Verdubbeling aantal stadionverboden, maar hoe waterdicht zijn ze?

In het afgelopen seizoen kregen ruim 1250 voetbalsupporters voor kortere of langere tijd een landelijk verbod om een stadion te bezoeken. Dat is het dubbele van de ongeveer 600 stadionverboden die de afgelopen tien jaar per seizoen werden uitgedeeld. Dat blijkt uit de woensdag verschenen Veiligheidsmonitor van voetbalbond KNVB. De lengte van de stadionverboden varieert, van anderhalf jaar tot vijf jaar.

De fikse stijging is vooral toe te schrijven aan het aantal fans dat (zwaar) vuurwerk afstak of gooide in het stadion. Ook werd veel vaker gegooid met bekers bier en andere voorwerpen, zoals aanstekers. Opvallend is ook het hoge aantal supporters dat onbevoegd het veld betrad; dat waren er 105. Vooral na ADO Den Haag-Excelsior, de finale van de play-offs in mei, werden veel straffen uitgedeeld aan mensen die het veld betraden. Ruim zestig mensen ontvingen een stadionverbod na de ongeregeldheden.

In de reguliere competitie zorgde NEC-Vitesse op 17 oktober 2021 voor veel overlast: 65 mensen kregen een stadionverbod. Van hen werden er 34 tijdens of in de dagen na de rellen opgepakt door de politie. Een aantal van hen is inmiddels strafrechtelijk veroordeeld, variërend van een taakstraf van 120 uur tot een celstraf van zes maanden.

Vijf miljoen mensen gedragen zich netjes

Ondanks de forse toename spreekt de KNVB van een kleine groep ‘rotte appels’, omdat het merendeel van de vijf miljoen bezoekers aan het betaalde voetbal zich volgens de bond netjes gedraagt. Clubs lijken er steeds beter in te slagen om daders op te sporen. Ze krijgen hierbij hulp van een speciale werkgroep van de KNVB. Vorig seizoen werd 784 keer een stadionverbod opgelegd na onderzoek van een club, de overige 474 kwamen binnen via het OM en de politie.

“Het is triest dat het er zo veel zijn”, zegt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV. “Tegelijkertijd schromen clubs niet om die verboden ook uit te delen. Helaas is dat nodig. Ik geloof wel dat het een preventieve werking heeft, want dit seizoen lijkt het al iets rustiger.”

De vraag blijft wel: hoe waterdicht is het systeem? Feyenoord erkende vorig jaar dat er nog altijd mensen met een stadionverbod de Kuip binnen komen. Uit cijfers van de politie blijkt nu dat bij incidenten in eredivisiestadions twee procent van de daders uit ‘onbevoegd aanwezigen’ bestaat. Dat zijn mensen met een stadionverbod of supporters die zonder kaartje naar binnen zijn geglipt.

Voetbalwet

Een digitale meldplicht voor mensen met een stadionverbod tijdens een wedstrijd is nog altijd niet ingevoerd. De overheid zegt daaraan te werken. Tot die tijd kunnen ook andere instrumenten ingezet worden om de veiligheid te waarborgen, zei veiligheidsexpert Frank Wijnveld onlangs in Trouw. Hij doelde op een gebiedsverbod of fysieke meldplicht op een politiebureau. De voetbalwet die sinds 2015 van kracht is, geeft rechters en burgemeesters die bevoegdheid. “In de praktijk zie je dat dit bijna niet gebeurt”, stelde Wijnveld.

De voetbalbond is gematigd positief over de cijfers over stadionverboden. “Het aantal incidenten is helaas gestegen, maar het is ook duidelijk dat de daders hier niet mee wegkomen”, ziet Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB. “Met alle betrokken partijen zijn we steeds beter in staat om hen op te sporen en voor langere tijd uit de stadions te weren.”

De Jong wijst ook op het bredere plaatje. “Als je naar het vandalisme en hooliganisme van de afgelopen twintig jaar kijkt, dan zie je dat de lijn enorm aan het dalen was”, stelt hij. “Het afgelopen seizoen was wat atypisch. De vraag is nu: gaan we weer terug naar de jaren vóór corona of hebben we te maken met een nieuw hoofdstuk in het hooliganisme? Laten we hopen dat het weer normaliseert.”

