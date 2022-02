Vertrek Overmars bedreigt mogelijk sportieve ambities Ajax

Marc Overmars werd de afgelopen jaren gezien als een van de architecten van het succes van Ajax de laatste jaren. De oud-voetballer van Ajax, Arsenal, Barcelona en Oranje werd op aandringen van toenmalig adviseur Johan Cruijff in 2012 technisch directeur bij de club.

Met zijn slimme aankopen, dankzij zijn grote netwerk en verkopen van zelfopgeleide spelers met grote winst zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maakte Ajax onder zijn leiding meer dan 300 miljoen euro winst. Tegelijkertijd werd het salarisplafond losgelaten, waardoor de club zelf ook duurdere spelers zoals Dusan Tadic kon vastleggen. Mede daardoor reikte Ajax in 2019 op de drempel van de finale van de Champions League. In dat toernooi maakte Ajax dit seizoen ook weer indruk. In het tijdperk-Overmars werden vier landstitels veroverd. Hij werkte intensief samen met algemeen directeur Edwin van der Sar en trainer Erik ten Hag.

Afgelopen jaar was er interesse voor Overmars vanuit Engeland, maar hij besloot zijn contract bij Ajax te verlengen tot 2026. Dat werd triomfantelijk met een filmpje naar buiten gebracht.

‘Dit is een dramatische situatie voor iedereen’

Over de omgangscultuur bij Ajax intern deed de NRC al enige tijd onderzoek. Het is nog niet duidelijk of daarbij de grensoverschrijdende berichten die Overmars gedurende een langere periode heeft verstuurd aan meerdere vrouwelijke collega’s boven tafel zijn gekomen. In zijn verklaring van zondagavond zegt Overmars vorige week geconfronteerd te zijn met meldingen over zijn gedrag en ‘hoe dit op anderen is overgekomen’. Hij biedt daar zijn excuses voor aan.”Ik schaam me kapot”, zegt de ex-voetballer in de verklaring. “Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk.”

Het vertrek van de technisch directeur kwam de afgelopen dagen tot stand na gesprekken met de raad van commissarissen en Van der Sar. “Dit is een dramatische situatie voor iedereen die hier op enigerlei wijze bij betrokken is”, zegt RvC-voorzitter Leen Meijaard in een verklaring van de club. “Het is ingrijpend voor de vrouwen die met het gedrag te maken hebben gehad. Toen wij geluiden hierover opvingen hebben we meteen gehandeld, daarbij zorgvuldig gewikt en gewogen wat het beste was om te doen. Alles in overleg met algemeen directeur Edwin van der Sar en daarbij geholpen door een externe expert.”

Sportieve ambities

Onduidelijk is wat dit nu voor de sportieve ambities van Ajax betekent. Overmars haalde in 2018 zijn oude bekende van Go Ahead Ten Hag naar Amsterdam. De twee werkten innig samen. Voor Ten Hag bestaat al langer veel belangstelling uit het buitenland . “Met het woord vriend moet je voorzichtig zijn. Maar in het geval van Marc kan ik dat wel zeggen”, zei Ten Hag een half jaar geleden nog.

Wie gaat Overmars vervangen, tijdelijk of permanent? Ajax moet voorbereid zijn als Ten Hag of topspelers aan het einde van het seizoen vertrekken. Contracten van voetballers moeten worden verlengd of juist niet. “Voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt zal dit nieuws ook een klap zijn”, liet Van der Sar direct na het vertrek van Overmars weten. “Maar onze ambities blijven overeind.”

Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertrekt per direct bij Ajax. Dit heeft hij na gesprekken in de afgelopen dagen met de Raad van Commissarissen (RvC) en algemeen directeur Edwin van der Sar besloten en aan hen meegedeeld. — AFC Ajax (@AFCAjax) 6 februari 2022