Vijf redenen waarom Ajax best weer kampioen kan worden

Als topploeg slecht spelen maar wel winnen, volgens de clichés is het een kenmerk van een kampioen. Wat dat betreft deden Feyenoord en Ajax ook dit weekend weer weinig voor elkaar onder. Feyenoord balanceerde op een dun koord tegen FC Groningen, Ajax deed tegen NEC hetzelfde. De 1500ste zege van Ajax in de eredivisie houdt de onderlinge marge op drie punten in het voordeel van Feyenoord. De hoop op een nieuwe titel na een slecht seizoen vol onrust blijft levend. Vijf redenen waarom de 37ste landstitel voor Ajax nog best reëel kan zijn.

1. Koploper Feyenoord wint meestal heel moeizaam

Vorige week tegen Fortuna Sittard won Feyenoord bij wijze van uitzondering redelijk makkelijk (2-4), maar zaterdag had de ploeg van trainer Arne Slot weer ouderwets veel moeite om het enorme veldoverwicht in doelpunten uit te drukken. FC Groningen had zich goed en gedisciplineerd ingegraven en dat zullen tegenstanders de komende tijd blijven doen. Omdat Feyenoord dat lastig vindt. Zaterdag kwamen de buitenspelers amper hun man voorbij. Dilrosun speelde ‘op 10’ zeer ongelukkig en ook Wieffer en Kökcü maakten veel fouten. “Wij kunnen nog zoveel beter aan de bal”, zei Oussama Idrissi. Hij had het publiek in de Kuip in de 88ste minuut in extase gebracht met zijn bevrijdende 1-0. Feyenoord mocht niet klagen dat FC Groningen-verdediger Määttä kort na rust een omstreden rode kaart kreeg. De bange vraag in Rotterdam na afloop was: hoelang blijft dit goed gaan met een ploeg die zoveel kansen (23 doelpogingen) nodig heeft om een goal te maken?

2. Ajax blijft vertrouwen tanken

Het vertrouwen dat onder trainer Alfred Schreuder bij Ajax te paard verdween, is onder John Heitinga te voet teruggekeerd. Daarbij helpen punten. Sinds Heitinga aan het roer zit, werd in de eredivisie zes keer op rij gewonnen. Ajax is nu de jager op Feyenoord en die rol is vaak net wat prettiger dan die van de prooi. Heitinga heeft tactisch meer structuur gebracht en de wedstrijdmentaliteit is aanzienlijk verbeterd. Tegen NEC was het spel matig, maar na de 1-0 door Mohammed Kudus toonde Ajax het karakter dat eerder dit seizoen afwezig was.

3. Ajax heeft een betere selectie

Feyenoord-trainer Slot wil nog altijd niet speculeren over titelkansen. “We hebben het geluk van een ploeg die boven zijn vermogen presteert”, zei hij zaterdag. Van veel Feyenoorders is het de vraag hoe goed ze individueel zijn en of ze bij een grotere club wel zouden slagen. De kracht is het collectief. Ajax heeft meer individuele klasse in huis. Kudus, Timber en Alvarez hebben het in zich om internationaal hogerop te komen. Tadic is in potentie nog altijd tot een eredivisietopper. Ajax verkocht veel, maar kon in de zomer voor maar liefst 123 miljoen euro investeren, bijna vijf keer zoveel als Feyenoord. Bij Ajax vielen zondag Brian Brobbey, een spits van zestien miljoen, en WK-ganger Kenneth Taylor in. Als Heitinga met al die spelers de komende weken nog meer een eenheid weet te smeden, moet Ajax beter zijn dan de concurrentie. Eén ding is zeker: bij Ajax zit er nog meer rek in het elastiek dan bij Feyenoord.

4. Feyenoord heeft een voller schema

Slot vond het ‘niet zo raar’ dat Feyenoord zaterdag zwak had gespeeld gezien het ‘volle schema’ met de derde wedstrijd in zeven dagen. Dat ritme houdt Feyenoord nog wel even. Deze en volgende week speelt het Europees tegen Shakhtar Donetsk. Historische statistieken leren dat de kans op puntenverlies na een Europese wedstrijd groter is. Ajax heeft die beslommeringen niet meer. De kans op blessures is bij een druk programma altijd groter. Feyenoord heeft daar de laatste tijd toch al last van (Timber, Bijlow, Walemark nu, en onlangs Szymanski en Trauner), terwijl bij Ajax iedereen beschikbaar is.

5. Het ‘lichte’ programma van Feyenoord zegt niet zoveel

Feyenoord heeft op papier een iets lichter programma, maar de les van zaterdag is dat de thuiswedstrijden tegen FC Volendam, RKC Waalwijk, FC Utrecht en Go Ahead Eagles allerminst eenvoudig worden. De Rotterdammers moeten nog naar het verrassende Sparta, naar tegen degradatie knokkende ploegen als FC Emmen, Excelsior en SC Cambuur én naar Ajax. In de Johan Cruijff Arena wil Ajax op 19 maart de grote inhaalslag voltooien. In dat stadion komen ook nog AZ, FC Utrecht, FC Emmen en Fortuna Sittard op bezoek. Ajax zelf moet nog naar SC Heerenveen, Go Ahead Eagles, PSV en FC Groningen.

