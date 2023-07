Vingegaard doet wat minister Dijkgraaf nog niet lukt

In een mensenleven zijn er maar een paar verpulverende momenten, een daarvan is het schooladvies. Op de basisschool voelt een klas als een egalitaire minisamenleving, daarna verkruimelt dat gevoel tot alleen de kille realiteit overblijft. Sommige vrienden zul je nooit meer zien, en je bent pas twaalf.

Natuurlijk worden de kaarten eerder geschud. In Nederland bepaalt je postcode voor een groot deel je toekomst en degenen die daaraan ontsnappen zijn eerder een uitzondering dan de regel. Het schooladvies is echter het eerste moment dat je je daar als kind bewust van wordt. Je wereld wordt verdeeld in theorie en praktijk, hoofd en hand, hoog en laag.

De naden en kieren van onze klassensamenleving

Minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs, cultuur en wetenschap wil dat gat graag dichtsmeren met honderden miljoenen en ik juich dat van harte toe. Toch vraag ik me geregeld af of dat daadwerkelijk zal leiden tot een maatschappelijke herwaardering van het ambacht, van het maken, van onze handen. Niet alle naden en kieren van onze klassensamenleving kun je herstellen met geld.

Je kunt ook wat veranderen door een voorbeeld te stellen, zoals Jonas Vingegaard vorige week deed in een reportage van NOS Sport. Hij sjokte door Glyngore, zijn woonplaats in het Noord-Deense fjordenlandschap, waar hemel en zee slechts een paar tinten van elkaar verschillen. Een paar jaar geleden verpakte hij ’s ochtends nog vis in de haven en reed hij in de middag een rondje op zijn fiets. Tot hij zijn overstap maakte naar de beste wielerploeg ter wereld en hij zich in de schaduw van teamgenoot Primoz Roglic kon ontwikkelen tot de magistrale kopman die hij nu is.

Ik heb een zwak voor de Tourwinnaar van vorig jaar omdat ik iets van mezelf in hem denk te herkennen: hij lijkt een enigszins timide, bijna breekbare jongeman die zich de afgelopen jaren soms wat meer durfde te laten zien. Hij kreeg ‘haar op zijn borst’, zei hij tegen de verslaggever. Vingegaard moest volwassen worden om de Ronde van Frankrijk te winnen. Dit weekend begon in Baskenland zijn jacht op een tweede gele trui.

Timmerman

In die reportage vertelde Vingegaard dat hij en zijn vriendin een huis hadden gekocht in het vissersdorp. Ze knapten het eigenhandig op en daar had hij zo veel plezier aan beleefd dat hij timmerman zou zijn geworden als hij nooit als profrenner was ontdekt. Vingegaard grijnsde terwijl hij het vertelde, alsof hij iets opbiechtte, en ik ervoer dezelfde bewondering als toen hij het hoogste podium op de Champs-Élysées beklom. Een van de beste wielrenners van zijn generatie had door stom toeval ook zomaar timmerman kunnen zijn, en was waarschijnlijk net zo gelukkig geweest.

Door te maken, leren mensen zichzelf beter kennen, schrijft socioloog Richard Sennett in zijn boek The Craftsman. Het vormt de persoonlijkheid en leert tegenslagen in het voordeel te benutten; door te maken, krijgen we haar op de borst. Maar zolang we blijven denken in hoger en lager, theorie en praktijk, en kennis superieur vinden aan kunde, zal die kunstmatige scheiding bestaan, zal het schooladvies bepalen over geluk, gezondheid en menselijkheid. Daar verandert een minister met miljoenen vooralsnog niet zoveel aan, maar een renner die ook timmerman had kunnen zijn wel.