Vechtpartijen, bedreigingen, dat gebeurde vroeger niet als je van Feyenoord overstapte naar Ajax

Jan Everse (67) heeft een Feyenoordhart en is Rotterdammer in hart en nieren. In zijn familie zit zelfs een link met die van Coen Moulijn. Maar toen Steven Berghuis deze zomer de overstap naar Ajax maakte, begreep Everse dat volkomen. “De supporters zien hem nu als verrader. Ze raakten natuurlijk hun beste speler kwijt aan de grootste concurrent. Maar weet je, die spelers lopen tegenwoordig als ze een goal maken ook maar dat clubembleem op hun shirt te zoenen. Alsof ze echte clubliefde kennen. Dat bestaat niet meer. Die wereld draait om geld. Voetballers komen en gaan, alleen de supporter blijft nog zijn hele leven de club trouw.”

Bovendien, Everse maakte zelf in 1977 de gevoeligste overstap die een voetballer in Nederland kan maken. Dat kwam nadat hij ‘enorme bonje’ had gekregen met toenmalig Feyenoordtrainer Vujadin Boskov. Die zette hem na zeven wedstrijden constant op de bank. Ook tijdens Feyenoord- Ajax. “Voor die wedstrijd stond ik op het veld te praten met Suurbier en Krol. Die kende ik van het Nederlands elftal. Ook Van Hanegem stond erbij. Die Ajacieden vroegen waarom ik niet in de basis stond. Van Hanegem zei: dat is onbegrijpelijk, hij is de beste linksback van Nederland. Krol zei toen: heb je geen zin bij ons te komen?”

Daarna ging het snel. Everse kon in Amsterdam véél meer verdienen dan de 75.000 gulden die hij kreeg in Rotterdam en werd de eerste oer-Feyenoorder die naar Ajax ging. Tot die tijd waren er wel al wat Ajacieden naar Rotterdam gekomen. Eddy Pieters Graafland was in 1958 de eerste, Henk Groot volgde in 1963. Groot werd door Ajax verkocht aan het destijds nog kapitaalkrachtigere Feyenoord. Na twee seizoenen keerde de spits terug naar Ajax.

Theo van Duivenbode kwam in 1969 van Ajax naar Feyenoord. “Ik was een beetje boos”, vertelt de inmiddels 78-jarige rechtsback van destijds. “Ik had bij Ajax van Rinus Michels te horen gekregen dat ik niet meedogenloos genoeg was. Ik belde dezelfde dag naar de Kuip. Om zes uur ’s avonds was ik rond met Feyenoord. De volgende dag vroeg ik Ajax-voorzitter Jaap van Praag wat ik moest kosten. 225.000 gulden, zei hij. Ze wisten niet dat ik al een nieuwe club had. En dat het Feyenoord was.”

Theo van Duivenbode (rechts) in 2013, als lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Links Ernst Ligthart. Beeld ANP

Van Duivenbode ondervond ‘nul problemen’ van fans. Hij nam sportief wraak door als Jordanees zijn eerste ‘klassieker’ in Rotterdamse dienst te beslissen met het enige doelpunt. In datzelfde seizoen won hij met Feyenoord in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1. “Er was wel rivaliteit maar dat was peanuts vergeleken bij wat er nu allemaal gebeurt in en buiten het veld. Vechtpartijen, schelden, bedreigingen, dat gebeurde allemaal niet”, zegt Van Duivenbode. Everse kreeg na zijn overstap wel ‘wat opmerkingen van supporters’. “En toen we met Ajax het terrein van de Kuip opkwamen waren er wel suppoosten die onze bus nat spuugden. Verder ging het niet. Ik ging ook gewoon op stap in Rotterdam. Dat kan Berghuis nu beter niet doen.”

Het ijsbalincident rond Wim Jansen was de eerste uiting van serieus geweld naar een overstapper. De oer-Feyenoorder kreeg bij zijn debuut voor Ajax in 1980 nota bene in de Kuip bij de warming-up een ijsbal op zijn linker oogkas, gegooid door een twaalfjarige supporter. Die had zich laten opfokken, met een gratis cola en hamburger als beloning. Lokale media hadden het vuurtje vooraf opgestookt. Jansen was weggezet als een verrader. Er waren vooraf opstootjes op de tribune. ‘Meer dan ooit stond het prestigeduel in het teken van de haat”, schreef Het Parool een dag later.

In Amsterdam bleef het rustig

Jansens vriend Johan Cruijff had hem naar Ajax gehaald. Drie jaar later bewandelde Cruijff de omgekeerde weg. Hij wilde nog één kunstje flikken, maar Ajax geloofde daar niet meer in. Feyenoord leidde hij na een van die legendarische klassiekers – de 8-2 in Amsterdam – naar de landstitel. In Amsterdam, waar hij Jopie uit Betondorp bleef, is hem dat nooit echt verweten. Daar ligt het overlopen wat minder gevoelig dan bij de fans van Feyenoord.

“In Amsterdam heb ik nooit wat gemerkt”, zegt ervaringsdeskundige Arnold Scholten, nu 59 jaar. De ‘Witte Socrates’ ging van Ajax naar Feyenoord en weer terug. In 1989 kwam hij in Amsterdam weinig aan spelen toe. Scholten: “Louis van Gaal was toen assistent. Hij zei tegen mij: je moet naar Feyenoord gaan. Daar ging het toen heel slecht. Ik durfde niet zo goed. Maar Van Gaal zei: dat is echt een grote club, die past bij jou.”

