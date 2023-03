Vijf spelers haken af bij Oranje vanwege virusinfectie

Het tweede tijdperk van Ronald Koeman als bondscoach was al niet vlekkeloos van start gegaan door de afmeldingen maandag van Frenkie de Jong en Steven Bergwijn. Daar is in de aanloop naar de eerste kwalificatie-interland voor het EK volgend jaar in Duitsland nog meer fysieke tegenslag gekomen.

Maar liefst vijf van de 25 internationals zijn afgehaakt omdat ze een virusinfectie hebben opgelopen. Van dat vijftal werd van Cody Gakpo (Liverpool) en Matthijs de Ligt (Bayern München) verwacht dat ze vrijdagavond in Stade de France tegen Frankrijk in de basis zouden starten. Voor Joey Veerman, de PSV’er die dinsdag bij de selectie in Zeist aansloot als mogelijke vervanger van Frenkie de Jong, was dat nog niet zeker. Het debuut bij de selectie van Oranje is voor beoogde reservespelers Sven Botman, verdediger van Newcastle United, en Anderlecht-doelman Bart Verbruggen met het voortijdige vertrek in het water gevallen.

Koeman heeft drie vervangers opgeroepen: doelman Kjell Scherpen, verdediger Stefan de Vrij en middenvelder Ryan Gravenberch. Na de wedstrijd tegen verliezend WK-finalist Frankrijk zal Koeman de samenstelling van zijn selectie opnieuw bekijken. Maandag neemt Oranje het in De Kuip op tegen Gibraltar.

Heel veel alternatieven heeft Koeman niet

Koeman keert met het Nederlands elftal terug naar het 4-3-3-systeem. Gakpo was beoogd linksbuiten. Wie hem gaat vervangen is nog onbekend. Heel veel alternatieven heeft Koeman niet. Een optie is dat Memphis Depay vanaf links gaat spelen, met Wout Weghorst als centrumspits. Voor de vacature van Matthijs de Ligt (en Sven Botman) lijkt Jurriën Timber een logische oplossing. Door het wegvallen van Frenkie de Jong en nu Joey Veerman lijkt een debuut van Mats Wieffer op het middenveld aannemelijk. Denzel Dumfries is vrijdag geschorst.

Het Nederlands elftal vloog donderdagochtend vanaf Schiphol naar Parijs. Om vijf uur staat een training gepland in het stadion in Saint-Denis. Daarvoor staat Koeman de media te woord. Maandag, op de eerste dag van zijn tweede periode als bondscoach, noemde hij het afhaken van Frenkie de Jong al ‘een streep door de rekening’. Van de voorselectie van 37 namen die Koeman begin maart bekendmaakte, haakten op eigen initiatief de afgelopen weken de spitsen Luuk de Jong en Vincent Janssen al af, onder meer omdat ze spelen voor het Nederlands elftal als een te zware, extra belasting zien. Bondscoach Ronald Koeman heeft drie vervangers opgeroepen: doelman Kjell Scherpen, verdediger Stefan de Vrij en middenvelder Ryan Gravenberch. Oranje start de EK-kwalificatie vrijdag in het Stade de France in Saint-Denis, vlakbij Parijs, tegen de verliezend finalist van het WK. Na dat duel gaat Koeman de samenstelling van zijn selectie opnieuw bekijken. Maandag neemt Oranje het in De Kuip op tegen Gibraltar.

Begin deze week haakten Frenkie de Jong en Steven Bergwijn al af vanwege blessures.

Lees ook:

Wijnaldum terug bij Oranje: ‘Ik heb geleerd dat er veel te halen valt buiten het veld’

Na een jaar is Georginio Wijnaldum terug bij Oranje. ‘Ik heb bij Ronald Koeman een beter gevoel.’