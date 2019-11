Vertel in de sport nooit over trivialiteiten

Vier maanden sportcolumns schrijven voor Trouw. Mooie opdracht, maar tegen een deadline aanwerken is alweer een paar jaar geleden. Wat zal ik schrijven over, en vooral niet toevoegen aan de jargonistische woordenstroom bij de sport die elke dag in de media voorbijkomt? Elke dag nieuwe helden, nieuwe gezichten, nieuwe sporten zelfs, met nieuwe regels en de waan van de dag. Ik heb behoefte aan wijze raad.

Elf jaar leefde ik samen met sportjournalist Hans van Wissen van de Volkskrant. Hij schreef als een van de eersten meer dan nieuwsberichten over sport. Er was nog meer dan nu ruimte voor verdieping, voor achtergronden, voor het beschrijven van de drijfveren van de kampioen, die bijna nooit een eendagsvlieg was.

Ik moest meteen aan hem denken toen Trouw me belde om Marijn de Vries te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. De eerste en nog steeds beste Nederlandse sportjournalist overleed in 1999 toen ik zwanger was van onze zoon.

Wie moet ik dan om advies vragen? Het moet iemand zijn die ik bewonder en die Hans ook heeft gekend. Dat kan alleen maar Hugo Camps zijn. De sportcolumnist der sportcolumnisten is geen Nederlander maar Belg, een nuchtere romanticus, die door de dingen heen kan kijken, die kan fileren en kan strelen, het oude met het nieuwe kan verbinden. Iemand die de oude tijd zag gaan, de moderniteit zag komen.

NRC vond het na 27 jaar welletjes en nu moet ook ik zijn stukjes missen. Ik kan niet anders dan proberen in zijn geest deze plek in de krant te vullen.

Ooit sprak ik Hugo, tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta. Woensdagochtend belde ik hem, voor het eerst en hopelijk niet voor het laatst.

“Ach m’n lief”, begint Hugo. “Als ik mijn stukje had ingeleverd dan dacht ik altijd; was het wel goed genoeg. Nooit was het goed genoeg. Dus vraag het je niet af. Sport is een kortstondige ontsnapping uit de ellendige wereld. Daar is sport voor bedoeld: het onvoltooide wordt even voltooid. De column was m’n bioritme, of ik nu ziek of halfdood was: het moest doorgaan. Het was een kleine climax van de week, ik leefde ernaar toe, het zorgde voor de continuïteit. Nu de column is gestopt, voel ik mij geamputeerd, een gat, een doel is weggevallen.

“Wat ik jou adviseer?

“Blijf op afstand en doe een poging het mysterie van de sport terug te halen.

“Verraad, intrige, ambitie, lef, alles vind je in geconcentreerde vorm terug in de sport. Een sporter hoort zijn lichaam te kastijden, zijn leven er aan te geven, zijn blinde ambitie na te jagen om ons als toeschouwer troost te bieden voor de onvolkomenheid van het leven.

“Alles is trivia geworden, alles ligt op straat. Sporters worden beheerst door managers, die op zoek zijn naar elke dag een nieuwe kampioen, het draait om kortstondigheid. Het verleden is afgeschaft en opgesloten in een vage herinnering. Vertel vooral over je eigen ervaringen en koppel die aan de actualiteit. Probeer helden weer te conserveren, de romantiek te zien.

“Bedenk eens hoe ontheemd sporters zijn, altijd onderweg, altijd weer proberen nieuwe vrienden te maken. Wielrenners zijn 180 dagen van huis, dat is een groot offer en in jouw tijd zonder sociale media nog veel zwaarder.

“Sommigen kunnen daar niet tegen en gaan ten onder.

“Daarom dient de sporter te allen tijde beschermd te worden, bekritiseerd oké, maar altijd beschermd.

“Laatste advies: vertel nooit over trivialiteiten.

“Dat zouden sporters ook niet moeten doen: nooit spreken over je nieuwe rokje of over je sportpsycholoog. Dat moet gezien worden, getoond, niet over gepraat, het publiek mag gissen maar nooit zeker weten.”

Marijn de Vries is met zwangerschapsverlof. De komende maanden vervangt Bettine Vriesekoop haar als columnist.