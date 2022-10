Verstappen en Red Bull, een perfecte samensmelting van mens en machine

Vlak voor de podiumceremonie stootte Max Verstappen met grote ogen een official van de Formule 1 aan. De Nederlander wist het gewoon niet meer. De een zei van wel, de ander van niet. Wie te geloven? Wie te vertrouwen? “Ben ik het nou wel of niet?” Kort daarvoor tijdens een interview met verslaggever en oud-coureur Johnny Herbert was het alsof hij water zag branden. Wereldkampioen? Dat moest een vergissing zijn.

Verstappen was geïnformeerd door zijn teambaas Christian Horner. “Volgens onze rekenmethode is hij nog geen wereldkampioen. Wel bijna. We zijn het aan het dubbelchecken.” Ook de communicatiemedewerkers van Red Bull leken van niets te weten. Op sociale media feliciteerden ze hun kopman met de race-overwinning, maar niet met een tweede kampioenschap.

Een merkwaardig tafereel volgde. In een sport waar miljarden euro’s in omgaan en waar miljoenen fans naar kijken, wist niemand in het stilstaande universum van de Formule 1 zeker of Verstappen zijn titel had geprolongeerd.

Slechts drie kwartier gereden

De minuten van verwarring achteraf bleken boeiender dan de race op het circuit van Suzuka zelf. Door de hevige regenval werd de start tot drie keer toe uitgesteld waardoor het totaal aantal van 53 ronden onhaalbaar was. Slechts drie kwartier kon er gereden worden.

Op basis van de reglementen van autosportfederatie FIA werd algemeen aangenomen dat het volledige puntentotaal in Japan niet zou worden vergeven. De maximale score – winst en snelste raceronde – had Verstappen nodig om bij een tweede plaats van titelconcurrent Charles Leclerc de Monegask definitief uit te schakelen voor de wereldtitel.

Eenzame hoogte

Verstappen kwam vanaf poleposition bij de start even in de problemen, maar pareerde een aanval van Leclerc op een wijze zoals alleen hij dat kan. Daarna liet de Nederlander zien dat hij in dit veld op eenzame hoogte staat. Soeverein als een monarch die niemand naast hem duldde, net zoals hij de laatste maanden in het wereldkampioenschap leidde.

Achteraan zorgden humide omstandigheden voor levensgevaarlijke situaties. De opwaaiende spray minimaliseerde het zicht van de helmdragende coureurs. Pierre Gasly schrok van een takelwagen die voor hem opdook en kookte van woede: “Dit is onacceptabel! Onthoud wat er is gebeurd, ik kan het niet geloven!”

Daarmee haalde Gasly het ongeluk van zijn vriend Jules Bianchi op hetzelfde circuit in 2014 aan. Bianchi knalde in een regenachtige race op een shovel en overleed negen maanden later aan zijn verwondingen. Carlos Sainz steunde Gasly: “Als je niets ziet, ligt je lot in Gods handen”. Alexander Albon wilde liefst helemaal niet rijden.

Voorsprong

Verstappen slalomde ondertussen soepel als een alpineskiër door de slingerende bochten van het geliefde circuit in Japan en breidde zijn voorsprong met reuzenstappen uit. Via de boordradio vernam Verstappen dat Leclerc door een tijdstraf werd teruggezet van plek 2 naar plek 3.

Een cruciale beslissing, bleek later, ook omdat na nauwkeurige bestudering van de reglementen wél de volledige mep punten werd toegekend. De pas 25-jarige Verstappen prolongeerde na grootheden als Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Lewis Hamilton de wereldtitel, uitgerekend op Suzuka, het thuiscircuit van motorleverancier Honda.

‘Ongelooflijk jaar’

Concurrenten vrezen dat een tijdperk van hegemonie is aangebroken waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Red Bull heeft de snelste en betrouwbaarste wagens gemaakt, pas vanaf 2026 worden nieuwe motoren geïmplementeerd. “Zijn superioriteit doet me denken aan Michael Schumacher op zijn best”, zei F1-directeur Ross Brawn vorige week over Verstappen tegen Duitse media. “Als zij een perfecte auto hebben, rijden ze alsof ze van een andere planeet komen. Verstappen is nu zonder twijfel het ijkpunt in de Formule 1.”

Nadat Verstappen de verwarring van verschillende goocheltrucs met de puntentelling achter zich kon laten, kwam de wereldkampioen eindelijk aan het woord: “We hebben zo’n ongelooflijk jaar gehad. Dit hadden we na vorig seizoen nooit kunnen bedenken. Mijn eerste wereldtitel was heel emotioneel. Maar deze tweede is mooier, omdat we zoveel geweldige races hebben gereden.”

Genadeloos

Dit seizoen was Verstappen onverstoorbaar voor zijn omgeving en genadeloos voor zijn concurrentie. Zelfs kruimels liet de veelvraat niet liggen. Waar vorig jaar een tweestrijd met Hamilton ontstond, was de coureur van Red Bull in 2022 alleenheerser. Na een handvol grand prix bleek dat de perfecte combinatie van mens en machine samensmolt in de auto met nummer 1 op de neus.

Met nog vier races in het vooruitzicht, kan Verstappen het hoogste aantal overwinningen in een jaar ooit behalen. Daarvoor moet hij nog slechts één zege bijschrijven in dit toch al eentonige seizoen. Die wil hij pakken, dat weet hij wél zeker.

