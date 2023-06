Vijftien jaar na overname Manchester City heeft Abu Dhabi wat het wil: voetbalheerschappij

Een paar uur voor aanvang wist niemand dat hij straks bij de Champions League-finale zou zijn, tot drie zwarte busjes het stadionplein opreden. Omstanders pakten hun telefoon, want daar stapte hij uit: Sjeik Mansour Bin Zayed al Nahyan, vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten, koninklijke familielid uit Abu Dhabi en eigenaar van Manchester City.

De tijd had niet stilgestaan sinds de laatste en enige andere keer dat Mansour een wedstrijd van zijn club bezocht, in 2010. Dat was twee jaar na de machtsovername van zijn investeringsfonds Abu Dhabi United Group. De inmiddels 52-jarige sjeik droeg nu een bril, had dunner en ook ietsje grijzer haar, maar net als toen glimlachte hij in zijn donkerblauwe pak. Daar zat hij zaterdagavond, in een vipbox van het Atatürk-stadion in Istanbul, met om zijn nek een blauwe City-sjaal.

Abu Dhabi wint

Na 67 minuten zag Mansour Rodri de 1-0 scoren tegen Internazionale, de Spaanse middenvelder die 70 miljoen euro kostte. Mansours broer Mohammed zat achter hem. De president van de Emiraten tikte zijn broertje op de schouder. Mansour lachte. Hij zag dat het goed was.

De sjeik kreeg daarna toch nog wat grijze haren. Het was billenknijpen, maar City hield vol. Het betekende vier mijlpalen. Manchester City pakte de eerste Champions League in haar 143-jarige bestaan en is de tweede Engelse club die de ‘treble’ van CL, landstitel en beker won. Succescoach Pep Guardiola, die met Mansours creditcard meer dan een miljard euro aan spelers uitgaf voor dat doel, won na twaalf jaar zijn derde ‘cup met de grote oren’. En nummer vier: Abu Dhabi heerst nu over het Europese clubvoetbal.

Symbolisch was de locatie, Istanbul, waar Europa en Azië in elkaar overlopen. De winst van City betekent namelijk een nieuw hoofdstuk in de Arabische rivalenstrijd om voetbalheerschappij.

Dat begon bij Mansours aankoop van City, waarop ook Qatar het voetbaltoneel betrad. De Qatarese emir probeert met Paris Saint-Germain al jaren wat Abu Dhabi nu is gelukt. Qatar hoopt binnenkort City’s rivaal Manchester United aan het portfolio toe te voegen. Deze winter hengelden zij wel met het WK voetbal al de grootste vis binnen. De emir trok Lionel Messi, als PSG-speler in feite zijn werknemer, een Arabisch gewaad aan bij de prijsuitreiking.

De Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman heeft het WK van 2030 omcirkelt, en lokte de afgelopen tijd Europese topspelers naar Saudi-Arabië met salarissen van honderden miljoenen euro’s. Nu pakt Abu Dhabi weer de hoofdrol.

115 beschuldigingen

“Zonder sjeik Mansour zouden we hier niet staan”, zei Guardiola na afloop. City-fans zijn ‘hun’ Arabieren dankbaar, legde een City-expert afgelopen zaterdag in Trouw uit. De club stelt nu iets voor. De populaire band Oasis uit Manchester wilde na CL-winst mogelijk weer bij elkaar komen. Met het halen van Cristiano Ronaldo en Karim Benzema wint Bin Salman de jonge Saudische bevolking voor zich.

Die positiviteit zien de eigenaren graag, want de drie Arabische landen hebben een bedroevende mensenrechtenreputatie, variërend van moderne slavernij tot opsluiting van critici en homo’s. Achter Mansour in de vipbox stond de in de Emiraten strafbare Uefa-bestuurder Laura McAllister, als openlijk lesbische.

Een in de Emiraten gemartelde Engelsman waarschuwde City-fans deze week nog in Britse media. “Het negeren betekent het legitimeren”. Maar duizenden fans in Manchester gingen juichend en huilend de straat op, net als honderden Arabieren in Abu Dhabi. Spelers huilden in Istanbul mee, hoewel City nog altijd wordt onderzocht voor 115 financiële overtredingen in Engeland. Weinig die daar nu nog aan denken. New York Times-journalist Tariq Panja vatte op Twitter de avond het best samen. “Het vreemdste seizoen in tijden is voorbij.”

