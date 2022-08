Verkoelend kunstgras moet voetballen in de hitte aangenamer maken

Het broeit in de zomer soms smerig op een kunstmatig grasveld. Temperaturen lopen plaatselijk op tot boven de 65 graden Celsius. Het plastic is veel te warm en daarmee ongezond voor de zwetende spelers die snel uitgeput raken. Binnen de bebouwde kom kunnen de velden bovendien zorgen voor hittestress. Vervelend voor kwetsbare groepen als ouderen en zwakkeren, die er veel hinder van ondervinden.

De hitte raakt heel veel mensen, aangezien in Nederland volgens de laatste cijfers ongeveer 3500 kunstgrasvelden liggen voor voetballers en hockeyers. Dat aantal groeit nog steeds. Vooral amateurverenigingen kiezen voor de optie, omdat kunstgras het hele jaar door bespeelbaarder is en ook nog eens goedkoper in onderhoud.

Slechts 2 graden warmer dan een natuurgrasveld

Wateronderzoeksbureau KWR en Permavoid, een bedrijf gespecialiseerd in circulaire watersystemen, zochten naar een oplossing voor de bijkomende hitte en creëerden het nieuwste soort kunstgras. Een type dat maximaal 47 graden Celsius wordt, slechts 2 graden warmer dan een natuurgrasveld en daarmee koeler voor de omgeving dan de conventionele vormen van kunstgras.

Afgelopen jaren is intensief getest op vier kleine velden op het Amsterdamse Marineterrein en bij voetbalvereniging VVA/Spartaan. Het geheim zit in een systeem met een ondergronds waterreservoir. Wanneer de zon schijnt, verdampt het water – dat op natuurlijke wijze omhoog is gebracht – via het aanwezige zand in het kunstgrassysteem en krijgt daardoor een koelend effect.

De velden met het reservoir kunnen daarnaast beter de hoosbuien aan die veroorzaakt worden door klimaatverandering. “Het is zonde dat rond kunstgrasvelden regenwater niet wordt opgeslagen en hergebruikt”, zegt Rozanne van Vliet, directeur bedrijfsontwikkeling van Permavoid. “Waarom spoelen we al het water weg in het riool? Dat past niet meer in deze tijdgeest. Hergebruik is de norm en beter voor de natuur.”

De bedrijven hebben ervaring met klimaatadaptatie. Eerder ontwikkelden ze koelende en biodiverse daken voor stedelijke gebieden. De zogenoemde blauwgroene daken vonden wereldwijd navolging.

Geen rubber

De KNVB is blij met de ontwikkelingen, laat een woordvoerder weten. “Wij juichen alle innovaties toe die bijdragen aan het verlagen van hittestress en het duurzaam irrigeren van velden, onder andere door middel van wateropvang.”

Er wordt geen rubber gebruikt in het nieuwe kunstgras. Vanwege de schadelijkheid voor het milieu wordt dat bij de bond gezien als een positieve ontwikkeling. Net als de gemeente Amsterdam, waar 200 velden van kunstgras liggen. Ook wereldvoetbalbond Fifa heeft interesse.

Het nieuwe kunstgras is onderdeel van een antwoord op het nadelige urban heat island-effect: door het vervangen van natuur door gebouwen, asfalt en ook kunstgras absorbeert een stad warmte. De kosten voor airconditioning verhogen, er is meer luchtvervuiling en inwoners zijn sneller ziek of sterven eerder.

Naast de verkoelende werking, hoopten de ontwikkelaars dat het veld ook aan de sporttechnische eisen voldeed. Uit de eerste monitoring bleek dat de bal onvoldoende stuitte om een normale voetbalwedstrijd te spelen. Ze schrokken. “Gelukkig wees nader onderzoek met de KNVB uit dat de bewegingen van de bal na grondcontact juist overeenkwamen met een natuurgrasveld. Dat was heel goed nieuws voor ons. We bootsen de natuur na met een circulair systeem, en dat was blijkbaar gelukt.”

De kunstgrasvelden liggen inmiddels op meer plekken. Bij hockeyclub Athena in Amsterdam en zelfs in Kobe, Japan, spelen ze er al op. Bij grote clubs als Real Madrid, Liverpool en Tottenham Hotspur zijn ook systemen geïntegreerd, die de wateropvang regelen.

