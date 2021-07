Veertig jaar na vader Björn tennist Leo Borg op Wimbledon. ‘Ik heb nog nooit een wedstrijd van mijn vader teruggekeken’

Het klonk als een kreet uit een ver verleden. ‘Game, set and match Borg’, riep de dienstdoende umpire op baan 9, nadat Leo Borg de tweede ronde had bereikt van het juniorentoernooi. Het was voor het eerst sinds 3 juli 1981 dat de naam Borg op Wimbledon werd omgeroepen als winnaar van een partij. Björn Borg won op die dag in de halve eindstrijd van Jimmy Connors, om twee dagen later in de finale het hoofd te buigen voor John McEnroe. Het was het laatste optreden van de Zweed op Wimbledon.

Leo Borg is de 18-jarige zoon van Björn Borg. Waar hij ook komt, hij wordt altijd geassocieerd met zijn vader, de winnaar van elf grandslamtitels, zes op Roland Garros en vijf op Wimbledon. Op de persconferentie na zijn zege op de Serviër Marko Topo (6-3, 6-7, 6-0) hadden vrijwel alle vragen betrekking op zijn vader. Het went, zei Leo vorige maand bij zijn debuut in het juniorentoernooi van Roland Garros. Dat moet ook wel, beseft hij. “Ik zal er mijn hele carrière mee achtervolgd worden.”

Leo Borg is nog jong, maar vergeleken met zijn vader (daar heb je het weer) is hij een laatbloeier. Björn Borg had op die leeftijd al zijn eerste Roland Garrostitel op zak, twee jaar later veroverde hij zijn eerste hoofdprijs op Wimbledon. “Het was erg speciaal om hier te spelen, zeker omdat mijn vader hier vaak heeft gewonnen”, zei Leo. “Hopelijk komt er een dag dat ik hetzelfde kan bereiken.”

Vooral genieten

Borg junior liet doorschemeren dat het zijn doel is om de mondiale top te bereiken en grandslamtitels te winnen. Een boude uitspraak, want hij heeft nog een hele lange weg te gaan, als nummer zeventien op de juniorenlijst en nummer 2060 op de wereldranglijst. Met vader Björn is afgesproken dat hij zich niet bemoeit met de coaching. Voor de partij tegen Todo had hij zijn zoon wel succes gewenst. “En hij zei dat ik vooral moest genieten, want spelen op Wimbledon is iets speciaals.”

Op de baan lijkt Leo in alles op zijn vader. Met de fraaie dubbelhandige backhand, met de blonde lokken die onder zijn pet vandaan komen en met op zijn outfit het logo van Fila, het kledingmerk dat zijn vader in diens glorietijd ook droeg. In interviewruimte drie zat hij er net zo bij als zijn vader destijds, al zat die natuurlijk wel altijd in interviewruimte een. En zijn antwoorden waren net zo kort.

“Ik doe mijn job zo goed mogelijk en denk niet te veel aan mijn vader”, aldus Leo, die een korte periode trainde op de Rafa Nadal Academy op Mallorca, maar inmiddels de Royal Tennis Club in Stockholm als zijn thuisbasis heeft. “Ik word tegenwoordig steeds meer beoordeeld op mijn tennis dan als de zoon van”, zei hij vorige maand op Roland Garros. “Ik weet dat ik nog veel beter moet worden, maar ik hoop dat ik in de toekomst nog veel kan laten zien.”

Ondraaglijke erfenis

Moeder Patricia Ostfeldt reageerde niet enthousiast toen Leo op 11-jarige leeftijd zei dat hij stopte met voetbal en ging tennissen. Ze vreesde dat haar zoon een ondraaglijke erfenis met zich mee zou torsen als zoon van haar beroemde en legendarische echtgenoot. Inmiddels heeft zij zich verzoend met de keuze van zoonlief. Vader en moeder zagen in februari als trotse ouders Leo zijn eerste jeugdtoernooi winnen in Porto Allegre.

Op Roland Garros vertelde Leo dat hij nog nooit een partij van zijn vader had teruggekeken. “Nog niet één game.” Wel vertolkte hij de rol van zijn jonge vader in de film Borg vs McEnroe uit 2017. Hij reageerde op een advertentie in Zweedse media waarin werd gevraagd welke jonge Zweedse tennisser een rol wilde spelen in een film. Niet wetende dat hij zijn vader moest spelen, meldde Leo zich op de auditie. Toen Janus Mets, de directeur van de film, hem zag, konden alle andere kandidaten vertrekken.

