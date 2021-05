Villarreal stunt ook tegen Manchester United en wint de Europa League

Wat opnieuw een heugelijke dag in de clubgeschiedenis van een Europese grootmacht moest worden, eindigde in een volksfeest in Villarreal, de Spaanse club uit een gemeente met slechts vijftigduizend inwoners in de regio Valencia. Nadat de finale in 1-1 was geëindigd en ook de verlenging geen beslissing had gebracht, won Villarreal na strafschoppen.

Dat was een forse teleurstelling voor Manchester United. De datum 26 mei staat synoniem voor diverse glorierijke momenten uit de historie van de club. Die dag staat voor altijd in de boeken als de geboortedag van Sir Matt Busby, de legendarische trainer die Manchester United eind jaren zestig de Europa Cup I bezorgde. Op diezelfde dag in 1999 won United - in extremis - de Champions League-finale van Bayern München. De winnende treffer kwam toen van Ole Gunnar Solskjaer, die woensdag minder gelukkig was. Hij miste zijn eerste prijs als trainer.

Het schouwspel was als te verwachten in Gdansk, waar bijna tienduizend toeschouwers de finale bijwoonden. Manchester United viel aan, Villarreal verdedigde. Dat werd nog eens geaccentueerd door de openingstreffer van Gerard Moreno, die na een half uur een vrije trap van Parejo tot doelpunt promoveerde.

Vijf keer 0-0

Dat er überhaupt iets te juichen viel, was al een heuglijk gegeven. De vijf eerdere ontmoetingen tussen Manchester United en Villarreal waren allemaal in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd. Ook dit keer zouden de treffers schaars blijven. Want Villarreal, de nummer zeven uit de Spaanse competitie, beperkte zich na de onderlinge primeur vooral tot tegenhouden.

Dat was de enige manier om resultaat te behalen, wist trainer Emery. En hij had recht van spreken. Zijn bijnaam luidt niet voor niets ‘mister Europa League’. Emery won het toernooi drie keer eerder met Sevilla en behaalde in de laatste acht seizoenen liefst vijf keer de finale. Ook dit jaar bleek de Spanjaard te beschikken over een lastig te kraken code. In de hele lange weg naar de finale verloor Villarreal geen enkele keer.

Voor Manchester United, als tweede geëindigd in de Premier League, moest een nieuwe Europa League-titel juist dienen als startpunt voor een periode van hegemonie in Europa, iets wat de club ook beoogde na het succes van 2017, toen United in de finale Ajax klopte.

Maar ook na de gelijkmaker veranderde er weinig aan de rommelige, weinig verheffende eindstrijd. Manchester United verhoogde dan weliswaar het tempo, en Villarreal piepte en kraakte, maar de Spanjaarden hielden moedig stand. Een verlenging diende als passende beloning.

Geen Donny van de Beek

In de extra tijd voelde Villarreal zich mentaal gesterkt, waardoor het zich als een veerkrachtig bokser terugknokte in de wedstrijd. Tot kansen leidde dat echter niet. Na 120 minuten vechtvoetbal eindigde het duel onbeslist. Iets wat Donny van de Beek moest toezien vanaf de bank bij Manchester United.

In de strafschoppenserie gingen 21 penalty's achter elkaar raak. Manchester-doelman David De Gea was als elfde speler van de Engelse ploeg aan de beurt en zag zijn inzet gestopt worden door zijn Spaanse collega Geronimo Rulli, die daarmee de matchwinner werd en Villarreal de eerste Europese hoofdprijs en een plek in de Champions League van volgend seizoen bezorgde.

