VfL Wolfsburg op karakter langs Paris Saint-Germain

Als de Nederlandse voetbalsters volgende week in Zeist bij elkaar komen voor de oefeninterlands met Duitsland en Polen, treft bondscoach Andries Jonker daar in ieder geval de lachende gezichten van Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms.

De drie speelsters van VfL Wolfsburg plaatsten zich donderdagavond knap voor de halve finales van de Champions League. Dat ging ten koste van Paris Saint-Germain (1-1). Voor VfL Wolfsburg was de remise genoeg na de 0-1-zege in Parijs, waar Janssen vorig week vanuit een strafschop voor de enige treffer zorgde.

Tegenover de positieve gemoedstoestand van Janssen, Roord en Wilms staat dat Lieke Martens opnieuw een teleurstelling te verwerken kreeg met Paris Saint-Germain. De buitenspeelster, die vorige week de hele wedstrijd op de bank bleef zitten, werd dit keer na 54 minuten gewisseld. Ze kon daarin nauwelijks indruk maken. Jackie Groenen kwam zelfs helemaal niet in actie voor de Parijse club. De middenveldster is geblesseerd. Ze heeft ook moeten afzeggen voor het trainingskamp in Zeist, waar Oranje zich voorbereidt op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland komende zomer.

Teamgeest en onverzettelijkheid

Wat bondscoach Jonker kan sterken, is de wijze waarop VfL Wolfsburg zich bij de laatste vier clubs in Europa voegde. Paris Saint-Germain liet in de return andermaal zien dat het over de kwalitatief betere speelsters beschikt, maar de Duitse club, tweevoudig winnaar van de Champions League, bediende zich met succes van teamgeest en onverzettelijkheid. Een mooie boodschap voor Oranje, dat na de verloren WK-finale van vier jaar geleden langzaam afgleed en deze zomer niet tot de topfavorieten zal behoren op het WK.

De Duitse ploeg liet zien wat het bundelen van de krachten kan betekenen. VfL Wolfsburg beschikt bijvoorbeeld over karaktervoetballers als Alexandra Popp, die na twintig minuten de score opende. Zij onderschepte de bal op het middenveld, zette een combinatie op met Felicitas Rauch en krulde de bal na een alles-of-niets-poging achter goalie Bouhaddi. In de tweede helft raakte Popp nog de paal.

Op karakter overeind blijven

Paris Saint-Germain bleef de overwegend betere ploeg. Na een half uur maakte de Parijse club gelijk. Kadidiatou Diani troefde Janssen af in de lucht: 1-1. De Franse aanvalster was veruit de gevaarlijkste speelster bij de bezoekers. VfL Wolfsburg werd van een probleem verlost toen Diani vlak voor rust met een schouderblessure het veld moest verlaten. Omdat onder andere Roord verzuimde om na de pauze de 2-1 te maken, moest VfL Wolfsburg op karakter overeind zien te blijven in de slotfase. En dat lukte. De Champions League-finale, die op 3 juni wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven, blijft daardoor in zicht voor de drie Oranje-internationals van VfL Wolfsburg.

