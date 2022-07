Victoria Pelova had op meer gehoopt dan drie invalbeurten op EK Voetbal

Na de training op het veld van Stockport County FC richt de aandacht van de media zich vooral op Esmee Brugts en Victoria Pelova. Na het wegvallen van Lieke Martens lijkt het voor de hand liggend dat een van de twee jonge speelsters uit de eredivisie zaterdag in de kwartfinale tegen Frankrijk mag beginnen in de basis. Tot dusver kwamen Brugts (18) en Pelova (23) op het EK niet verder dan invalbeurten.

Brugts vertelt tegen de verslaggevers dat ze helemaal niet bezig is met een eventuele basisplaats. De jeugdige aanvaller van PSV, die tegen Portugal en Zwitserland in het veld kwam voor Martens, zegt vooral te willen genieten en zichzelf niet te veel druk wil opleggen. Ze is vereerd dat ze al twee keer mocht invallen. “Ik vind alles prima. Ik ben nog jong, ik had nu ook bij het WK onder twintig kunnen zijn. Ik ben blij dat ik hier ben.”

Pelova begrijpt de bescheiden en gereserveerde houding van Brugts wel. De middenvelder van Ajax herinnert zich haar eerste grote toernooi ook nog goed, het WK van 2019 in Frankrijk. “Ik was toen ook nog zo jong en het voelde voor mij echt als een schoolreisje.” Die tijd ligt achter haar. Pelova mocht ook mee naar de Olympische Spelen en heeft inmiddels de grens van dertig interlands bereikt.

Boos kijken

“Ik ging naar het EK toe met het idee dat ik echt belangrijk kon zijn voor het team”, zegt Pelova, die in zes van de acht wedstrijden van Nederland vóór de Europese titelstrijd in de basis begon. Dat haar rol tot dusver beperkt is gebleven tot drie invalbeurten, vindt ze teleurstellend. Pelova had goede hoop dat ze op het EK mocht beginnen, zeker nadat ze in het oefenduel met Engeland in de basis stond en een goede indruk achterliet.

Nadat duidelijk werd dat ze werd ingedeeld bij de reserves, kon Pelova op de eerste trainingen op Engelse bodem ‘alleen maar boos kijken’. “Dat was echt uit pure teleurstelling”, erkent ze. “Dan kan ik brutaal zijn en dan doe ik gewoon mijn ding. Nu gaat dat beter. De bondscoach vertelde dat ik goed trainde en dat ik goed inviel. Als je zo blijft doorgaan, zei hij, kijk dan maar boos. Nu ben ik daar wel zo’n beetje overheen.”

In de basis tegen Frankrijk dan maar? “Ik denk dat iedereen zichzelf de meest logische keus vindt om Lieke te vervangen”, zegt Pelova. “Als topsporter wil je altijd spelen. Ik heb geen idee wat de bondscoach wil. Er zijn verschillende opties. Esmee of ik, maar Lineth (Beerensteyn, red.) kan ook aan de linkerkant spelen.” Op de vraag of ze als student technische wiskunde heeft berekend hoe groot de kans is dat ze in de basis mag beginnen, zegt ze lachend: “Nee, dat is een moeilijk sommetje.”

Contract bij Ajax loopt af

Pelova is een allround speelster met veel kwaliteiten. Ze is sterk aan de bal, ze is tweebening, ze heeft goed overzicht en ze beschikt over een goede pass. Ze vindt zichzelf wel te onrustig voor het doel waardoor ze moeite heeft met het afmaken van de kansen. Pelova spiegelt zich wat dat betreft aan Vivianne Miedema en Jill Roord. “Dat kan echt beter en daar wil ik ook hard aan werken.” Tegen Zwitserland maakte ze pas haar derde doelpunt in Oranje.

Het contract van Pelova bij Ajax loopt af en ze zegt geen idee te hebben of ze volgend jaar nog in Amsterdam speelt. De oud-speelster van ADO Den Haag maakt er geen geheim van dat ze graag in de Champions League wil spelen, en dan niet alleen in de voorronde. Ook vindt ze de eredivisie niet uitdagend, met slechts drie topclubs. “Ik sta wel open voor het buitenland, maar ik vind het wel belangrijk naar een club te gaan waar ik veel aan spelen toe kom.”

Vivianne Miedema sluit weer aan bij de groep Bij binnenkomst van Vivianne Miedema (26) steeg er een gejuich op in de eetzaal van Worsley Park, het hotel waar Nederland verblijft. De spits van Arsenal en Oranje werd vorige week woensdag positief getest op corona en zat tijdens de wedstrijden tegen Portugal en Zwitserland in isolatie. De afgelopen dagen had ze al een paar keer individueel getraind, maar na een negatieve test kon ze weer bij de groep aansluiten. “Ik kreeg kippenvel toen ik zag hoe de groep reageerde”, zei Mark Parsons na de training. “Ze is zo’n belangrijke speelster voor ons.” De bondscoach gaat er vanuit dat Miedema voldoende fit is om zaterdag in de kwartfinale tegen Frankrijk te spelen.

Een lachende Miedema tijdens de training in Stockport. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Lees ook: De band om de arm gaat Vivianne Miedema niet veranderen. ‘Anders ben je geen goede aanvoerder.’

Voor keepster en aanvoerder Sari van Veenendaal is het EK voorbij. En dat is volgens de nieuwe aanvoerder Vivianne Miedema een groot gemis.