Vernederingen maakten Sharon van Rouwendaal sterker: ‘Dat schreeuwen van mijn coach werkte bij mij’

Het is nog vroeg in het gesprek als Sharon van Rouwendaal voor het eerst refereert aan haar Franse periode bij de beruchte trainer Philippe Lucas. De bandopname wijst exact 6 minuten en 34 seconden aan als ze vertelt dat haar schouders daar voor het eerst begonnen te protesteren tegen het zware arbeidsregime dat bij het openwaterzwemmen hoort.

De terloopsheid waarmee ze die tijd aanhaalt, verraadt dat de zeven jaren in Montpellier voor haar niet beladen zijn. Ze betaalde een fysieke prijs voor de extra kilometers die daar van haar verwacht werden en moest er psychische vernederingen doorstaan, maar Van Rouwendaal (29) blikt met een opmerkelijke mildheid terug.

Verdrietig achter mijn zwembrilletje

“Als ik al die verhalen van nu over grensoverschrijdend gedrag hoor, denk ik: tsja, Philippe wenste mij ook met een kus op de wang succes voor een wedstrijd. Dat moet kunnen. En dat schreeuwen van hem werkte bij mij. Dus als hij mij vernederde, was ik misschien even verdrietig achter mijn zwembrilletje, maar de dag daarna wilde ik hem laten zien wat ik allemaal kon. Als hij daar dan een reactie op gaf, betekende dat alles voor mij. Dan wist ik: ik kan olympisch kampioen worden. En dat is ook gelukt.” Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 won ze als pupil van Lucas goud.

Op doorreis van Duitsland naar Japan traint Van Rouwendaal in Eindhoven. Beeld ANP

Van Rouwendaal is op doorreis van Duitsland naar Japan, waar ze deze week in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) haar wereldtitel op de 10 kilometer verdedigt. Tijdens een tussenstop in Eindhoven praat ze de verzamelde pers bij.

Ze is net terug van een hoogtestage in de Verenigde Staten. Van Rouwendaal heeft er aangepast getraind, uit voorzorg voor die schouders. Ze kwam wel aan de 95 kilometer per week hoor, zegt ze, alleen heeft ze die met iets meer tempowisselingen afgelegd. Lange stukken relatief rustig en dan soms heel hard. “Dat is wat minder bruut voor mijn lichaam, terwijl ik het wel een prikkel geef.”

‘Noodpannenkoeken’

Drie keer per jaar verblijft ze met haar huidige trainingsgroep uit Maagdenburg een maand in de Sierra Nevada. Ze heeft daar haar dekbed liggen, een eigen koffiezetapparaat en crêpemaker, om ‘nood-pannenkoeken’ te kunnen bakken als haar gewicht te scherp naar beneden gaat. “Het is daar echt eten, eten, eten. Je bent op hoogte en je hartslag is hoger, dus je verbrandt gewoon veel meer calorieën. Als ik minder dan 62 kilo weeg, heb ik te weinig kracht of word ik ziek.”

Het is balanceren op de grenzen van wat fysiek mogelijk is, zeker met een kwetsbaar lichaamsdeel luistert dat nauw. Altijd was het haar rechterschouder die aan de noodrem trok, daarom schrok ze ook zo toen het laatst haar linker was die overtraind leek. “Rechts, daar heb ik mee leren leven. Dit vond ik niet leuk.”

Niet dat ze zich zorgen maakt over de mondiale titelstrijd in Fukuoka, maar het was wel reden om op het recente trainingskamp in Amerika voorzichtiger te zijn. En dan noemt ze dus voor het eerst die Franse periode. “De zeven jaar in Frankrijk had ik heel veel problemen met mijn schouders, maar de laatste drie jaar gaat het eigenlijk goed en kan ik gewoon door blijven zwemmen.” Sinds 2020 is ze weg bij Lucas.

Slimmer trainen

Als ze terugdenkt aan haar jaren in Zuid-Europa weet ze niet meer hoe ze dat toen gedaan heeft. “Ik krijg van die throwbacks op mijn telefoon, met trainingen die ik in het verleden gepost heb. Dan denk ik: hoe heb ik toen zo hard kunnen zwemmen? Ik train nu veel slimmer, met meer rust en intensiteit. Destijds was het altijd op hetzelfde tempo. Dat heeft me veel gebracht, al vraag ik me nu af hoe ik dat zeven jaar heb volgehouden.”

Of het als roofbouw op haar lijf voelde, wil een verslaggever weten. “Nee, dat niet. Het is meer dat ik me verbaas: was dat dezelfde Sharon? Nu heb ik drie keer in de week dat ik echt hard moet zwemmen, in Frankrijk twee keer per dag.”

