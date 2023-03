Virgil van Dijk: ‘Mbappé? Voetbal is elf tegen elf’

Het is rumoerig in Parijs. Het openbaar vervoer lag donderdag plat door stakingen en bij het ingaan van de avond was het de vraag of de sociale onvrede over de pensioenplannen van president Macron tot nieuwe ongeregeldheden zouden leiden. Het Franse voetbalelftal leek er de afgelopen dagen een afspiegeling van.

Het rommelde er als vanouds. Antoine Griezmann (32) was zwaar beledigd door bondscoach Didier Deschamps, die niet hem maar Kylian Mbappé (24) tot nieuwe aanvoerder had gekozen. Hugo Lloris en vice-aanvoerder Raphaël Varane zijn er niet meer bij. Mbappé meldde donderdag in Parijs dat hij een goed gesprek met Griezmann had gehad. “Ik begrijp dat hij teleurgesteld was.”

‘Geweldige individuele klasse’

Of de interne onrust bij De Haantjes effect heeft op de wedstrijd tegen Nederland zal vrijdagavond blijken. De vice-wereldkampioen van Qatar, die 18 december de finale van Argentinië na strafschoppen verloor, heeft ‘geweldige individuele klasse in huis’, zoals bondscoach Ronald Koeman zei.

Frankrijk is meer dan Mbappé, de man die drie keer scoorde in de WK-finale, vindt Virgil van Dijk. “Voetbal is elf tegen elf”, zei hij op de vraag hoe de snelle linksbuiten van Paris Saint-Germain moet worden afgestopt. “Het gaat er bij ons om de organisatie goed is, dat we elkaar helpen als we worden uitgespeeld, bijvoorbeeld door Kylian, want hij is natuurlijk wel van wereldklasse.”

Steven Berghuis rechtsbuiten

Door de schorsing van Denzel Dumfries lijkt Lutsharel Geertruida de man die Mbappé zal moeten gaan temmen. Koeman nam de bij Oranje debuterende Feyenoorder op de laatste training in het Stade de France nog even apart. Centraal achterin lijkt Jurriën Timber de meest logische vervanger van Matthijs de Ligt. De bezetting is nog een vraagteken. Steven Berghuis zal rechtsbuiten zijn, zoals eerder ook onder Koeman. Voor de vacature die Cody Gakpo op links achterliet komen Donyell Malen en Memphis Depay in aanmerking. In dat laatste geval zal Wout Weghorst de spits worden.

Koeman prees Frankrijk, maar wees ook op de wedstrijden die Oranje onder hem in 2018 en 2019 tegen de toenmalige wereldkampioen speelde in de Nations League. In Parijs werd het 2-1 waar er meer had ingezeten. In Rotterdam won Nederland met 2-0. “We hebben laten zien dat we ze kunnen verslaan. We weten waar hun kracht ligt en dat ze op de counter levensgevaarlijk kunnen zijn met een geweldige speler als Mbappé die in zijn eentje een wedstrijd kan beslissen”, zei Koeman.

Van Dijk noemde alle zieken en afvallers ‘flink balen’ en ‘een mentale tik’. “Het wordt een uitdaging waar ik veel zin in heb.”

