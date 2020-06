Verbazing over Djokovic die speelde, omhelsde en feestvierde. ‘Hij weet toch dat hij een voorbeeld is’

Dat Novak Djokovic, nota bene de nummer 1 van de wereld, betrokken is bij een toernooi dat te boek kan staan als kleine coronabrandhaard, doet de sport tennis geen goed. “Dit gaat heel slecht zijn voor het imago”, zegt Jacco Eltingh.

Eltingh heeft als technisch directeur van de tennisbond KNLTB dagelijks te maken met veranderende protocollen. Hij probeert verenigingen in Nederland weer op te laten starten. “Te vroeg beginnen of niet volgens het juiste protocol kan leiden tot dit soort situaties. Je moet versoepelingen omarmen, daar waar ze kunnen. Maar bij dat toernooi hebben ze verstandige maatregelen achterwege gelaten en het waait nu via de achterdeur weer naar binnen. Je zet de gezondheid van mensen op het spel en je zet een hele sport negatief op de kaart.”

Kristie Boogert, commentator voor Eurosport en Ziggo Sport, snapt wel dat Djokovic weer op wilde starten. “Maar ga er dan verstandig mee om, en dat is niet gebeurd. Hij liet een tribune voor 9000 man bouwen! Hij bewijst de sport geen dienst met de manier waarop hij dit heeft georganiseerd, en hoe de jongens ermee om zijn gegaan. Alle seinen staan nu weer op rood.”

Ook Djokovics imago heeft een deuk opgelopen, wat ook al gebeurde toen hij twee weken geleden zei dat hij zich niet wilde laten inenten, zegt Boogert. “Je zou van Djokovic verwachten dat hij weet dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Het frustreert hem altijd dat Nadal en Federer populairder zijn. Dat wordt nu niet beter.”

‘Bij de keuze tussen Djokovic of Nadal, heeft Nadal nu wel eens streepje voor’

Commercieel is de hele affaire mogelijk niet een al te groot probleem. Boogert: “Als jij als toernooidirecteur de nummer één van de wereld kunt strikken, dan laat je ook het zakelijk belang meespelen. Maar als je de keuze hebt om voor hetzelfde bedrag Djokovic of Nadal te laten komen, dan heeft Nadal wel een streepje voor, gok ik.”

Voor een terugslag in de sport zelf is Eltingh niet bang. “Velen hebben dit al bestempeld als ‘niet slim’. Ik ben enigszins naïef en hoop dat mensen nu beseffen dat een veilig toernooi spelen in wat voor sport dan ook niet zo simpel is. En bij andere toernooien zitten mensen die gelukkig met meer verstand keuzes maken over het organiseren van wedstrijden.”

In het AD zei topspeelster Kiki Bertens al dat ze met verbazing heeft gekeken naar wat er voor, tijdens en na de wedstrijden gebeurde. “Iedereen kan het krijgen, zeker als je je niet aan de regels houdt. Maar ja, als je Djokovic de afgelopen tijd hoorde... Voor hem bestond het virus niet. Nu misschien wel.”

Bertens zei het voordat Djokovic daadwerkelijk positief werd getest op Covid-19.

