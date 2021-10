Verliezen zaalsporten hun aantrekkingskracht? ‘Veel mensen hebben andere bezigheden ontdekt’

Hard juichen om een punt, balen om een misser. Het meisjesteam C1 van volleybalvereniging DVO Hengelo speelt deze zaterdagmiddag in sporthal De Kamp tegen Vios Beltrum. Het is een van de twee C-teams die DVO nog heeft. De club uit de Achterhoek had altijd relatief veel leden, zeker gelet op het aantal inwoners (6500), maar Hengelo kampt al jaren met vergrijzing. Het is moeilijk om jongeren en jonge gezinnen vast te houden in het Gelderse dorp.

Dat heeft zijn weerslag op DVO. Voorzitter Hans Horstink zag ook het afgelopen jaar een flink deel van de leden van zijn vereniging vertrekken. “We zaten nog altijd boven de 300 leden. Dat zijn er nu minder. We zijn in dit jaar van vijf herenteams naar drie herenteams gegaan. Dat is een flinke afname in korte tijd.”

Corona is een van de oorzaken. “Ik denk dat veel mensen tijdens de coronacrisis andere bezigheden hebben ontdekt, zoals het individueel sporten,” zegt Horstink, al elf jaar voorzitter. “Veel mensen hebben daar de voordelen van ontdekt. Door individueel te sporten ben je verlost van de verplichtingen die een teamsport met zich meebrengt.”

Vooral bij de jeugd was er weinig instroom

DVO Hengelo staat niet op zichzelf. Veel volleybalverenigingen hebben dit jaar het ledenaantal fors zien teruglopen. “Dat het ledenaantal in een jaar met 6500 is gedaald, baart ons zorgen”, zegt Peter van Tarel, manager sportontwikkeling bij volleybalbond NeVoBO. “We zien dat we niet veel extra uitstroom hebben gehad ten opzichte van andere jaren, maar dat er bijna geen nieuwe leden bij zijn gekomen. Veel verenigingen lagen lang stil of konden hun leden niet op de normale manier laten sporten. Vooral bij de jeugd was er weinig instroom.”

Op peildatum 1 oktober van dit jaar stonden er nog 97.384 mensen als lid ingeschreven bij de NeVoBo. Ter vergelijking: vorig jaar was dit aantal op dezelfde datum nog 103.958, een afname van ruim 6 procent. In 2019, voordat corona de wereld op zijn kop zette, registreerde de bond nog 106.658 leden. In twee jaar tijd is het ledenaantal dus met bijna 10 procent gedaald.

De meisjes C1 van volleybalvereniging DVO Hengelo balen om een gemiste bal tegen VIOS Beltrum MC2. Beeld Koen Verheijden

Het blijkt een bredere trend. Ook andere zaalsporten krijgen stevige klappen. Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) meldt dat er dit seizoen 2600 minder handballers zijn dan vorig jaar, een afname van ruim 6 procent. “Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat er een daling is, zowel bij de mannen als de vrouwen. Als het zo blijft, dan eindigen we het seizoen ruim onder de 50.000 leden,” laat het NHV in een reactie weten.

Ook het aantal beoefenaren van basketbal is behoorlijk afgenomen. Bij de bond (NBB) staan nu nog 35.585 mensen ingeschreven. In 2019 waren dit er nog 38.139, een afname van ruim 6 procent in twee jaar tijd.

De NeVoBo is bezig met het invoeren van nieuwe spelvarianten

Die verliespercentages liggen hoger dan bij veel buitensporten. Verliezen zaalsporten hun aantrekkingskracht? Jeanette Lezwijn, voorzitter van volleybalvereniging Avior Deventer, denkt een verklaring te hebben voor de afname van jeugdleden bij haar club. “Volleybal is een vrij statische sport als je het vergelijkt met andere populaire sporten. De jeugd heeft tegenwoordig meer beweging nodig, misschien dat het aantal jeugdleden daarom al jaren wat afneemt.”

De NeVoBo ziet dit ook en is druk bezig met het bedenken en invoeren van nieuwe spelvarianten voor de jeugd. “We evalueren of de vorm die wij aanbieden de jeugd nog wel voldoende aanspreekt. We zijn nu aan het testen met nieuwe vormen, waarvan wij denken dat die beter passen bij de belevingswereld van de jeugd van nu,” zegt Van Tarel. “Die vormen gaan over meer bewegen en meer actie. Dit zijn aspecten die in volleybal minder zitten dan in andere populaire sporten. De tests van de vormen zijn positief en we hopen ze dit jaar in te voeren.”

Bij DVO Hengelo zien ze dat vooral tieners vasthouden lastig is, zeker in een krimpregio. “Voorheen hadden we twee of drie teams in elke leeftijdscategorie, nu is dat maar één,” zegt Jessica Tesselaar, voorzitter van de jeugdcommissie. “Zodra de jongeren van de middelbare school afgaan en willen studeren, moeten ze naar Arnhem of Nijmegen. Die jongeren van 16 en 17 jaar verlaten dan het dorp, die leden ben je dus kwijt.”

DVO Hengelo heeft de hoop nog niet opgegeven. “We hopen dat mensen zich melden die een teamsport wellicht toch zijn gaan missen", zegt voorzitter Horstink. Aan de meisjes van de C1 ligt het niet: die slepen de winst tegen Vios Beltrum uiteindelijk uit het vuur en winnen met 3-2.

Lees ook:

Hoe raakt het publiek weer geïnteresseerd in zaalsporten? Drie ideeën

De topcompetities in de zaalsporten hadden het al moeilijk. Door de coronapandemie vielen ze al vroeg stil. Hoe moet het verder? Drie ideeën van insiders uit drie sporten.