Verstappen en Hamilton zijn klaar voor een nieuw titanengevecht

‘Ik was weg. Nu ben ik terug.’ Met die woorden maakte Lewis Hamilton in februari een einde aan een periode van 55 dagen radiostilte. Een periode waarin hij twijfelde over zijn toekomst in de Formule 1, maar vooral een periode waarmee hij zijn ongenoegen wilde uiten over het discutabele einde van de laatste race in Abu Dhabi waarin de Brit in de laatste ronde zijn wereldtitel verloor aan Max Verstappen.

Wedstrijdleider Michael Masi liet de tot dan toe kansloze Verstappen op snellere banden zonder tussenliggende achterblijvers achter de safetycar aansluiten bij Hamilton en besliste daarmee het kampioenschap. Verstappen benutte het buitenkansje en liet zich tot wereldkampioen kronen.

In Nederland was er in alle Max-euforie niet zo veel aandacht voor, maar Mercedes vocht dit met succes aan. Masi, de man die hoogstpersoonlijk Verstappen de wereldtitel bezorgde, werd ontslagen vanwege die beslissing. Het gaf de wereldtitel op zijn minst een donkere rand.

Hoe terecht was dus dit eerste wereldkampioenschap voor Verstappen? Volgens Hamilton werd de race in Abu Dhabi gemanipuleerd, Verstappen vond dat Masi juist handelde en onterecht is geslachtofferd door de internationale autosportfederatie FIA. Deze lezing werd uiteraard ondersteund door alle Nederlandse racefans.

Lewis Hamilton, voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein. Beeld REUTERS

Geen ruimte voor objectiviteit en rechtvaardigheid

Net als de strijd op het asfalt tussen de Brit en de Nederlander zal de bijna blinde bewondering van Verstappen dit seizoen onveranderd zijn. Alles wat de Nederlandse coureur doet en roept, is voor zijn fans goed. Hamilton is de gedemoniseerde vijand. In de Formule 1 lijkt rond Verstappen geen ruimte te zijn voor objectiviteit en rechtvaardigheid.

Kritiek op de dubieuze toewijzing van Zandvoort? Kritiek op het soms roekeloze rijgedrag van Verstappen? Kritiek op dit milieuvervuilende circus? Kritiek op de seizoensfinale van 2021? In Nederland wordt het allemaal weggehoond.

Het contrast tussen Verstappen en Hamilton is groot en dat maakt hun strijd óók aantrekkelijk. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakt nadrukkelijk gebruik van zijn bekendheid en laat zich horen over schendingen van mensenrechten, over het klimaat en institutioneel racisme. Deze week kondigde hij aan voortaan ook de achternaam van zijn moeder te willen gebruiken. Verstappen is de angry young man die zich verre van het maatschappelijk debat houdt en lak heeft aan wat anderen van hem denken.

De nieuwe auto van Mercedes, op de testdagen op het circuit van Bahrein. Beeld AFP

Analisten en commentatoren als pure fans

De lofcultuur rond Verstappen werd jarenlang versterkt door uitzendgerechtigde Ziggo Sport, die met analisten en commentatoren die zich als pure fans ontpopten. Verstappen kreeg in interviews te horen dat hij ‘een vriend’ was, om daarna een rits complimenten over zijn optreden te ontvangen. Pittige vragen bleven meestal achterwege.

Vanaf dit seizoen is de Formule 1 te zien via Viaplay. De streamingdienst kondigde aan met een journalistiekere blik de prestaties van Verstappen te benaderen. In hoeverre dat het geval zal zijn, is afwachten, ook omdat Verstappen een ‘exclusieve’ overeenkomst met Viaplay heeft gesloten. Vader Jos Verstappen zal optreden als analist.

Zijn contract bij zijn team Red Bull heeft Verstappen inmiddels verlengd tot 2028, naar verluidt ligt het jaarsalaris tussen de 40 en 50 miljoen euro, exclusief persoonlijke deals en bonussen. Op zijn helm en schoenen zijn gouden accenten aangebracht, op de neus van de auto staat startnummer 1.

Spannendere wedstrijden

Ook de auto zelf is compleet anders dit seizoen. De Formule 1 werkt met een ander aerodynamisch principe dat wedstrijden spannender moet maken en waardoor makkelijker ingehaald kan worden. In plaats van over de auto vindt luchtverplaatsing plaats onder de auto: het grondeffect. Door het voor het eerst ingestelde budgetplafond van 130 miljoen euro voor de teams zijn verschillen verder geminimaliseerd.

De wagens, met grotere banden dan vorig jaar, zullen zich anders gedragen. Bij de Grote Prijs van Bahrein dit weekend de primeur, waarna 22 races volgen. Aan wereldkampioen Verstappen om zijn titel te prolongeren, zonder hulp van wedstrijdleider Masi.

