Verjongd Oranje wint eerste wedstrijd op WK: ‘Aan de bal moet het niveau wel omhoog’

Hinkend verlaat Thierry Brinkman het veld, in het derde kwart van de openingswedstrijd van Oranje op het WK hockey in India. Geblesseerd is de aanvoerder niet. Hij heeft kramp en illustreert daarmee wat er dit toernooi van het verjongde Nederlands team gevraagd wordt. De tijd van het leunen op talent is voorbij, commitment en hard werken moeten succes brengen. Maleisië, niet meer dan het eerste hobbeltje, wordt met 4-0 verslagen.

Het klinkt niet logisch dat juist bij een van de weinige routiniers kramp in de kuit schiet. Maar dat is het wel. Brinkman verklaart naderhand, telefonisch vanuit zijn hotelkamer, dat het voor hem qua meters een redelijk zware wedstrijd was. “Ik wilde het voortouw nemen, voorop gaan in de strijd en al mijn energie geven. Ook als signaal naar het team.”

Verjongd elftal

Nederland heeft de op twee na jongste ploeg op het wereldkampioenschap. Na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen is dit weer het eerste toernooi. Er is weliswaar nog in de Pro League gespeeld, met wisselend succes, maar dan gaat het om losse wedstrijden. Nu heeft elk resultaat consequenties voor het verdere verloop. Dat brengt andere druk met zich mee.

“Het goeie van de Pro League is dat we gezien hebben dat we binnen een jaar met een nieuwe groep redelijk dicht op de top zitten”, stelt bondscoach Jeroen Delmee. “Zijn we favoriet voor de titel? Ik denk het niet. Kunnen we de strijd aan met elke tegenstander? Ja, dat denk ik wel.”

Nederland staat derde op de wereldranglijst, maar dat zegt meer over het verleden dan over de verwachtingen voor de komende twee weken. Dankzij die status was de drievoudig wereldkampioen bij de loting voor de poulefase wel groepshoofd, samen met titelverdediger België, thuisland India, en Australië. Op papier treft Oranje niet de moeilijkste landen: na Maleisië wacht maandag Nieuw-Zeeland en donderdag Chili. Alleen de poulewinnaar plaatst zich direct voor de kwartfinales.

Olympische Spelen 2024

Brinkman is tevreden. Voor nu. 4-0 is een goede score voor een eerste optreden. In het imposante Birsa Munda-stadion, gelegen in Rourkela, weten hij en zijn collega’s deze zaterdag veel ballen al op de helft van de tegenstander te veroveren. Maar in de omschakeling gaat er vervolgens nog te veel mis. Slordige aannames, onzorgvuldige passes. Dat is volgens hem het grootste leerpunt.

“Er zat bij een aantal jongens ongetwijfeld wat spanning op, desondanks openden we solide. Alleen aan de bal moet het niveau omhoog, de basisvaardigheden moeten beter, zodat we de turnovers beter kunnen benutten.”

Delmee weet dat. Niet voor niets heeft hij sinds zijn aanstelling in 2021 vooral geïnvesteerd in individuele vaardigheden. Hij denkt dat de huidige internationals nog veel progressie kunnen boeken. Dit is een tussenstation. Het doel is Parijs, waar in 2024 de Olympische Spelen zijn. “Sommige jongens zullen echt nog beter moeten, alleen kon ik het afgelopen jaar niet alles aanpakken.”

Met het oog op de toekomst heeft de vorige generatie misschien te lang een te dominante rol gespeeld in de nationale selectie. Delmee: “Ik denk dat de jongens die er nu bij zitten in het verleden te weinig kansen hebben gekregen. Zij moeten het nieuwe gezicht worden van het Nederlandse hockey. Die handschoen pakken ze echt op.”

Dan denkt hij bijvoorbeeld aan Brinkman. In het vierde kwart van de wedstrijd komt de aanvoerder het veld weer in, tussendoor nog wel rekkend en strekkend om zijn kuit ontspannen te houden. ‘Volle bak erop’, klinkt het, tot het laatste fluitsignaal.

Lees ook:

Twee bondscoaches, twee visies: zijn we doorgeschoten in de vernauwing die topsport vraagt?

Zowel de hockeyers als de hockeysters hebben een nieuwe bondscoach. De mannenploeg wacht een eerste test op het WK, vanaf zaterdag in India, de vrouwen hebben pas van de zomer weer een toernooi. Jeroen Delmee en Paul van Ass vragen allebei iets anders van hun ploeg.