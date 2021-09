Vivianne Miedema: Anderen moeten ook eens goals gaan maken

Het was een ronduit onbevredigende start van de route die moet leiden naar het WK van 2023, vrijdagavond in Groningen. De afgelopen dagen was er in Zeist veel tijd om na te praten. Dinsdagavond wacht alweer de volgende serieuze test voor het ­Nederlandse vrouwenvoetbalelftal: IJsland. Hoewel de ploeg van bondscoach Thorsteinn Halldórsson al sinds 1 december 2020 geen officiële wedstrijd heeft gespeeld, kan Oranje een sterke tegenstander verwachten.

“Ik verwacht een hardwerkende ploeg die het ons hartstikke lastig gaat maken, en ook heel fysiek gaat spelen. IJsland heeft veel internationals die in Scandinavië spelen, wat goede competities zijn, dus ze kunnen wel wat”, zegt Daniëlle van de Donk, middenvelder van Olympique Lyon. IJsland heeft ook speelsters die bij clubs als Bayern München, AC Milan en ­Girondins de Bordeaux spelen.

Meer ruimte om te voetballen

Op papier lijkt de nummer 16 van de wereld dus een nog betere tegenstander dan Tsjechië, dat elf plaatsen lager op de Fifa-ranking staat. Mark Parsons, de nieuwe bondscoach van Nederland, ziet dat niet zo. “Ik denk dat we tegen IJsland meer ruimte ­krijgen om te voetballen dan tegen Tsjechië. Tsjechië had een echt verdedigend team en was tactisch heel sterk. IJsland is fysiek sterk, erg atletisch. Maar omdat zij ook willen voetballen, krijg je ruimte.”

Parsons was vrijdagavond na zijn vuurdoop met Oranje opvallend positief over zijn team. “Ik vond dat we heel dominant speelden, heel sterk. We hebben erg veel kansen gehad, misschien wel twintig. Ik heb veel positieve dingen van mijn team gezien, alleen het resultaat is negatief.”

De speelsters waren kritischer. Ze hadden voor het enthousiaste eigen publiek, dit keer in de Euroborg, de herinneringen aan de pijnlijke uitschakeling op de Spelen willen uitwissen met een klinkende zege. Maar tegen Tsjechië misten ze felheid in de duels, was het aanvalsspel regelmatig slordig en voorspelbaar en kregen ze op knullige wijze een goal tegen.

Gewoon niet goed genoeg

Vivianne Miedema zocht het ‘excuus’ niet in de onwennigheid van een nieuwe coach met nieuwe ideeën. “Het was gewoon niet goed genoeg, en dat is heel frustrerend. Individueel waren we niet top”, zei de 25-jarige spits van Arsenal. “We hebben maar één echt grote mogelijkheid gecreëerd, dat moet dinsdag beter.”

Zij stelde ook dat anderen maar eens moesten opstaan om voorin de kar te trekken. “Veel spelers zoeken na de zomer nog naar hun vorm. We moeten qua goals niet te afhankelijk van mij worden. We hebben genoeg spelers die een goal kunnen maken. Daar moeten we tegen IJsland op gaan focussen.”

Miedema moest het in haar 101ste interland tegen Tsjechië toch weer doen. Met haar 84ste doelpunt in Oranje in de slotfase voorkwam ze dat het tijdperk van Parsons, opvolger van Sarina Wiegman, met een blamage begon. Bij de 0-1, kort na rust, was er verdedigend veel misgegaan. Het doelpunt van Andrea Stasková riep opnieuw de vraag op of keeper Sari van Veenendaal nog wel in Oranje thuishoort. Ze had zelfs geen verweer op het slappe rollertje.

Door het resultaat tegen Tsjechië ligt er extra druk op de wedstrijd ­tegen IJsland. Parsons: “Voor elke wedstrijd voelen wij druk van buitenaf, omdat wij van wereldklasse zijn”.

