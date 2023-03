Verbied de uitfans nu maar even overal

Ik kan er niets aan doen, maar om het filmpje op internet moest ik toch even lachen. Supporters van FC Volendam en FC Emmen probeerden elkaar tot moes te slaan en bekogelden elkaar met fietsen aan de rand van een sloot. Dat ging nogal onhandig. Het decor was goed. Ik zag rijtjeshuizen boven de coniferen. Hollands hooliganisme aan de waterkant.

Je vraagt je toch af wat die testosteronbommetjes bezielde. Je kunt gefrustreerd raken van leven in Volendam en Emmen, denk ik. Ik had dat best als verzachtende omstandigheid willen zien. Maar het ging natuurlijk over voetbal.

Het treurige tafereel leek bijna een parodie op de Alleenstaande Vandaal, ooit een typetje van Kees van Kooten: een man met Haags accent en Haags matje in trainingspak die tierend probeert treinmeubilair te slopen, omdat hij óók aandacht en politiebegeleiding wil. Maar het was geen persiflage, daar in Volendam, wel een voorbeeld van waar het betaald voetbal steeds meer onder gebukt gaat. Allerlei vormen van geweld.

Bekogelen met stukken beton

Een kleine greep. In Venlo kampen politie en stewards met bedreigingen, vuurwerk en gevechten. Bij FC VVV tegen Helmond Sport waren – echt waar – 120 politieagenten en ME’ers ingezet. Een paar weken geleden gooide de aanhang van FC Twente in Deventer afgebroken stoeltjes het veld op; supporters van Go Ahead, waaronder kinderen, werden met vuurwerk bestookt. Rond de zo gezellige Friese derby zijn bussen en politiemensen bekogeld met ‘stenen, stukken hout, afvalcontainers en stukken beton’.

Burgemeesters zijn het nu zat. Sybrand Buma van Leeuwarden verbiedt voor de rest van het seizoen uitsupporters bij Cambuur. De situatie rond wedstrijden vindt hij niet meer beheersbaar. De politie Noord-Nederland is deze week per direct gestopt met de begeleiding van FC Groningen-fans, na jarenlange ‘bedreigingen en intimidaties van supporters’. Jeroen Dijsselbloem is solidair met de politie in het noorden; de Eindhovense burgemeester weert daarom de fans van Cambuur zondag bij PSV.

In het voetbalvandalisme is de vermeende kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland dus al aardig gedicht. De Haagse hooligan staat allang niet meer alleen. Maar, een mens zou nu misschien denken: de sector die al die ellende teweegbrengt, en de maatschappij zo op kosten jaagt, zoekt vol schaamte een stil hoekje op om zich te bezinnen op de vraag wat ze beter kan doen.

Goeden en kwaden

Nou, nee. Het voetbalwereldje betreurt de besluiten van burgemeesters over uitfans. De goeden moeten weer lijden onder de kwaden, reageerden de clubs. De supporters stelden dat de raddraaiers individueel opgespoord en gestraft moeten worden. Maar, helaas is die politiecapaciteit er vaak niet. De agenten moeten namelijk al ingezet worden bij wedstrijden.

Zelf vind ik het altijd leuk en charmant als er vanuit een hoekje in een stadion een dissonant geluid komt, als tegenwicht. Maar blijkbaar kan het niet meer. Het leidt tot teveel opgefokt gedoe. De prijs van uitfans is te hoog geworden. De politie kampt juist buiten de Randstad al met te weinig mensen. Dat wordt niet beter als agenten wekelijks in de slag moeten met doorgesnoven zombies in laffe hoodies. Hoe lang had de politie wijken in Venlo veiliger kunnen houden, zonder dat bezoek uit Helmond?

Om competitievervalsing te voorkomen: verbied de uitfans nu maar even overal. En voor wie kan dat nou erg zijn, als je niet meer naar Volendam of Emmen hoeft?