Vijf oplossingen voor het voetbalgeweld. ‘Die gasten moeten uit de anonimiteit worden gehaald’

De voetbalwereld en de autoriteiten zijn de laatste jaren ‘in slaap gesust’. Dat zegt Frank Wijnveld, een expert uit de praktijk. Hij werkte voorheen bij de politie, was jaren veiligheidscoördinator bij PSV en is nu zelfstandig adviseur op dat gebied van de Uefa, KNVB, clubs en stadions. Wijnveld zat ook jaren in de Regiegroep Voetbal & Veiligheid, het overlegorgaan met de overheid.

De verslapte aandacht voor hooligans is volgens hem de belangrijkste reden voor de reeks van incidenten dit seizoen, met vernielingen, rellen, vechtpartijen, intimidaties en bedreigingen. Mede aan de hand van de expertise van Wijnveld hierbij een overzicht van de problemen én mogelijke oplossingen.

1. Herstel het toezicht op hooligans

De afgelopen jaren hebben allerlei groepen jongere hooligans, zoals de ‘RJK’ van Feyenoord, in de luwte kunnen rijpen. Wijnveld: “Zij voelen zich nu de nieuwe sterren en laten zich niet meer corrigeren door de oude garde”. Voorheen hadden stewards en gespecialiseerde politiemensen veel contact met de harde kern. Dat is verwaterd. Mede door corona zijn de afgelopen jaren veel stewards, die hun pappenheimers kenden, wat anders gaan doen. Bovendien kreeg de politie andere prioriteiten. Clubs zijn te veel gaan gedogen.

Het gevolg: sommige stadionvakken zijn vrijplaatsen voor criminele activiteiten geworden. Wijnveld: “Er zijn clubs die niet meer de baas zijn over bepaalde vakken”. In zijn ogen moet er weer geïnvesteerd worden in de stewards en beveiligers. Ook zou het tot een ‘herprioritering’ bij de politie moeten komen. “De pakkans moet omhoog”, zegt Wijnveld. “Die gasten moeten uit de anonimiteit worden gehaald. Bij PSV onderhield ik de hele week het netwerk van supporters. Ik signaleerde afwijkend gedrag en besprak dat met de politie, waar een vaste groep specialisten op voetbalfans zat. Bij de politie ligt dat nu vaak bij wijkteams. Dat moet anders.”

2. Clubs, politie en justitie kunnen bestaande instrumenten beter en meer inzetten

Het regent stadionverboden voor langere tijd, maar het systeem is niet waterdicht. Dat erkende ook Feyenoord vorige week. Fans met een verbod, dat door de KNVB of club wordt opgelegd, komen toch het stadion in met een los kaartje of een seizoenkaart van iemand anders. De oplossing: een meldplicht tijdens de wedstrijd. Die kunnen politie, OM en burgemeesters sinds 2015 opleggen. Dat gebeurt volgens experts nog veel te weinig. De ‘Voetbalwet’ die dat regelt, wordt sowieso door driekwart van de gemeenten amper gebruikt, zo bleek uit een evaluatie die demissionair minister Ferd Grapperhaus van veiligheid in juni naar de Kamer stuurde. Die wet maakt het burgemeesters ook mogelijk aan een stadionverbod een gebiedsverbod te koppelen. Hubert Bruls doet dat wel in Nijmegen, zei hij zondag in Buitenhof. Wijnveld: “De wet biedt alle handvaten die je nodig hebt. Alleen moet je die wel gebruiken. Clubs kunnen strafrechtelijk niets. Daarom moet de ketenaanpak weer opgepakt worden.”

3. Meer geld voor veiligheid in de stadions

De Bredase burgemeester Paul Depla, lid van de Regiegroep Voetbal & Veiligheid, stelde deze week dat de KNVB van clubs gaat eisen dat ze een vast percentage van de begroting besteden aan veiligheid. “Een prima idee”, vindt Wijnveld. “De clubleiding van PSV zei vaak tegen mij: veiligheid kost veel geld terwijl er nooit wat gebeurt. Maar misschien gebeurde er niets omdat we erin investeerden. De Bossche burgemeester Ton Rombouts en KNVB-directeur Henk Kesler hebben samen ooit tegen FC Den Bosch gezegd: wij keuren de begroting pas goed als jullie geld vrijmaken voor camera’s, extra beveiliging en toegangspoortjes. Dat werkte.”

4. Veel stadions kunnen nog veiliger worden

Een aantal clubs heeft 360 graden-camera’s hangen die elk bewegend neushaartje kunnen vastleggen. Dat verbetert het toezicht en helpt bij de opsporing. Veel stadions hebben die nog niet. Wijnveld: “Het gros van de stadions is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen”. Dat geldt ook voor de inrichting en routes. In Engeland wordt al sinds jaar en dag gewerkt met de Green guide, met heel specifieke richtlijnen voor veilige sportcomplexen. De Sports Grounds Safety Authority ziet het hele jaar toe op de naleving. Wijnveld: “We willen mensen niet opsluiten in kooien en achter hekken. Dan ontstaan andere risico’s. Maar dan moet je wel zorgen dat je weet wie je klanten zijn.”

5. Stel extra eisen aan vergunningen voor voetbalwedstrijden

Depla opperde ook dat burgemeesters na misdragingen tribunevakken sluiten, of zelfs het hele stadion. Dat gebeurt immers ook met een café of een evenement na geweldsincidenten. Het nadeel: de ‘goeden’ lijden onder de ‘kwaden’. Het weren van uitsupporters is volgens Wijnveld niet de oplossing. Dat gebeurt al jaren bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. “Maar dan steken ze op vrijdag wel het supportershome in brand of spreken ze af bij een brug. In Engeland hebben ze veilige zones rond stadions. Daar gebeurt niets, maar daarbuiten wordt gewoon geknokt. Weren van uitfans is het verleggen van het probleem”, meent Wijnveld. “Bovendien is het uitvak zelden het probleem. Het is exact bekend wie daar zitten en het vervoer is helemaal afgeschermd.”

