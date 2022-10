Verandering van spijs doet schaatsers Roest en Bergsma goed

De loting had ze uitgerekend aan elkaar gekoppeld. Rit acht van de 5000 meter werd vrijdagavond de strijd tussen Patrick Roest en Jorrit Bergsma. Alsof het zo moest zijn.

Beiden namen aan het einde van vorig seizoen een rigoureus besluit. Bergsma (36) brak met Jillert Anema, de coach die hem dertien begeleidde en die hij ‘vaker dan mijn familie zag’. Roest (26) ging weg bij Jac Orie, na zeven jaren van intense samenwerking.

Roest koos voor een overstap naar Reggeborgh, de ene grootmacht die jaar in jaar uit wedijvert met die andere: Jumbo-Visma. Zij het dat dit bij de mannen louter op sprintgebied gebeurde.

Allroundambities had de ploeg van Gerard van Velde niet, tot de komst van ‘s werelds beste allrounder in drie van de laatste vier WK’s. In het kielzog van Roest werd ook Marcel Bosker gecontracteerd, waardoor Jumbo-Visma plots van zijn twee troefkaarten was beroofd. Hun vertrek volgde op het afscheid van Sven Kramer, de icoon in wiens voetsporen Roest was getreden.

Zekerheden opgeven was een bewuste keuze

Dat zekerheden werden opgegeven voor een ongewis avontuur, was precies de reden om het te doen, benadrukte Roest. Hij had het gevoel toe te zijn iets aan anders, een gedachte die ook bij Bergsma leefde. “Soms is het goed uit elkaar te gaan”, gaf hij eerder als reden om Team Zaanlander in te ruilen voor Jumbo-Visma, de formatie waar hij als stayer een wat vreemde eend in de bijt is.

Hun overgang kan zeker worden gezien als een sprong in het diepe. Roest en Bergsma rendeerden onder het vorige regime, onder trainers die eigenlijk geen afscheid van hen hadden willen nemen.

Bergsma veroverde onder meer olympisch goud en zilver op de 10.000 meter, de afstand waarop hij ook drie keer wereldkampioen werd. Op de halve afstand was er bovendien nog olympisch brons en vier keer WK-zilver, waarbij Kramer zijn voornaamste kwelgeest was. Ook als marathonrijder boekte hij onder Anema menig succes.

Roest deed het onder Orie eveneens goed op losse afstanden. Bij de laatste Winterspelen pakte hij twee keer zilver, op de vijf en tien kilometer. Vier jaar eerder was hij in olympisch verband ook als tweede op de 1500 meter geëindigd. Bij het WK afstanden waren er voor hem op deze afstanden eveneens medailles.

Verandering van spijs was wennen

Wennen was de verandering van spijs zeker. Bergsma fietste in het voorseizoen veel vaker en skeelerde minder frequent. Ook is er in de training meer oog voor details, als uitvloeisel van de wetenschappelijke benadering die Orie voorstaat. Uitdagend en verfrissend noemt Bergsma het.

Roest, die juist veel minder uren dan voorheen op de racefiets zat, koestert vooral de persoonlijkere aanpak waar Van Velde om bekendstaat. Gevoel en intuïtie zijn bepalende facetten, iets wat hem aanspreekt.

Vooral voor Roest symboliseerde de confrontatie van vrijdagavond de start van een nieuw begin. Niet de op het ijs aanwezige Orie spoorde hem ditmaal dus aan, maar Van Velde. De aanwijzingen van zijn oude coach waren aan opponent Bergsma gericht. Al kreeg Roest daar onderweg niet zoveel van mee. “Ik zat in mijn eigen wereld.”

Een gevecht

Een gevecht werd het. Roest nam het voortouw, zoals verwacht. Driekwart van de race lag hij op kop. Maar Bergsma liet het gat niet te groot worden en sloop in de slotfase naderbij. Met het ingaan van de laatste ronde lagen de twee praktisch zij aan zij.

De laatste kruising was zelfs voor Bergsma, zij het dat hij wel naar de buitenbaan moest. Dat gaf Roest de kans aan te sluiten en in de laatste meters weer voorbij te gaan. Op de streep bedroeg het verschil slechts twee tiende van een seconde: 6.11,71 om 6.11,91 minuten. De ruime marge met de nummer drie Beau Snellink (6.19,37) was alleszeggend.

“Ik wist dat ik aan het einde iets moest overhouden”, zei Roest. “Ik wilde hard rijden, maar ook verstandig.” De zege was een opsteker. “Als je in zo’n gevecht verwikkeld raakt, wil je hem winnen ook.” Eind oktober vorig jaar verloor hij nog van Bergsma, destijds bij het NK afstanden dat nu naar later in het seizoen is verschoven.

Bergsma excelleerde destijds met een tijd van 6.07,30, een score waar hij in de rest van die jaargang niet meer aan kwam. Met als gevolg dat hij op het olympisch platform op de 5000 meter geen rol van betekenis kon spelen: hij werd vijfde. Op de 10.000 meter, zijn ware specialiteit, belandde hij eveneens naast het podium (vierde).

“De tijd is goed, dit was een prima rit om het seizoen mee te beginnen”, aldus Bergsma. “Ik wist niet zo goed hoe ik ervoor stond. Dit geeft zelfvertrouwen. Ik verwacht dan ook te kunnen doorgroeien.”

De 500 meter bij de mannen werd vrijdagavond een prooi voor Stefan Westenbroek. De 20-jarige sprinter van Reggeborgh verraste iedereen met de snelste 34,87 seconden in twee omlopen. Hij hield olympiër Merijn Scheperkamp (34,88) en Dai Dai N’tab (34,95) van zich af. Kai Verbij viel al na de eerste passen uit met een liesblessure. De 1500 meter bij de vrouwen werd gewonnen door Antoinette Rijpma-De Jong: 1.54,71. Marijke Groenewoud eindigde als tweede (1.55,55), Jutta Leerdam werd derde (1.56,52).

