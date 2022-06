Vivianne Miedema: Er zijn zoveel dingen belangrijker dan tegen een balletje trappen

Na de training op veld twee van de KNVB Campus in Zeist weet Vivianne Miedema dat de dag er voor haar nog niet op zit. Aan de rand van het veld staat een tiental camera’s geposteerd en de aanvalster van de nationale voetbalploeg wordt geacht in elke microfoon iets te zeggen. Zonder morren voldoet ze aan alle verzoeken, professioneel genoeg om te weten dat het er allemaal bij hoort.

In de aanloop naar het Europees kampioenschap, dat op 6 juli begint in Engeland, is Miedema niet alleen in Nederland populair bij de media. In Engeland, waar ze al vijf jaar woont en voetbalt bij Arsenal, schoof ze de afgelopen tijd regelmatig aan bij allerlei sportprogramma’s. “De Engelsen zullen inmiddels wel een beetje moe zijn van mijn gezicht”, zegt ze lachend. “Ik zie de hele tijd mezelf als ik de tv aanzet.”

Miedema snapt de aandacht voor haar persoon wel. Ze noemt zichzelf ‘een beetje het gezicht van de Women’s Super League’ en de voetballiefhebbers zijn benieuwd hoe zij uitkijkt naar het komende EK, wat zij denkt wat de kansen zijn van Engeland en van Nederland, dat als titelverdediger aan het kampioenschap begint. “Er zijn veel samenvallende dingen die opgepikt worden”, zegt Miedema, die nog wel even opmerkt dat de tv in haar huis in St. Albans vaak op de achtergrond aanstaat.

Alle wedstrijden uitverkocht

Ze noemt het EK in Engeland – “Op dit moment eigenlijk mijn eerste thuis” – heel speciaal. Het voetbal, zowel bij de mannen als de vrouwen, leeft enorm, of zoals Miedema zegt: “Het is voetbal in and out”. De animo bij het Engelse publiek voor het EK is gigantisch. Alle wedstrijden van de Engelse ploeg, onder leiding van Sarina Wiegman, zijn uitverkocht. Voor de finale op Wembley, op zondag 31 juli, waren alle 87.200 kaarten in een mum van tijd verkocht. “Ik hoop dat het een mooie voetbalzomer wordt.”

In Engeland is het respect voor Miedema groot en staan haar kwaliteiten als voetballer buiten kijf. Ze werd onlangs gekozen in het vrouwenelftal van de Women’s Super League en ze werd in 2021 door de BBC uitgeroepen tot voetballer van het jaar. Haar populariteit steeg tot grote hoogte toen ze vorige maand haar contract bij Arsenal verlengde en aanbiedingen van Paris Saint-Germain en Barcelona naast zich neerlegde. Zo behield de Women’s Super League haar uithangbord.

De kwaliteiten van Miedema worden vaak opgehangen aan het aantal doelpunten dat ze maakt, zowel bij Arsenal (117 in 144 duels) als bij het Nederlands team (92 in 108 duels). En dus wordt ze altijd aangeduid als de ideale spits. Maar Miedema vindt dat haar kwaliteiten beter tot hun recht komen op ‘tien’, de positie vlak achter de aanval. “Na de winterstop heb ik bij Arsenal alleen maar op tien gespeeld”, zegt ze. “Dat pas mij beter als voetballer.”

Veel druk op haar schouders

Bestaat er een kans dat Miedema straks op het EK ook die vrije rol krijgt als spelverdeler? Ze zegt dat ze daar veel over heeft gesproken met Mark Parsons. Volgens haar is het voor de bondscoach ook een optie. “Ik ben flexibel en de keuze is aan Mark”, zegt Miedema, die zich er eerder over beklaagde dat er veel druk op haar schouders lag als het ging om het maken van doelpunten. In de laatste serie duels van Oranje zag ze ook andere speelsters scoren. Lachend: “Dat werd wel een keer tijd”.

Ook buiten het voetbalveld laat Miedema – ze wordt tijdens het EK 26 – zich gelden. Eerder deze maand bezocht ze als ambassadeur van War Child een asielzoekerscentrum in Assen. Vanuit de stichting Common Goals sprak ze zich met Juventus-speler Paulo Dybala uit over de oorlog in Oekraïne. “We hebben een voorbeeldfunctie en er zijn zoveel dingen belangrijker dan tegen een balletje trappen op het voetbalveld”, zegt ze. “Als rolmodel moet je je daarover kunnen uitspreken. Ik zie die verantwoordelijkheid en die wil ik ook graag pakken.”

Miedema hekelde onlangs in een interview de overvolle kalender, en ze vond dat de voetbalbazen voorbijgingen aan de mentale gezondheid van de speelsters. Met klachten over burn-outs als gevolg. “Ik ben zelf vrij goed in het aangeven van mijn limiet. We moeten meer op de speelsters passen, het is gewoon te druk. Na de Olympische Spelen van vorig jaar had ik drie dagen vrij. Ik heb me ook vaak uitgesproken over de onwenselijkheid van een tweejaarlijks WK. Dat heeft voor de speelsters geen toegevoegde waarde. De Uefa, de Fifa en de competities moeten gaan nadenken, want op deze manier gaat het niet goed.”

