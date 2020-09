Vincent Wevers is terug in de turnhal, maar daarmee is de affaire nog niet voorbij

Met de handen in de zakken en hondje Bing aan de lijn stapten de turnsters Sanne en Lieke Wevers donderdagochtend even voor negen uur de Nijmeegse sporthal SportQube binnen. Dat vader/trainer Vincent in hun kielzog het complex betrad, leek tot enkele dagen geleden nog een onmogelijkheid. Het besluit van turnbond KNGU om de omstreden bondstrainer midden in een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag in het verleden zijn werkzaamheden op neutrale bodem te laten hervatten, liet onverlet dat olympisch kampioene Sanne Wevers een sneer uitdeelde naar de bestuurders van de bond. “Ik vind het kwalijk hoe het bestuur in deze affaire heeft gehandeld.”

In Wevers’ opinie heeft de KNGU de slachtoffers van de geestelijke en fysieke mishandeling uit het verleden en de huidige leden van de nationale selectie bewust tegen elkaar uitgespeeld. “Er is voor de buitenwereld een beeld ontstaan van twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar zouden staan. Daar is absoluut geen sprake van. Sterker: de oude en nieuwe generatie turnsters streeft hetzelfde doel na. Een zo veilig mogelijk sportklimaat creëren waarin met zo veel mogelijk plezier tot prestaties kan worden gekomen. Het is spijtig dat dit nooit naar buiten is gekomen.”

Een andere coach

Het hervatten van de training, ook al geschiedt dat voorlopig op neutraal terrein en onder toeziend oog van een onafhankelijke waarnemer, was volgens de balkspecialiste de enige oplossing. Sinds Vincent Wevers vijf weken geleden op non-actief werd gesteld had ze in haar vertrouwde omgeving in Heerenveen, aan de zijde van interim-coach Janneke Wiersma, nauwelijks naar behoren kunnen trainen.

“Het meest vervelender was dat je ineens uit je proces richting Olympische Spelen wordt gehaald. Met een andere coach aan je zijde trainen maakt je nu eenmaal kwetsbaar, op mentaal, fysiek en technisch vlak. Er was geen andere optie dan tot deze oplossing te komen. Wanneer ik tot december zonder Vincent had moeten trainen, was het wel gedaan geweest met mijn carrière.”

