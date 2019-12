Verstappen is de op twee na beste coureur ter wereld

Terwijl de coureurs hun auto’s donuts lieten draaien en het vuurwerk boven het Yas Marina Circuit fonkelde, pakte Max Verstappen zondag in Abu Dhabi niet één, maar twee podia. Niet alleen mocht hij als nummer twee van de race naar het racepodium, maar voor het eerst in zijn carrière werd hij derde in het eindklassement van de Formule 1.

Nooit eerder eindigde Verstappen zo hoog. De cijfers van Verstappen (22) dit jaar: drie races gewonnen (Oostenrijk, Duitsland en Brazilië), daarnaast kwam hij nog zes keer op het podium. Zondag werd hij tweede, achter Lewis Hamilton en voor de Fransman Charles Leclerc. Het biedt een sprankje hoop voor hemzelf én voor zijn duizenden fans, die hem volgend jaar in Zandvoort graag zien winnen.

Derde in het eindklassement was geen doel op zich voor de uitgesproken Nederlander. Verstappen racet in eigen woorden ‘alleen om titels’ en een derde plek maakt hem over twintig jaar niet heel blij, maar het was op een manier wel een bemoedigend resultaat voor de Nederlander.

Motor

Voor sportief succes zit Verstappen namelijk klem in een team dat hem niet het beste materiaal kan bieden. Dat zei hij zondag in Abu Dhabi, maar ook in het allereerste interview van het jaar. Hij kon niet anders dan zijn best doen, hij kon niet gaan speculeren, want alle resultaten waren afhankelijk van de auto die hij tot zijn beschikking had. Of, specifieker nog: de motor die in de auto zat.

In Abu Dhabi deed de 21e race van het jaar er voor de eindstand niet meer toe. De antwoorden die Verstappen voor en na de race gaf waren daarom vooral resumerend en concluderend. Over Honda bijvoorbeeld, dit jaar voor het eerst motorleverancier van Red Bull. Een woord sprong uit in Verstappens analyse: betrouwbaarheid. Van motorproblemen, vorig seizoen nog een punt van zorg, was geen sprake meer. Bij de twee keer dat Verstappen uitviel, lag daar een botsing aan ten grondslag.

Over het woord ‘snelheid’ sprak Verstappen niet. Want hoe succesvol hij ook was ten opzichte van zijn eigen eerdere seizoenen, wereldkampioen worden zat er bij lange na niet in. Dat werd Lewis Hamilton, uiteindelijk ruim voor zijn teamgenoot bij Mercedes Valterri Bottas.

Tussenjaar

Verstappens auto kwam zeker in de eerste seizoenshelft niet naast Mercedes en Ferrari. Dat leidde leidde tot gematigde reacties. In Honda’s thuisland Japan werden in oktober pas alle reserves aangesproken. Veel resultaat bracht dat niet meteen: Verstappen viel in de eerste ronde uit. Pas in Brazilië twee weken geleden ging het beter, met winst voor de Nederlander.

Zodoende was dit jaar een ‘tussenjaar’, zo verkondigde Red Bull-teambaas Christian Horner meermaals. Pas volgend jaar moet de samenwerking zo soepel verlopen dat de auto van Verstappen even goed is als die van de twee leidende teams, Mercedes en Ferrari. Honda zou meer dan honderd miljoen euro extra investeren om de motor beter te maken. Het contract met de leverancier werd deze week wel al verlengd tot 2021.

Verstappen, wiens contract eind volgend jaar afloopt, gaat zo een winterstop in waarin hij (weer) niet de zekerheid heeft dat hij in 2020 de beste auto heeft. De laatste resultaten boden iets van hoop, maar de vraag is of dat voor de Nederlander die zich verbaal vrijwel nooit inhoudt – zo betichtte hij Ferrari dit jaar zelfs van ‘vals spelen’-, wel goed genoeg is.

Zandvoort

2020 is niet zomaar een jaar voor Verstappen. Het is ook het seizoen waarin hij ‘zijn’ Nederlandse Formule 1-race gaat rijden op Zandvoort, als er bij de benodigde aanpassingen geen milieuwetten worden overtreden en de financiering rondkomt. Zonder de immense populariteit van Verstappen was er nooit gepraat over een Grand Prix in Nederland, zei sportief directeur van de race Jan Lammers in maart nog in Trouw.

Verstappen zelf zal op 3 mei helemaal vooraan willen rijden. Voor zijn eigen gevoel, voor de fans, maar ook omdat het op Zandvoort bijna onmogelijk inhalen is.

