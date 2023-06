Veel topsporters durven zich niet kwetsbaar op te stellen, en dat heeft een keerzijde

De lage emotionaliteit van topsporters was een opvallende uitkomst in de tussentijdse presentatie in het grootschalige onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland. Atleten blijken koele kikkers, soms onbewogen, gemiddeld genomen staan ze minder emoties toe dan de rest van de Nederlandse bevolking.

Het gevoel van angst of verdriet zetten sporters opzij zodat ze dat ene doel niet uit het oog verliezen. “Daar doen ze alles voor”, zegt Anton van Wijk, die namens onderzoeksbureau Verinorm samen met Marjan Olfers ook betrokken was bij de onderzoeken naar de misstanden in het turnen en de danswereld. “Dat heeft een keerzijde. Sporters durven zich niet kwetsbaar op te stellen, omdat het een teken van zwakte is.” Als gevolg van dit gedrag blijven mentale problemen of blessures onbekend.

Heel opzienbarend waren de overige resultaten die Olfers en Van Wijk in Nieuwspoort in Den Haag deelden niet. Naar voren kwam bijvoorbeeld dat bijna bij elke discipline wordt geroddeld. Dat zorgt in kleedkamers soms voor een onveilig gevoel.

Bikini’s zijn onderwerp van gesprek

Een greep uit de andere resultaten: bij beachvolleybal zijn de bikini’s voor vrouwen onderwerp van gesprek, ijshockey wordt door de beoefenaars ervaren als een mannenwereld, sommige handboogschutters hebben slaapproblemen omdat ze financieel afhankelijk zijn en tafeltennissers klagen over de selectiecriteria voor grote toernooien.

Acht sporten ondergebracht bij vijf bonden werden de afgelopen periode intensief doorgelicht aan de hand van vragenlijsten, interviews en observaties. Dat waren judo, jiujitsu, zaal- en beachvolleybal, ijshockey, handboogschieten en tafeltennis (valide en para). Wielrennen zat daar in eerste instantie ook bij, maar door wisselingen op het bondskantoor en een lage respons van sporters is dat onderzoek nog gaande.

Olfers beschouwt het onderzoeksproject als haar magnum opus; nooit eerder is in deze omvang de topsportcultuur onder de loep genomen, waar ook ter wereld. Het stoorde Olfers dat er voornamelijk reactief onderzoek naar misstanden in de sport werd gedaan, in plaats van het voorkomen daarvan. “De nadruk lag daardoor altijd op de verdrietige kant, terwijl sport juist zo ontzettend gaaf kan zijn.”

‘Judoka’s doen zich stoerder voor dan ze zijn’

Olfers en Van Wijk zoeken naar bepalende elementen van de topsportcultuur om die uiteindelijk positief te kunnen beïnvloeden. “Als we straks klaar zijn, kunnen we er een satéprikker doorheen halen en vaststellen welke elementen de cultuur bepalen. En wat we kunnen doen om de topsportcultuur te verbeteren.”

Alleen bij de judobond troffen ze seksueel grensoverschrijdend gedrag aan. Vrouwelijke judoka’s hebben te maken met seksueel getinte opmerkingen van mannen. Van de 420 judoka’s die in een topsportprogramma zitten, vulde 30 procent de vragenlijst in. De bond ontving al eerder signalen van deze misstanden en meldde zich daarom bij Verinorm om dit verder uit te diepen.

“Dit is niet wat we willen, hier gaan we iets mee doen”, zegt bondsvoorzitter Tessa Brouwer, net als andere bestuurders van andere sportbonden aanwezig in Nieuwspoort. “Elke negatieve ervaring vinden we heel vervelend.”

De onderzoekers zeggen dat binnen het judo een harde cultuur heerst waar judoka’s met een vechtsportmentaliteit overeind blijven. “Ze doen zich stoerder voor dan ze zijn”, zegt Olfers. Judoka’s delen weinig over hun mentaal welbevinden omdat ze bang zijn hun plek in de selectie te verliezen. Ook ervaren ze een grote en onwenselijke afstand tot de coach.

Hoop dat voetbal, hockey en tennis ook meedoen

De judobond ondernam in een eerder stadium al actie. Een sportpsycholoog en coach werden aangenomen om de kloof met de sporters te dichten. Brouwer wenst er verder niet inhoudelijk op in te gaan. “We gaan hier zorgvuldig mee om. We bestuderen de uitkomsten en bespreken die met de sporters en coaches.”

Het onderzoek, gefinancierd door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, loopt tot eind 2024. Minimaal twintig bonden en veertig sporten moeten dan zijn doorgelicht. Dan volgen ook de definitieve aanbevelingen en conclusies.

Atletiek, schermen, curling en sneeuwsporten zijn al toegevoegd aan het project. Olfers en Van Wijk hopen dat de bonden van voetbal, hockey en tennis ook meedoen. Tot op heden hebben 292 sporters, 31 coaches en 17 oud-sporters een vragenlijst ingevuld. Met een deel van hen is verder gesproken.

Lees ook:

De fysieke prijs van topsport: waarom gaat het zo vaak mis?

De wereld van de topsport is van oudsher vrij autonoom, met eigen normen en waarden. Zonder pijn geen prestaties.