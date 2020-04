Vanuit zijn ouderlijk huis neemt Anish Giri het op tegen ’s werelds topschakers

Het zal even wennen zijn, denkt schaakgrootmeester Anish Giri. Geen psychologische intimidatie aan de andere kant van de tafel, geen af te lezen lichaamstaal bij zijn concurrenten en ook geen handen die razendsnel over het schaakbord gaan.

Maar geschaakt wordt er. En dat is een vreugdevolle constatering in deze voor sportliefhebbers barre tijden. Vanaf vandaag neemt Giri (25) deel aan de Magnus Carlsen Invitational, een invitatietoernooi van de Noorse wereldkampioen waarin acht schaakgrootmeesters het online tegen elkaar opnemen. Het deelnemersveld is zeer sterk. Liefst zes spelers uit de mondiale top-10 doen mee, onder wie Giri, de nummer tien op de wereldranglijst. Het achttal speelt tot en met zondag 3 mei om de hoofdprijs van 65 duizend euro.

Klassiek versus digitaal

Giri heeft geen al te hoge verwachtingen. “Ik zag de quoteringen bij de bookmakers en zij beschouwen mij duidelijk als de underdog”, zegt Giri lachend over de telefoon. “Kennelijk is uitgelekt dat ik niet zo vaak online speel. En dat klopt. In het klassieke schaken hoor ik bij de beste tien, online misschien bij de beste dertig. Online is echt iets anders.”

Waar veel schaakgrootmeesters verslaafd zijn aan het digitale schaken, is Giri dat totaal niet. “Als kind, toen ik met mijn ouders naar Japan verhuisde, heb ik wel veel online geschaakt, maar dat kwam omdat ik in Japan niet echt kon spelen. Qua schaken was dat land altíjd in een lockdown”, grapt hij. “Toen ik terugkwam in Nederland werd het me ook ontmoedigd door mijn trainers. Waarom zou je online spelen als je elkaar ook makkelijk kunt ontmoeten voor een partij, zeiden ze.”

Toch twijfelde Giri geen moment toen hij een uitnodiging kreeg van Carlsen. “Ik zie het vooral als een goede training”, benadrukt Giri. “Er wordt gespeeld via rapid (waarbij spelers gedurende een partij vijftien minuten bedenktijd krijgen, red.). Je moet sneller denken en sneller beslissen. Daar kan ik me nog wel in verbeteren.”

Drie modems

Normaal gesproken zou Giri de komende maanden toernooien spelen in Roemenië, Frankrijk, Kroatië, Noorwegen en Amerika, maar vanaf vandaag, als hij het in zijn openingspartij opneemt tegen de Fransman Vachier-Lagrave, sluit Giri zich dagenlang op in zijn ouderlijk huis te Rijswijk, waar drie modems de boel draaiende moeten houden. Of dit de toekomst is? “Voorlopig wel”, verwacht Giri. “De internationale schaakbond wil het kandidatentoernooi (dat vorige maand voortijdig werd stilgelegd vanwege het coronavirus, red.) in augustus afmaken, maar dat lijkt me te optimistisch.”

Veel toernooidirecteuren kijken daardoor met grote belangstelling uit naar het experiment van Carlsen. Zo ook Jeroen van den Berg, toernooidirecteur van het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee, dat elk jaar in januari plaatsvindt. “Ik kijk er niet alleen naar uit als liefhebber, die het leuk vindt om de sterkste spelers weer eens in actie te zien, maar vooral ook als professional. Hoe wordt het weergegeven? Hoe is het commentaar bij de partijen? En hoe is het camerawerk? Daar ben ik erg benieuwd naar. Als Carlsen iets doet, is het meestal geen half werk.”

Zo ligt er voor de deelnemers in totaal ruim twee ton aan prijzengeld klaar – nooit eerder was er online zo veel geld te verdienen in het schaken. Daarnaast wordt het live-commentaar op chess24.com in negen verschillende talen gegeven.

