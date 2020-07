Verwacht nu niet meteen te veel, zegt Advocaat bij eerste training Feyenoord

Dick Advocaat klapt maandagochtend nog maar eens in zijn handen tijdens de eerste training van Feyenoord. Sneller moet het, gebaart hij bij het begin van het nieuwe seizoen. Driftig beent de trainer, die zijn contract met een seizoen verlengde, over het veld van trainingscomplex 1908.

Advocaat (72) weet: de reeks van vorig seizoen (veertien wedstrijden, elf zeges en drie gelijke spelen), waarmee Feyenoord opklom naar de derde plaats, is niets meer waard. De lat zal opnieuw hoger moeten. Zeker als Feyenoord de titelstrijd wil aangaan met Ajax, AZ en PSV.

De verwachtingen zijn als vanouds hoog in Rotterdam-Zuid. Hoewel de training vanwege de coronamaatregelen besloten is, staan er toch nog zo’n zestig, zeventig supporters op een nabijgelegen dijk, vanwaar ze beperkt zicht hebben op de eerste oefensessie. Als de rook van het door hen afgestoken vuurwerk verdwenen is, kunnen ze de contouren zien van een paar nieuwe gezichten. Bryan Linssen (voorheen Vitesse) is erbij, net als Mark Diemers, die van Fortuna Sittard overkwam.

Feyenoord, zwaar getroffen door de coronacrisis, is financieel beperkt op de transfermarkt. De club moet qua begroting terug van ongeveer zeventig naar vijftig miljoen euro. Ook dient er op korte termijn een beslissing te worden genomen over het nieuwe stadion, Feyenoord City. Kosten: 444 miljoen euro.

Zoeken naar een nieuwe prikkel

Het Duitse talent Christian Conteh (FC St. Pauli) is wel vastgelegd, maar deze maandag nog in afwachting van de juiste papieren. Wie ook ontbreekt op het veld, is Steven Berghuis, de aanvoerder van Feyenoord. Berghuis (28) lag begin deze maand enkele dagen in het ziekenhuis vanwege een longinfectie. Hij is nog herstellende.

“Het is best beangstigend geweest”, vertelt Berghuis aan de rand van het trainingsveld, terwijl zijn teamgenoten zich achter hem in het zweet werken. “Ik kreeg koorts en dacht dat ik een griepje had. Later voelde ik ook steken in mijn borst. Waarschijnlijk is mijn weerstand te laag geweest en zijn er bacteriën van mijn keel naar de longen gegaan.”

Berghuis, die drie kilo lichter is, hoopt later deze week de training weer voorzichtig op te kunnen starten. De vraag is of de aanvaller, sinds 2016 actief voor Feyenoord, in Rotterdam blijft. “Mijn verhaal is bekend”, verzucht Berghuis. “Ik verlaat Feyenoord niet voor de eerste de beste club. Het hele plaatje moet kloppen. Pas dan zou ik er eventueel voor kunnen kiezen om mezelf te laten zien op een hoger niveau.”

Berghuis spreekt zijn gedachten openlijk uit. “Ik moet altijd geprikkeld worden”, zegt hij. “Zeker nu, omdat ik vier, vijf jaar in Nederland ben. Ik ken de competitie, speel elk seizoen dezelfde wedstrijden. Ik ben topscorer geweest, heb de meeste assists gegeven en ben met Feyenoord kampioen geworden, dus dan zoek je altijd naar nieuwe prikkels. Ook van je omgeving. Dat voel ik wel bij deze trainer. Hij is nooit tevreden. Elke keer moet het beter.”

De rol van de trainer niet overdrijven

Advocaat, begonnen aan zijn 39ste (!) seizoen als trainer, trapt ’s middags op de persconferentie meteen op de rem als zijn ‘prikkels’ ter sprake komen. “Een speler moet vooral zichzelf prikkelen, hè”, benadrukt hij fijntjes. “We moeten niet overdrijven dat dat met een trainer te maken heeft.”

De Hagenaar gebruikte de voetballoze periode om een aantal wedstrijden terug te kijken van Feyenoord. Wat hem opviel? “Er zaten goede wedstrijden tussen”, stelt hij. “Maar ook wedstrijden waarin we redelijk geluk hadden. Daarom zei ik: we moeten het elftal zo veel mogelijk bij elkaar houden en dan proberen om drie of vier echte versterkingen te halen. Dan kun je best wel meedoen. Nu is het maar afwachten wat er gaat gebeuren.”

“Ik heb wel gevraagd om wat meer spelers”, bekent Advocaat even later tijdens het ontspannen perspraatje. “Daar zit eigenlijk mijn grote angst. Als er qua blessures niks gebeurt, dan is er geen probleem, maar het kan ook de andere kant op gaan en dan hebben we geen adequate vervangers. Ik vind dat Feyenoord daar wel rekening mee moet houden.”

Er is nog even tijd om aan de wensen van Advocaat te voldoen. Feyenoord begint het nieuwe voetbalseizoen op zaterdag 12 september met een uitwedstrijd bij PEC Zwolle. “Een club als Feyenoord moet altijd proberen om mee te doen om de landstitel”, vindt Advocaat. “Dat gaan wij ook doen. En hoe lang het duurt, dat zien we dan wel.”

Lees ook:

De eerste werkdag van PSV-coach Roger Schmidt: gegenpressing en snelle positiewisselingen

PSV is al een week aan het trainen. Met een nieuwe coach: Roger Schmidt. Is hij in staat de speelstijl te veranderen?