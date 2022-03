Verstappen weer soeverein, op het circuit dat eerst door raketten werd bedreigd

Djedda was het decor van een van de meest omstreden races uit de geschiedenis van de autosport. Dat kwam niet door de gevaarlijke secties op het circuit of de mensenrechtensituatie in het gastland, maar door de raketaanval op vrijdag tijdens de eerste vrije training. Bij die aanslag werd niet ver van het circuit een oliedepot van staatsoliebedrijf Aramco geraakt. Tijdens de vrije training een dag later waren de donkere rookpluimen nog steeds zichtbaar.

Zondag tijdens de race was de lucht opgeklaard. Max Verstappen toonde andermaal zijn stoïcijnse karakter. Een groot deel van de race was de Limburger op het smalle stratencircuit op jacht naar koploper Charles Leclerc. Met een knappe manoeuvre wist Verstappen hem in de slotfase te passeren. De Nederlander weigerde daarna de koppositie af te geven. Lewis Hamilton kwam na een mislukte kwalificatie niet verder dan plek 10.

Houthi-rebellen

De aanslag werd al ruim voor de Grand Prix opgeëist door Houthi-rebellen uit buurland Jemen. De groepering kondigde er meteen bij aan dat nieuwe aanvallen stonden gepland. De sjiitische rebellen van Houthi verafschuwen de inmenging van het soennitische Saudi-Arabië in de burgeroorlog van hun land en voeren regelmatig luchtaanvallen uit op Saudische doelen. Afweergeschut is daarom voortdurend werkzaam.

De Saudische overheid en aanwezige beveiligingsdiensten maakten de teams en coureurs meerdere keren duidelijk dat de veiligheid rond de Grand Prix niet in het geding kwam.

Die mededeling stelden slechts enkele coureurs gerust. Volgens verschillende media was de aanslag op het depot voor onder anderen Hamilton en Fernando Alonso genoeg reden om niet te rijden op het stratencircuit aan de Rode Zee. Er kwam zelfs een unanieme overeenkomst tussen de coureurs tot stand om het raceweekend te annuleren. Uiteindelijk brachten teambazen en de leiding van de Formule 1 ze na een vier uur durend overleg op andere gedachten. In interviews hielden rijders zich naderhand op de vlakte. Volgens Verstappen vinden na het weekeinde nieuwe gesprekken plaats.

‘Met vuur spelen’

F1-analist en voormalig coureur Ralf Schumacher verliet Saudi-Arabië wel onmiddellijk na de aanslag. Damon Hill, een andere analist en oud-coureur, uitte dat de Formule 1 met het doorgaan van de tweede wedstrijd van het seizoen letterlijk ‘met vuur speelde’.

Doorslaggevend bij het doorgaan van de Grand Prix van Saudi-Arabië waren de financiële belangen. De Formule 1 krijgt het komende decennium naar verluidt een half miljard euro overgemaakt van het land in het Midden-Oosten. Uitgerekend staatsoliebedrijf Aramco is een van de belangrijkste sponsoren.

Terwijl het lucratieve racecontract met Rusland na de inval in Oekraïne werd verscheurd, was een raketaanval nabij het circuit en de dreiging van een nieuwe inslag voor de bazen van de Formule 1 niet ernstig genoeg om van dat halve miljard af te zien.