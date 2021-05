Verstappen wint de GP van Monaco en voert als eerste Nederlander ooit het WK-klassement aan

Max Verstappen heeft met winst van de Grote Prijs van Monaco de leiding genomen in het WK-klassement in de Formule 1. De Nederlandse coureur reed in zijn Red Bull onbedreigd naar de winst in de smalle straten van het prinsdom. Verstappen nam de eerste plaats in het WK over van titelverdediger Lewis Hamilton, die niet verder kwam dan de zevende plek.

De 23-jarige Nederlander heeft na vijf grands prix 105 punten, Hamilton staat op 101 punten. Verstappen is de eerste Nederlander ooit die het WK-klassement in de Formule 1 aanvoert. De kopman van Red Bull won eerder dit seizoen de GP van Emilia-Romagna en eindigde drie keer als tweede achter Hamilton.

Met ‘Monaco’ won Verstappen de race waar hij als kleine jongen al graag naar keek. “Deze grand prix wil je altijd winnen. Ik ben heel trots”, zei Verstappen, die de GP door de smalle straten van zijn woonplaats van start tot finish domineerde.

‘Nooit het gevoel dat ik onder druk stond’

De kopman van Red Bull sprong van blijdschap in de armen van zijn monteurs nadat hij zijn bolide op het rechte stuk van het circuit had geparkeerd, voor het bordje met het nummer 1. Verstappen kreeg een knuffel van Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull, en een kus van zijn Braziliaanse vriendin Kelly Piquet. “Het is zo speciaal om hier te winnen. Ik sta hier voor het eerst op het podium. Het was een geweldige race. Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik onder druk stond. We moesten veel rondes rijden, dus het was zaak de focus te houden en de banden te ‘managen’. Heel cool om hier te winnen”, zei Verstappen, die daarna even zwaaide naar prins Albert die boven op het podium al op hem stond te wachten.

De Nederlander kreeg ook de complimenten van tennisster Serena Williams, die aan de finish met de zwart-wit geblokte vlag mocht zwaaien. “Felicitaties aan Max”, zei de Amerikaanse winnares van 23 grandslamtitels. “Heel inspirerend. Het is niet aan mij om hem hier op dit circuit advies te geven.” Verstappen hoorde het lachend aan en ging daarna het podium op om uit handen van prins Albert de gouden winnaarstrofee te ontvangen.

De monteurs waren zenuwachtig

Toch temperde de 23-jarige coureur de euforie enigszins: “Ik heb al vaak gezegd: dit is een heel lang seizoen”, zei Verstappen bij Ziggo Sport. “Na de laatste twee wedstrijden is dit echt top. We moeten zorgen dat we ieder weekeinde competitief zijn. In die zin is Monaco wel een beetje vertekenend. Op de normale circuits is Mercedes weer enorm sterk.”

Verstappen merkte voor de start dat zijn monteurs behoorlijk zenuwachtig waren. “Ik zei tegen ze: ik weet wat ik moet doen in de auto, jullie weten wat je moet doen bij de pitstops. Het komt goed.” De Nederlander hield woord en nestelde zich na een foutloze race voor het eerst aan kop van de WK-stand.