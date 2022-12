Vier betrokkenen over WK: had nooit in Qatar gemogen, maar wát een finale!

Afrikaanse gastarbeider in Doha (anoniem uit veiligheidsoverwegingen)*

“De WK-finale is de eerste wedstrijd van het toernooi die ik echt kan kijken, want ik ben toevallig vrij vandaag. Het is een nationale vrije dag in Qatar, maar voor mij was het gewoon toeval, een gelukje. Ik ga proberen ervan te genieten.

“Onderling praatten wij arbeiders wel over het WK, maar negentig procent heeft het niet gevolgd. Overdag moesten we werken, ‘s avonds waren we te moe. Ik heb alleen wat flarden op mijn telefoon gezien. Bovendien kostte een kaartje mij een half maandsalaris.

“De Europeanen werden de afgelopen vier weken als goden behandeld. Onze omstandigheden zijn echter onveranderd, daarom keken wij niet echt uit naar de WK-wedstrijden. Hetzelfde slechte salaris, dezelfde slechte leefomstandigheden, dezelfde uitbuiting en dezelfde somberheid.

“Fifa-baas Infantino die vooraf zei dat hij zich migrant voelde? Hij weet niets. Hij heeft de afgelopen weken plezier gehad, wij niet.”

*De naam van de gastarbeider is bekend bij hoofdredactie

Jan Kooy, Human Rights Watch

“Ik heb met dubbele gevoelens gekeken. Wat ons betreft was dit het ‘WK van de schande’. Nog steeds is er geen compensatiefonds voor migranten vanwege alle mensenrechtenschendingen bij de bouw voor het WK. En dan is de finaledag ook nog eens internationale migrantendag.

“Als je Infantino hoort, zou het kunnen dat Saudi-Arabië of Noord-Korea ooit de kans krijgen hun imago op te poetsen met een WK. De sport gaat zo kapot. Grondige hervorming van de Fifa is nodig. Ze moeten hun statuten gaan naleven op het gebied van mensenrechten.

“We hebben Messi in actie gezien, die in de zak zit van Qatar en nu ook die van Saudi-Arabië als toerisme-ambassadeur. De beste voetballer ooit verdient miljoenen over de rug van kwetsbare mensen.

“Dit WK is een wake-upcall. Laten we hopen dat sponsoren en bonden die de juiste dingen zeggen, zoals de KNVB, nu écht werk maken van een Fifa die wel in 2022 past.”

Kenneth Perez, oud-voetballer en analist bij ESPN, over het sportieve WK:

“Ik vond het WK veel beter dan ik had verwacht. Het werd natuurlijk voor het eerst in de winter gespeeld en we moesten maar zien hoe dat zou uitpakken, maar ik ben positief verrast. De spelers waren fitter, wat natuurlijk ook wel logisch is na pas drie maanden competitie. Normaal gesproken volgt een WK na een fysiek en mentaal zwaar seizoen, waarin spelers te maken hebben gehad met teleurstellingen in de competitie of de Champions League. Die ballast had je nu niet.

“Dat Frankrijk de finale haalde, vond ik toch wel erg knap, ondanks zijn favorietenrol en de vele afzeggingen. Ook Marokko maakte indruk. De Marokkanen verdedigden goed, maar toen ze eenmaal het initiatief moesten nemen – in de halve finale tegen Frankrijk – bleek dat ze ook nog ontzettend goed kunnen voetballen.

“Wat ik ook positief vond, is dat ik geen supportersgeweld heb gezien; geen shoppingmalls die kort en klein geslagen werden door Engelse of Poolse fans. Dat is een groot verschil met wat wij hier de laatste jaren zien. Het kan niet anders dan dat dat met alcohol en drugs te maken heeft.”

Foppe de Haan, oud-trainer

“De finale was een fantastisch einde van het WK. Argentinië was over negentig minuten de betere ploeg, al kon het in de verlenging nog beide kanten op. Het was heel verrassend wat er allemaal gebeurde, met eerst Messi en toen weer Mbappé. Dat is wat voetbal zo mooi maakt. De finale was tegelijkertijd de beste en mooiste wedstrijd van dit WK. Die vergeten we nooit meer.

“Zo’n spectaculair einde had het toernooi wel nodig, om er een goed gevoel aan over te houden. Nog los van de omstandigheden – dit WK had nooit in Qatar gehouden mogen worden – was ook het voetbal niet altijd even fantastisch. Ja, Engeland-Frankrijk (kwartfinale, red.) was leuk, net als Saudi-Arabië dat zijn openingswedstrijd won van Argentinië. Maar verder? Er zullen weinig wedstrijden zijn die me echt bijblijven. Tot de finale. Want die blijft mij zeker bij.”

