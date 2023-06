Vijftig jaar geleden startte de Tour in Scheveningen: ‘We moesten ons verplichten de zondagsrust te eerbiedigen’

De argeloze handtekeningenjager die vijftig jaar geleden enthousiast naar de Tourstart kwam, zocht op de zonnige boulevard in Scheveningen waarschijnlijk Joop Zoetemelk of anders toch wel de flamboyante Luis Ocaña. Die fan had het over Eddy Merckx, die niet meedeed, of over Bernard Thévenet. Maar die had niet door dat de Tour voor de organisatie niet zo eenvoudig te regelen was geweest. Er waren flinke kopzorgen.

Het ging niet om het geld, ook al kostte de Tourstart destijds 220.000 gulden. Nee, het ging om wetgeving. In het Leidsch Dagblad vertelde de voorzitter van het organisatiecomité Van Duijnen een paar maanden voor de start dat men ‘zelfs in 1973’ in Nederland ‘nog een heleboel niet mag doen’. “Wij hebben ons, op straffe van boete, moeten verplichten om de zondagsrust te eerbiedigen.”

Auto’s die geluid maken

De Zondagswet, opgesteld in 1953, verbood ‘openbare vermakelijkheden’ op zon- en christelijke feestdagen tot 13.00 uur ’s middags. En dus had de organisatie een probleem, zo blijkt uit het politiedossier van de Tourstart dat sinds enkele jaren openbaar is. De renners moesten voor het middaguur vertrekken en nog daarvóór, vanaf 09.15 uur, zou de reclamekaravaan over het parcours trekken.

Het ging om ongeveer tweehonderd voertuigen, waaronder een ‘Nederlands’ deel en de Franse reclameauto’s die de hele Tour zouden volgen. En al die auto’s zouden uiteraard geluid maken. Bovendien: “Er wordt door middel van luidsprekers muziek en het gesproken woord ten gehore gebracht.” Wat niet hielp was dat de Fransen niet op de hoogte waren van de wetgeving. Zo zei comitévoorzitter Van Duijnen op een persconferentie: “Ga het verbod maar eens uitleggen aan de Fransen die nog nooit van zo’n wet gehoord hebben en voor 13.00 uur willen starten.”

De Tourorganisatie moest worden gewezen op Artikel 2 van de Zondagswet, waarin stond dat het verboden was zonder strikte noodzaak ‘in de buurt van kerken e.d. gerucht te verwekken waardoor de godsdienstoefening werd gehinderd’. Ook stond in de wet dat het verboden was geluid te maken ‘dat op een afstand van tweehonderd meter van verwekker nog steeds te horen was’.

De hoofdinspecteur van de politie, de heer Taanman, had toen al door hoe de Tour werkte: “Ik betwijfel of de Tourorganisatie zich hieraan zal kunnen houden. Het hele Tourgebeuren is nu eenmaal zuiver commercieel. De belangrijkste bron van inkomsten is het reclamegeld en de reclame moet in dit verband dan ook luidruchtig gevoerd worden.”

Belangen kerkgang belangrijker dan die van de wielrensport

Er kwam bovendien politieke druk, onder anderen van Piet Jongeling, fractieleider van de GPV in de Tweede Kamer. Hij wilde dat de belangen van de kerkgang zwaarder zouden wegen dan die van de wielrensport. De vraag was tevens of de Tourkaravaan kon worden gezien als een optocht of als een openbare vermakelijkheid. Voor dat laatste kon de burgemeester een ontheffing verlenen. Een optocht was hoe dan ook verboden, zij het dat voor enkele godsdienstoefeningen uitzonderingen golden.

De Nederlandse wielerploeg Goudsmit-Hoff, gesponsord door de gelijknamige behangfabriek uit Rijen, in Scheveningen. Beeld Getty Images

Uiteindelijk was vanuit de Tourorganisatie ‘bereidheid om de reclamedeelnemers te attenderen op aanwijzingen nabij eventuele kerken langs de route’. Gemeenten gingen uiteindelijk akkoord met de verstoring van de rust van twee keer tien minuten. Eén keer bij het passeren van de karavaan, een tweede keer bij de doorkomst van de renners.

Op de wedstrijddag werden in de gemeenten Voorschoten, Voorburg, Delft en Klaaswaal een aantal personen neergezet die met waarschuwingsborden de bestuurders van de karavaan op het verbod attent maakten. Op de borden stond het opschrift ‘Silence’ - stilte. Bovendien kon organisator Van Duijnen melden dat in overleg met de parochies en gemeenten ‘enkele diensten waren verzet’.

De Tour kon doorgaan, en vanuit Scheveningen via Rotterdam naar Frankrijk rijden. Joop Zoetemelk zou naast de proloog nog de vierde etappe winnen. In Parijs werd hij vierde in het eindklassement, ver achter winnaar Luis Ocaña. Bernard Thévenet werd tweede.

Tien kilometer door Kerkwijk

De Tour kreeg in Nederland nog een keer te maken met de Zondagswet. Dat was voor de start van de Ronde van Frankrijk in Den Bosch in 1996. Vooraf keerden de fracties van CDA, GPV en RPF in de gemeente Kerkwijk zich tegen het evenement. Zij vreesden voor de ‘grootste inbreuk op de zondagsrust in de geschiedenis van de gemeente’. Er werd bezwaar aangetekend, maar na enkele maanden stemde het gemeentebestuur toch in met passage. De Tour reed uiteindelijk tien kilometer op Kerkwijks grondgebied: zeven huishoudens kregen er rechtstreeks mee te maken.