Seksuele grapjes

Haar huidige coach Bernd Berkhahn houdt er duidelijk een andere filosofie op na en is een heel ander karakter dan Philippe Lucas. Ook na drie jaar is dat soms nog wennen voor Van Rouwendaal. “Philippe maakte veel grapjes, vooral seksuele. Dat was normaal daar. Bernd is echt zijn tegenpool: heel serieus. Een seksuele opmerking? Oei, nee. Dus maak ík nu af en toe van dat soort grapjes en dan weet hij niet wat hij hoort, haha.”

Sharon van Rouwendaal: ‘Philippe maakte veel grapjes, vooral seksuele. Dat was normaal daar.’ Beeld ANP

“Deze trainingsgroep is ook best saai. Het is een goede groep hoor, maar saai. Soms denk ik wel terug aan Frankrijk. Daar gebeurde altijd iets. Dan had zo’n Russin weer een gevecht met iemand, een ander werd weggestuurd van de training, nummer drie verscheen dronken en weer een ander kwam helemaal niet opdagen. Hier is iedereen er altijd, niemand is ziek. Er heerst iedere dag dezelfde stemming.”

In de grond geboord

Klinkt daar weemoed in door? Van Rouwendaal aarzelt. “Nou, de speech van Philippe vlak voor een race was heel goed. In de aanloop boorde hij je helemaal de grond in, maar op de dag zelf was het: ‘Jij bent de beste, jij hebt dit en dat gedaan, niemand kan jou verslaan’. Nu heb ik een coach die heel neutraal en nuchter is. Die zegt: pas je wel op, die en die doen ook mee. Dan denk ik, hij moet toch zeggen: jij bent Sharon, jij bent de olympisch kampioen!”

“Dat maakt me boos. Philippe lokte met vernederingen een bepaalde wedstrijdstress uit, Bernd doet dat onbewust: bij hem wil ik extra graag winnen omdat hij denkt dat ik voor iemand moet oppassen.” Aan de andere kant, haast ze eraan toe te voegen, luistert Berkhahn wel naar haar, bijvoorbeeld als ze aangeeft dat ze haar schouder voelt. Dan wordt het trainingsschema aangepast. “Soms mag ik van hem juist niet te hard zwemmen. Wij werken echt samen. Dat is fijn.”

Een zwembadzwemster

Van Rouwendaal staat momenteel bovenaan het klassement van de wereldbeker. Ze is een completere zwemster geworden, een echte specialist van het open water ook. Haar olympische titel in Rio won ze, terugkijkend, met de tactiek van een zwembadzwemster. Zo hard mogelijk, zo lang mogelijk doortrekken. Tegenwoordig kan ze haar tempo variëren, tactisch racen en inspelen op tegenstanders.

Op de Spelen van Tokio in 2021 finishte ze als tweede, waarmee ze de eerste openwaterzwemster werd met twee olympische plakken. “Ik kan niet meer kilometers lang doortrekken op dat tempo van Rio, maar wel de laatste 800 meter harder. Dat geeft vertrouwen tijdens een race. Ik zwem en train slimmer. Toen moest gewoon alles hard. Punt.”

Acht uur 's avonds in bed

Na de Spelen van Parijs, volgend jaar, gaat Van Rouwendaal het rustiger aan doen. Vooral qua trainingsintensiteit wil ze terugschakelen. Ook zal ze dan naar Nederland verhuizen om dichter bij haar ouders te zijn. “Ik heb ze zestien jaar bijna niet gezien.” Het is een van de opofferingen die de sport van haar heeft gevraagd. “Op zaterdagavond lig ik vaak al om acht uur in bed, moe van een zware trainingsweek. Een privéleven heb ik eigenlijk niet. Ook gaat alles bij mij op de klok. Zelfs boodschappen doen moet binnen een bepaalde tijd zodat ik nog twee uur over heb voor een middagdutje.”

Altijd heeft Van Rouwendaal alles opzij gezet voor de jacht op medailles. “Dat ik op het podium wil staan, motiveert mij nog steeds.” Met eremetaal om haar nek is ze gelukkig. Maar geniet ze ook op andere momenten? “Als ik mezelf verbaas in een training”, zegt ze, “of mijn coach.”

Tot haar eigen verbazing heeft Sharon van Rouwendaal haar eerste wereldtitel in het open water veroverd. Zij excelleert in de rauwere versie van de zwemsport, maar een aura van kwetsbaarheid is altijd om haar heen blijven hangen.