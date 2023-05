Veel jongeren na corona nog niet terug op het sportveld

Een grote groep Nederlanders heeft na corona het sporten nog niet opgepakt, blijkt uit onderzoek in opdracht van sportkoepel organisatie NOC-NSF. Zo’n 700.000 mensen die voor de pandemie wekelijks aan lichaamsbeweging deden, doen dat nu niet meer. Met name jongeren tussen de 13 en de 18 jaar en praktisch opgeleiden weten hun weg naar de sportvelden minder goed te vinden.

Dat de coronacrisis grote invloed heeft gehad op het sportgedrag van Nederlanders was al langer bekend. In de coronajaren 2020 en 2021 stopte in totaal ruim 1 miljoen Nederlanders met sporten. En hoewel de tijden van strenge maatregelen en lockdowns inmiddels ver achter ons liggen, zijn de gevolgen in de sportsector nog altijd merkbaar.

Ook in 2022 lieten nog veel Nederlanders hun sportschoenen in de kast staan. In het rapport Zo sport Nederland staat dat vorig jaar in totaal zo'n 9,5 miljoen Nederlanders wekelijks sportte. Dat is minder dan in 2019, het jaar voordat het coronavirus uitbrak. Toen deden ruim 10 miljoen Nederlanders wekelijks aan lichaamsbeweging.

Verschillen tussen groepen

Toch lijkt de sportsector zich voorzichtig van de coronadip te herstellen. In 2022 besloten ongeveer een half miljoen Nederlanders het sporten weer op te pakken. Maar de verschillen tussen groepen zijn groot, zo blijkt uit het onderzoek.

Kinderen tot 12 jaar en 65-plussers sporten inmiddels weer volop. Die aantallen zijn bijna weer terug op het niveau van voor corona. Dat geldt niet voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Van alle jongeren sport ongeveer 66 procent wekelijks, in 2019 was dat nog 75 procent.

Sportkoepel NOC-NSF maakt zich zorgen over deze afname. “Het feit dat zoveel jongeren geen sportroutine meer kennen, is zeer zorgelijk”, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC-NSF. “De impact van corona was juist in deze leeftijdsgroep al zo sterk. Ze vinden de weg naar de sport niet terug.”

Ook het opleidingsniveau blijkt van invloed op de sportdeelname. Vooral Nederlanders met een praktische opleiding sporten minder sinds de pandemie. Volgens de onderzoekers sportte in 2022 minder dan de helft van de lageropgeleiden (45 procent) wekelijks. Voor corona was dat nog 52 procent.

Mensen met een theoretische opleiding lijken het minst last te hebben gehad van de beperkingen tijdens de coronacrisis. Van deze groep doet zo'n 70 procent regelmatig aan lichaamsbeweging. Dat percentage blijft al jaren ongeveer gelijk.

Kansenongelijkheid

NOC-NSF vreest dat het de tweedeling die het in de maatschappij constateert, terugziet op het sportveld. “We zien nu groepen die in toenemende mate niet meer meedoen, niet het plezier en positieve effect van sport en sportief bewegen ervaren”, stelt Van den Tweel.

De huidige hoge (energie)prijzen vergroten mogelijk de kansenongelijkheid. Vorig jaar november liet NOC-NSF een onderzoek uitvoeren waaruit blijkt dat ruim 80.000 mensen gestopt zijn met sporten, omdat de kosten te hoog werden. Daarnaast zouden ongeveer 500.000 Nederlanders overwegen te stoppen met sporten als de kosten verder stijgen. Eerder onderzoek van het RIVM toonde al aan dat geld voor groepen met een lager inkomen een belangrijke belemmering vormt.

Voor wie nog twijfelt om het sporten weer op te pakken is er goed nieuws. Uit het onderzoek blijkt dat sporters, in vergelijking met de jaren voor corona, meer plezier beleven aan sport. Vooral leden van sportverenigingen ervaren meer sportplezier.