Scholten bezweek voor het goede verhaal van Feyenoord. Na zijn komst had hij het niet gemakkelijk. “Ik werd gezien als Ajacied, het ligt daar heel gevoelig. In het begin werd ik uitgefloten en bij een verkeerde bal uitgescholden. Maar ik heb gewoon doorgebeten.” Scholten won uiteindelijk met Feyenoord vier bekers én de landstitel. Zijn mooiste ‘klassieker’ blijft de kwartfinale in de beker in 1995 toen Mike Obiku in Amsterdam met een ‘golden goal’ toesloeg. Feyenoord wilde na dat seizoen verjongen, Scholten trok zijn conclusies. Van Gaal haalde hem terug naar de kersverse Champions Leaguewinnaar. “Van sentimenten heb ik daar nooit last gehad.”

Een dode in een weiland bij Beverwijk

Scholten speelde daar tot 1997, het jaar waarin de rivaliteit tussen de supporters dramatisch escaleerde. De harde kernen hadden afgesproken op een weiland bij Beverwijk te gaan vechten. Bij de veldslag viel een dode. Ajax-supporter Carlo Picornie kreeg een fatale klap met een klauwhamer. Een 21-jarige Rotterdammer werd veroordeeld tot vijf jaar cel.

De harde kernen hadden aan de A9 afgesproken omdat het in en rond de stadions veel strenger was geworden na alle rellen en uitwassen van hooliganisme in de jaren tachtig. Verbaal geweld was nog wel mogelijk, met spandoeken en spreekkoren die duidelijk maakten hoezeer de rivaliteit zich had ontwikkeld tot haat. Een deel van de Feyenoordfans ging de rivaal als Joodse club zien en in spreekkoren refereren aan de Holocaust. Die leidden ertoe, naast spanningen rond de stadions, dat in 2009 beide burgemeesters besloten dat uitsupporters niet meer welkom zijn bij de ‘klassieker’.

Een nieuw dieptepunt in voetballand

Het kon nieuwe incidenten niet voorkomen. Oud-Ajacied Kenneth Vermeer zag in 2016 bij zijn terugkeer in de Johan Cruijff Arena als Feyenoorddoelman aan de tweede ring een donkere pop hangen met het hoofd in de strop, en op het shirt de naam van Vermeer. De keeper deed aangifte van bedreiging. De dader kreeg een werkstraf van zestig uur en een stadionverbod van twee jaar.

Na de overstap van Berghuis verscheen dit jaar in juli in Rotterdam een muurschildering waarop hij – met een grote neus – was afgebeeld in concentratiekampkleding met een Jodenster. Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (Cidi) noemde de muurschildering ‘een nieuw dieptepunt in voetballand’. Berghuis werd bedreigd, vooral op sociale media. De beledigingen met antisemitische lading aan zijn adres blijven tot de dag van vandaag doorgaan.

Jan Everse. Beeld ANP

Everse: “Ik had in mijn tijd alleen last van de Rotterdamse journalist Dick van den Polder. Die begreep niet dat ik naar Feyenoord ging. Die had een hekel aan Ajax.” Scholten: “De tijden zijn zo anders. Op sociale media kunnen mensen nu hun vuil spuwen. Maar ik weet niet of de rivaliteit nu erger is. Ook wedstrijden in mijn tijd waren grimmig en stonden bol van de spanning en de toestanden.”

Een wedstrijd zonder publiek

Vanwege zijn veiligheid was het lang de vraag of Berghuis wel als Ajacied zou gaan spelen in de Kuip. Begin deze maand liet Erik ten Hag weten dat hij gewoon in de selectie zal zitten. Dat er zondag geen publiek welkom is in het stadion, haalt de grootste spanning weg.

Everse hoopt dat Feyenoord wint, maar gunt Berghuis het beste. “Hij was Feyenoord ontgroeid. Je kon zien dat hij zich steeds meer liep te ergeren aan medespelers. Feyenoord heeft door die vijf miljoen opbrengst vijf nieuwe spelers kunnen halen. Dat is een beter collectief geworden. Dan zijn ze er beide toch op vooruitgegaan?”

‘De intentie van voetbalantisemitisme is anders” Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam doet historicus en antropoloog Jasmin Seijbel momenteel een promotieonderzoek naar voetbalgerelateerd antisemitisme. Ze sprak onder meer met Feyenoordsupporters en kijkt naar projecten die antisemitische uitingen kunnen tegengaan. Voor de oorlog was volgens Seijbel het antisemitisme voornamelijk gericht tegen Joodse clubs in Amsterdam. In de jaren tachtig werd de anti-Ajaxleuze ‘We gaan op Jodenjacht’ geïntroduceerd. Na de Eerste Intifada werd met het spreekkoor ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ de link met de Holocaust nog sterker. Seijbel: “Dit voetbalantisemitisme is vooral gericht op de ander, de tegenpool, en is niet bedoeld om Joodse mensen pijn te doen. De intentie is dus anders, wat het niet minder pijnlijk maakt voor Joodse mensen. Veel supporters zijn zich daar niet bewust van. Maar voor Joodse mensen zijn voetbalstadions waar dit gebeurt geen veilige omgeving. De uitingsvormen zijn ook hetzelfde: grote neus, Jodensterren.” Overigens profileren fanatieke Ajaxsupporters zich ook als ‘superjoden’, als geuzennaam. “Je kunt het zien als sympathie voor Joden maar ook als spiegel van antisemitisme. De Ajaxfans gebruiken Joodse symbolen zonder tot die groep te behoren en zonder precies te weten wat die inhouden.”

