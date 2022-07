Veel publiek, tevreden renners: De Tour Femmes is een succes

Marianne Vos had nooit zoveel met een gele trui, maar nu ze die een paar dagen heeft gedragen overtreft het toch wel de verwachtingen. De grande dame van het wielrennen leidde tot zaterdagmiddag de Tour de France Femmes, een wedstrijd die zich nog moest bewijzen. Maar die populariteit groeit snel.

Zeker in start- en finishplaatsen als Troyes, Saint-Dié des Vosges, Rosheim en Provins waren afgelopen week veel supporters aanwezig, geheel opgepimpt met vlaggen en petjes in felle paars-oranje kleuren met daarop de hashtag #Watchlesfemmes. Rensters zeggen dat ze langs de weg nog nooit zoveel mensen hebben gezien.

Daar werd ook veel voor gedaan. Een op de twee reclameblokken rond de Tour voor mannen ging over de vrouwenwedstrijd. Het leidt tot goede cijfers. De Franse televisie trekt dagelijks rond de twee miljoen kijkers, in Nederland werd de koers de laatste dagen gemiddeld tussen de 350.000 en 500.000 mensen bekeken.

Meer volgers voor Maike van der Duin

Voor renster Maike van der Duin was het dragen van de witte jongerentrui in de eerste dagen vooral enerverend online. Zij kreeg er in een klap ongeveer vijfhonderd nieuwe volgers bij op haar sociale media, een vijfde van haar totaal. Alleen maar omdat ze een leiderstrui droeg. “En omdat ik even vooruit reed denk ik, dat ook.”

Meer aandacht zorgt er tegelijkertijd voor dat er moet worden nagedacht over een andere planning. Maaike Boogaard van UAE Team ADQ zag van dichtbij hoe haar ploeggenote Mavi Garcia in een vlaag van gespeelde wanhoop uitriep of ze alsjeblieft toch wat tijd kon krijgen om zich voor te bereiden op de wedstrijd. “We moeten extra tijd nemen. Maar dat is echt mooi.”

Toch is niet alles per se meteen positief. Er is nog een ander gevolg van de media-aandacht, zegt Chantal Blaak, veterane in het peloton. “Alle kleine gebeurtenissen worden uitvergroot. Dat is het grote verschil met andere races.”

Zo kreeg Team Parkhotel Valkenburg maandag een volle lading kritiek toen hun renster Nicole Frain zonder te remmen inreed op een valpartij en daarna aan de finish een ongelukkige opmerking maakte. Haar ploegleider Raymond Rol vond het vrijdag nog steeds ‘onterecht’ hoe zijn renster is neergezet. Wel zegt hij dat zijn ploeg van de situatie kan leren. “Door na de finish onze rensters te beschermen. Maar eigenlijk wil je dat ook niet in onze sport.”

Kleinere ploegen kunnen het niveau niet aan

De eerste zes dagen hadden liefst acht ploegen een of meerdere renners in de top-10. Het gaf aan hoe het peloton in de breedte aan kwaliteit wint, zei Cecilie Uttrup-Ludwig, winnares in Épernay. Tegelijkertijd werd op de eerste dag op de Champs-Élysées in Parijs het peloton al in stukken gebroken. De kleine ploegen kunnen het niveau nog niet aan.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Stade Rochelais Charente Maritime. De ploeg werkt met een budget net onder de vijfhonderdduizend euro, zegt manager Jean-Christophe Barbotin. Dat is ongeveer gelijk aan wat twee toprenners verdienen bij de grootste ploegen. Van hun zes rensters zijn er al vier na valpartijen moeten uitstappen. “Ons doel is nu uitrijden. De wedstrijd kleuren kunnen we niet.”

Toch verdienen die ploegen eveneens een kans, zegt ploegbaas Sébastien Unzué van Movistar. “Dat is ook wel eerlijk. Zij moeten een mogelijkheid krijgen om het gat van de top naar onderen kleiner te maken.” Tegelijkertijd was er ook kritiek op die ploegen, omdat zij juist nerveus rijden. Ploegleidster van Trek Ina Teutenberg: “Ik heb geen invloed op wie ik uitnodig. Maar met 120 rensters de Tour rijden is ook geen gezicht.”

De organisatie krijgt lof

De Tour schuurt qua organisatie wel tegen de Tour voor mannen aan. Unzué wilde de organisatie dan ook ‘feliciteren’. “Dit is echt een nieuwe stap. Hier moet iedereen een voorbeeld aan nemen. Van het parkeren voor de teams tot het vip-dorp bij de streep: het is echt perfect.”

Continuïteit is vooralsnog het allerbelangrijkst. Wat dat betreft is het sponsorcontract van het online fietsplatform Zwift cruciaal. Zwift heeft een contract voor vier jaar afgesloten. In NRC zei topvrouw Kate Veronneau dat Zwift er ‘meer geld in steekt dan een kop koffie, maar minder dan in een voetbalclub.”

De hoop is op een ronde van drie weken, of in ieder geval een wedstrijd die door de Alpen en/of Pyreneeën trekt. Annemiek van Vleuten was er dit jaar al klaar voor, zei ze, al snapte ze dat niet iedereen in het peloton dat al aankan. De Vogezen is voor nu een goed alternatief. Dit weekend volgt daar de apotheose. Van Vleuten: “Het wordt echt top.”

Van Vleuten verovert gele trui op voorlaatste dag Tour Op de voorlaatste dag van de Tour nam Annemiek van Vleuten zaterdag met een indrukwekkende solo in een bergrit de gele leiderstrui in de Tour de France Femmes over van Marianne Vos. De 39-jarige wielrenster van Movistar reed op ruim 60 kilometer van de streep op de voorlaatste beklimming weg bij landgenote Demi Vollering, die pas minuten na de winnares over de finish kwam.

Annemiek van Vleuten staat bij de Movistarploeg op dezelfde hoogte als Valverde

Annemiek van Vleuten was de eerste dagen van de Tour ziek. Inmiddels gaat het stukken beter én komen de bergen eraan. Ploegbaas Sébastian Unzué over de kopvrouw: “Annemiek heeft onze ploeg veranderd.”