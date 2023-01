‘Vijfentwintig profvoetballers gokten op eigen wedstrijd of competitie’

Vijfentwintig voetballers uit het betaalde voetbal hebben onlangs gegokt op hun eigen wedstrijden of op de eigen competitie. Dat meldt de NOS.

Voetbalregelementen verbieden gokken op wedstrijden waar een voetballer zelf in speelt of op toernooien waar het eigen team deel van uitmaakt. Volgens de NOS zou het gaan om zes spelers uit de Nederlandse eredivisie en negentien spelers uit de eerste divisie. Daarnaast zouden ook twee amateurspelers uit de tweede divisie ongeoorloofd hebben gegokt. De omroep baseert zich op cijfers uit een ‘trendanalyse’ van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU), een meldpunt van de Kansspelautoriteit waar onder andere gokkantoren hun vermoedens van matchfixing kunnen aangeven.

Volgens de NOS zou het gokgedrag van enkele spelers onderzocht worden door de politie. Maar over dat onderzoek zijn verder geen details bekend.

Als gokkantoren zien dat spelers gokken op hun eigen wedstrijden, kunnen ze daarmee niet aankloppen bij de KNVB. Er zijn wetten die het delen van informatie over wie er gokt verbiedt. Gokbedrijf Toto hekelt die wetgeving tegenover de NOS. Het bedrijf zou in 2022 twee keer een speler hebben betrapt die over de schreef ging met gokken maar kon dat niet aan de KNVB doorgeven. “We zouden dat willen melden aan bonden, zodat zij de integriteit van de sport kunnen waarborgen en passende maatregelen kunnen nemen.”

Volgens VVCS, de vakbond voor profvoetballers, weten veel spelers niet dat gokken op de eigen wedstrijden verboden is. Uit een enquête die de vakbond onder tweehonderd spelers hield, bleek dat 11 procent weleens ongeoorloofd gokt.

