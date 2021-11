Verbeek en Almere City: bepaald nog geen droomhuwelijk

Met de handen in zijn zakken, het hoofd naar beneden en een rood-witte sjaal om zijn nek loopt Gertjan Verbeek zondagmiddag om iets over tweeën naar de catacomben van het Yanmar-stadion in Almere.

Er kan geen lachje af bij de Deventenaar. Verbeek, sinds dit seizoen trainer van Almere City, zag zijn elftal voor de achtste keer verliezen in de eerste divisie. Ondanks een veldoverwicht in de tweede helft maakt het vorig seizoen gedegradeerde ADO Den Haag in blessuretijd de 1-3.

Almere City, vorig seizoen nog actief in de play-offs voor promotie naar de eredivisie, is inmiddels afgedaald naar de achttiende plaats in de eerste divisie. Alleen TOP Oss en FC Dordrecht weet het nog onder zich te houden.

En dat valt tegen. Hoog waren de verwachtingen toen begin juni bekend werd dat Verbeek (59) zich voor twee seizoenen had verbonden aan Almere City, de club die in 2016 een vijfjarenplan opstelde om te promoveren naar de eredivisie, maar die missie telkens zag mislukken. Als oud-trainer van onder meer Heracles, Heerenveen, Feyenoord, AZ en FC Twente achtte de clubleiding Verbeek de aangewezen persoon om de jongste club in het betaalde voetbal die laatste stap te laten maken. “Gertjan staat voor een ultiem topsportklimaat”, jubelde technisch manager Teun Jacobs bij de aanstelling van Verbeek. “Ook heeft hij bewezen dat hij talentvolle voetballers verder kan ontwikkelen.”

Geen stabiliteit

Maar waar Almere City de afgelopen seizoenen steevast in de (sub)top van de eerste divisie bivakkeerde, daar is de achterstand op koploper FC Volendam inmiddels opgelopen tot negentien punten. De Flevolanders wisten dit seizoen nog maar drie keer te winnen – van Roda JC, TOP Oss en Helmond Sport.

Moeten de spelers van Almere City misschien wennen aan de aanpak van Verbeek, die in verleden nog weleens onconventioneel te werk kon gaan? Aanvoerder Tim Receveur, sinds 2018 speler van Almere City, vindt van niet. “Na een aantal maanden weet je echt wel wat je aan elkaar hebt”, stelt hij. “Het valt op dit moment nog niet op de goede plek. In voorgaande jaren waren we redelijk degelijk, al waren we niet de attractiefste ploeg in de eerste divisie, maar die stabiliteit missen we nu. Daar moeten we wel weer naartoe. Zeker in deze fase.”

Achter Receveur staat Verbeek cameraploeg na cameraploeg te woord om zijn analyse te geven. “We missen routine en ervaring”, schetst hij. Het duel met ADO Den Haag, de club die afgelopen week in handen kwam van een Amerikaanse investeringsmaatschappij, is daarvoor exemplarisch. Almere City komt nog op 1-0, maar binnen drie minuten wordt die voorsprong weggegeven. “Je ziet ons goed beginnen, dan krijgen we het even moeilijk en zie je ons meteen ook terugvallen”, zegt Verbeek. “Die stabiliteit en consistentie hebben we nog niet. Daarnaast is het vertrouwen broos.”

Weinig succesvol

Sinds zijn vertrek bij AZ, waar Verbeek in 2013 afscheid nam met winst van de KNVB-beker, is zijn carrière weinig succesvol. Door FC Nürnberg werd hij al na zes maanden ontslagen, VfL Bochum nam in de voorbereiding op Verbeeks derde seizoen afscheid van hem en bij FC Twente, waar Verbeek trainer en technisch manager was, greep de leiding in na slechts één zege in achttien competitiewedstrijden. Bij Adelaide United werd zijn contract vorig jaar april ontbonden na het uitbreken van de coronacrisis.

“Het valt ons tegen”, zegt Verbeek over zijn eerste periode bij Almere City. “We hadden gedacht dat we al verder waren.” De clubleiding voelde zich genoodzaakt om openlijk het vertrouwen uit te spreken in Verbeek. Ook blijft de trainer voorlopig gewoon zijn analyses geven bij eredivisiewedstrijden op tv-zender ESPN. “Om nou te gaan reageren op dat kleine groepje mensen dat vindt dat ik dat niet mag doen, dat heeft geen zin”, verzucht Verbeek. “ESPN is tevreden, de club heeft er geen problemen mee en zolang mijn vrouw het goed vindt, blijf ik het doen. De club komt geen aandacht tekort van mij. Echt niet.”

