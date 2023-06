Verstappen evenaart Senna, maar ‘haat het om generaties te vergelijken’

Max Verstappen tikt in deze fase van het Formule 1-seizoen vooral record na record af. In Canada zorgde hij afgelopen weekend wederom voor succes. Zijn overwinning, de zesde van het jaar al, was de honderdste zege voor zijn team Red Bull. Zelf evenaarde Verstappen met zijn zege het totaal van Ayrton Senna: 41.

Het waren vooral cijfers die voor de buitenwereld cachet gaven aan weer een overwinning van Verstappen, die in Canada van start tot finish leidde en de concurrentie wederom geen hoop gaf. Verstappen zelf gaf weinig om de statistieken, zeker als het ging om de vergelijking met Senna. “Ik hou er niet van om generaties met elkaar te vergelijken. Ik kan wel zeggen dat toen ik als jongetje droomde van de Formule 1, ik niet had kunnen bedenken dat ik 41 races zou winnen.”

Trotser was Verstappen over de honderd zeges van het team waar hij al sinds zijn debuut voor rijdt. “In die zin ben ik er wel trots op dat ik op gelijke hoogte ben gekomen met een ongelooflijke legende als Senna, maar het is ook een geweldige prestatie van het team. Wat mij betreft stopt het hier niet en gaan we op naar de tweehonderd.”

Verstappen finishte in Canada een kleine tien seconden voor nummer twee Fernando Alonso. Het was niet de beste race van het seizoen, gaf hij toe. Toch bleef Red Bull ongeslagen: alle acht Grand Prixs zijn nu door ofwel Verstappen ofwel ploeggenoot Sergio Perez gewonnen. In Canada had Verstappen op weg naar de zege nog een gast meegenomen. Hij reed naar de finish met een vogel in zijn auto, die hij onderweg had aangereden.

