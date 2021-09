Verstappen laat de oranje menigte in Zandvoort juichen

Tijdens de opwarmronde verraadt het publiek waar Max Verstappen zich bevindt op het circuit van Zandvoort. In een verbale wave nemen de tribunes het juichen van elkaar over. En ook tijdens de race begeleidt een muur van geluid de coureur; al wordt die dan overstemd door de ronkende motoren die op volle snelheid opereren.

Het is tijdens de race dus gissen waar de publiekslieveling zich bevindt. Een knappe toeschouwer die het overzicht heeft. Wie het wedstrijdverloop wil volgen, is eigenlijk beter af met een televisiescherm. Maar de uitzinnige oranje menigte is gekomen om de snelheid van de sport te voelen en hun held aan te moedigen.

“Zijn jullie klaar voor Max?”, schreeuwt de speaker vlak voor de start. Formule 1 ís Verstappen, in Nederland in ieder geval. De terugkeer van de Grand Prix in Zandvoort, na 36 jaar, was zonder zijn populariteit nooit gelukt. Als om het nationale karakter van deze wedstrijd te onderstrepen zingt Davina Michelle het volkslied. Zij is een van de weinige artiesten die positief antwoordde op de bedelbrief namens prins Bernhard junior, met het verzoek gratis op te treden op het feest van een sport waar miljoenen in omgaan.

Vanaf poleposition

Verstappen mag deze zondag vanaf poleposition starten en dat is op dit krappe circuit – waar inhalen niet eenvoudig is – een groot voordeel. De coureur van Red Bull leidt vrijwel de hele race over 72 rondes. Saai? “Voor een spannende race hebben we chaos nodig”, zei Verstappen vooraf al. Hij omschrijft het vernieuwde circuit van Zandvoort als old school. “Als je een stuurfoutje maakt, word je meteen afgestraft en lig je er af.”

Een foutje maakt Verstappen niet, op de 4,3 kilometer lange racebaan door de duinen. Hij is vanaf zijn jongste jaren gedrild om te winnen. Dat betaalt zich uit. Als zeventienjarige debuteert hij, zonder rijbewijs op zak, in de Formule 1. Nu is hij 23 jaar en neemt hij met deze overwinning de leiding in het WK-klassement weer over van Lewis Hamilton, de Britse wereldkampioen die in Zandvoort als tweede eindigde.

Geprogrammeerd om te winnen. Teambaas Christian Horner omschreef de gemoedstoestand van Verstappen in de aanloop naar deze race nog met lichte verbazing als relaxed. “Druk lijkt niet te bestaan voor hem.” In een eerste reactie na zijn zege spreekt Verstappen zelf over de hoge verwachtingen van het publiek, van Nederland. “Het is nooit gemakkelijk om die dan waar te maken. Ik ben zo blij dat ik hier heb kunnen winnen.”

Formule 1 is een sport die gemengde reacties oproept, Formule 1 in Zandvoort zeker, zo is de voorbije periode gebleken. Op het circuit lijkt die tweespalt ver weg. Verstappen hult zich na afloop in de Nederlandse vlag – allen voor één, één voor allen, toch? De decibellen vanaf de tribunes zwellen weer aan. Koning Willem-Alexander, ook aanwezig op het circuit van zijn neef, klapt enthousiast. Volgens hem heeft Nederland zich van zijn beste kant laten zien. En Davina Michelle? Zij zingt nog maar eens het volkslied. Voor niks.

#volgasvoorcultuur doet live verslag uit Zandvoort “We hebben té lang stilgestaan!! Gefeliciteerd Max Verstappen!’ En: ‘Volgende pitstop: Theater!’ En: ‘Max en Hugo, je gaat het pas zien als je het doorhebt‘. Met dit soort satirische slogans deed de cultuursector zondag via social media ‘live verslag’ van de Grand Prix in Zandvoort. Een ludieke protestactie die door veel BN’ers werd gesteund, onder wie operazangeres Francis van Broekhuizen, cabaretier Jan Beuving en sportjournalist Tom Egbers. Ook veel gezelschappen en theaters deelden de hashtag #volgasvoorcultuur, zoals TivoliVredenburg en het Radio Filharmonisch Orkest. Volgens initiatiefnemer Lieven Cooiman, artistiek leider van het Flint Theater in Amersfoort, is er veel woede over het coronabeleid, dat wél dagelijks 70.000 toeschouwers in Zandvoort toestaat, terwijl er bij culturele festival maar 750 mensen aanwezig mogen zijn. Eerder bracht de de protestactie Unmute Us al duizenden demonstranten op de been. Volgens Cooiman en de andere actievoerders ontbreekt het de regering aan kennis en empathie. De online actie is “Niet tégen de Formule 1 maar vóór de cultuur.”

