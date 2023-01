Vertrek Blind krijgt giftige uitwerking op heel Ajax

Het vertrek van Daley Blind heeft een giftige uitwerking gekregen op heel Ajax. In de dagen voor de belangrijke topper tegen Feyenoord heeft hij met een interview in het AD de positie en het gezag van de toch al beschadigde Alfred Schreuder verder ondergraven.

Maar Blind heeft ook de clubleiding van Ajax onder vuur genomen, in het bijzonder Klaas-Jan Huntelaar. De oud-spits heeft nu mede de technische leiding bij Ajax in handen. De uithaal van Blind is weer een reactie op uitspraken van Huntelaar. Zo buitelen de verhalen over elkaar heen en neemt de onrust bij Ajax nog grotere vormen aan.

Blind vertelt in het AD wat er volgens hem gebeurde tijdens de rust van de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk op 22 oktober. Het stond 1-1. “Wat daar gebeurde, heeft veel veroorzaakt”, aldus Blind. “We speelden niet goed. Schreuder begon in de rust over dat ons druk zetten niet goed ging. Dat moest anders.

‘What do you think?’ vroeg hij aan een paar aanvallers. ‘What do you prefer?’, want Engels is de voertaal. Ik ben toen opgestaan en heb in die kleedkamer hardop gezegd: trainer, wees duidelijk en bepaal nou zélf hoe we het gaan uitvoeren! Er was emotie en zijn reactie was al even fel: ‘You shut up! Shut your mouth and sit down!’”

Blind over Schreuder: ‘Een pertinente leugen’

Blind werd gewisseld, Ajax won met 1-4. Vier dagen later stond Blind tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-3) nog wel in de basis. Dat was de laatste keer. Daarna kregen Calvin Bassey, Owen Wijndal en zelfs rechtsback Devyne Rensch de voorkeur als linksback.

Blind: “Laat ik duidelijk zijn, ik twijfel er niet aan dat het persoonlijk werd na RKC.” Schreuder zou voor het seizoen al hebben aangegeven dat Blind op de bank kon gaan belanden. Dat noemt de verdediger nu ‘een pertinente leugen’.

Huntelaar schetst in Het Parool van zaterdag het beeld dat Blind zelf had besloten te vertrekken. De redenen: hij was regelmatig uitgefloten door de eigen fans (‘een klap in zijn gezicht’, volgens Huntelaar) en hij kon het moeilijk verkroppen dat hij werd gepasseerd. “Dat was voor Daley kennelijk de druppel”, zei Huntelaar.

Blind is heel boos over die uitspraken. “Dat was helemaal niet de druppel. De druppel was: van eerste keus op een positie degraderen naar vierde keus. En dat de trainer me totaal negeerde na een aanvaring in de rust tegen RKC. Huntelaar zette mij op tegen de supporters. Ik heb hem dat ook meteen geappt.”

Huntelaar heeft in zijn ogen ook de clausule in het ontbindingscontract geschonden die voorschrijft na het scheiden van de wegen niets negatief over elkaar te zeggen in de media.

Blind had gehoopt op verzoeningspoging

De gang van zaken rond zijn vertrek zegt volgens Blind veel over “het gebrek aan communicatie bij mensen die nu aan het roer staan bij Ajax. Gebrek aan leiderschap en empathie ook.” Blind had gehoopt dat Huntelaar, Gerry Hamstra en algemeen directeur Edwin van der Sar nog een verzoeningspoging met Schreuder zouden doen, na het WK. Het tegendeel gebeurde. “Ze hebben me heel snel in de schoenen geschoven dat ik zelf weg wilde.” Hij mocht niet eens meer meetrainen vanaf 27 december.

Blind, die vrijdag met Bayern München aan de tweede seizoenshelft in de Bundesliga begint, functioneerde al lang niet goed bij Ajax, maar zijn vertrek had vanwege zijn staat van dienst chiquer moeten verlopen. Het toont opnieuw aan dat de sportieve crisis bij Ajax niet op zichzelf staat; die is geworteld in het gebrek aan kennis, ervaring én regie bij de clubleiding, te beginnen bij Van der Sar.

De teksten van Blind zijn bovendien olie op het vuur van supporters die al maanden het vertrek van Schreuder eisen. Diens gezag en geringe krediet is pal voor de strijd met Feyenoord in de Kuip nog verder aangetast.

Lees ook:

De chaos bij Ajax blijft zich vertalen naar het veld

Wéér geen winst: 0-0 thuis tegen FC Twente. Hoe kan Ajax ontsnappen aan de neerwaartse spiraal? Trainer Alfred Schreuder lijkt een verloren strijd te voeren.