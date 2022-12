Vanuit armoede groeide Pelé (1940-2022) uit tot superieure voetballer

Pelé kende geen twijfel: hij was uitverkoren als ’s werelds beste voetballer. Als enige won de Braziliaan drie wereldtitels, zijn ‘merknaam’ benaderde die van Coca-Cola.

De Braziliaanse voetballegende Pelé is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn dochter Kely op Instagram. Pelé, die wordt gezien als een van de beste voetballers ooit, lag sinds eind november in het ziekenhuis. Vorig jaar werd bij hem darmkanker geconstateerd.

Hij was vernoemd naar Thomas Edison. Net als de Amerikaanse uitvinder schreef Edson Arantes do Nascimento tal van patenten op zijn naam. Met zijn kracht, snelheid en gratie, zijn onnavolgbare balbehandeling met benen, borst en hoofd, de ongeëvenaarde schijnbewegingen en het record van 1283 soms fabuleuze doelpunten.

Er werden oorlogen in Congo en Nigeria stilgelegd zodat de bevolking dit wonder kon komen aanschouwen. In een tijd dat televisie een schaars goed was, werd Pelé door zijn club Santos als lucratieve kermisattractie over de wereld gesleept voor eindeloze reeksen demonstratiewedstrijden. Na zijn voetbalcarrière vermarktte Pelé zichzelf op vergelijkbare wijze in zijn ijdele zucht naar geld en status.

Voetbalambities van vader en zoon

Edson Arantes do Nascimento, de naam doet de achtergrond van gestudeerde ouders vermoeden. Voor het voetbalsprookje was het alleen maar mooier dat het tegendeel waar was. Vader Dondinho was net als 80 procent van de Braziliaanse bevolking analfabeet en afstammeling van slaafgemaakten. Ook hij was een begenadigd voetballer, maar zijn sportdroom vertroebelde door een knieblessure.

Pelé staat in 1969 klaar om zijn duizendste doelpunt te maken, in het Maracaña stadion in Rio de Janeiro. Beeld AFP

Met haar regelmatig hinkend thuiskomende echtgenoot in gedachten, wantrouwde moeder Celeste de voetbalambities van haar zoon. Als het even kon goochelde Pelé, naast school en zijn werk als schoenpoetser, in de ongeplaveide straatjes van Bauru blootsvoets met een met kranten gevulde kousenbal. Regelmatig werden hij en zijn vader door Celeste ‘betrapt’ bij het onderricht in koppen en schieten met links.

Al jong was hij een sensatie. Eerst in zijn wijk, snel daarna mondiaal. Elk team waarin hij werd opgesteld was onoverwinnelijk. Waar Braziliaanse voetballers door slecht voedsel werden gekenmerkt door lichamelijke gebreken, groeide Pelé ondanks zijn geringe lengte van 1.72 meter uit tot een boven iedereen verheven modelvoetballer die tot in het doel inzetbaar was.

God had een bedoeling met hem

Ondanks de bezwaren van zijn moeder, zei Pelé in zijn in 2006 verschenen autobiografie Pelé, Mijn leven, dat God een bedoeling met hem had. Die gedachte werd versterkt door zijn ontdekker, voormalig topspeler Waldemar de Brito, die in hem als 13-jarige al ’s werelds beste voetballer herkende. Een jongen met een ongebruikelijk gedisciplineerde levensstijl, die alles kon met een bal en een ongeëvenaard inzicht had in het spel dat hij zo simpel mogelijk probeerde te spelen. Die uitgroeide tot een doelpuntenmachine die onbaatzuchtig ook anderen in staat stelde te scoren.

De Brito nam hem als junior mee naar Santos. Een jaar later (1957) debuteerde Pelé als zestienjarige voor Brazilië met vier doelpunten in de vriendschappelijke interland tegen Argentinië. Weer een jaar later, was hij de jongste wereldkampioen ooit. Een aandoenlijk jochie in tranen dat had gegrossierd in de wonderlijkste doelpunten. Al voor dat toernooi was de tiener door auteur Nelson Rodrigues al tot O Rei gedoopt, De Koning.

In Zweden werd Brazilië niet alleen voor het eerst wereldkampioen, het was tevens de eerste wereldtitel voor een multiraciaal team. Dat gebeurde op het eerste WK dat in Europa op televisie werd uitgezonden. Brazilië moest zich nog met radioverslagen behelpen.

Beeld AFP

Acht jaar eerder luisterde Pelé met zijn ontroostbare vader thuis naar de radio bij de voltrekking van Braziliës grootste nationale ramp. De onverslaanbare Seleção werd in de slotwedstrijd van het WK in het eigen Maracaña voor 200.000 toeschouwers verslagen door het nietige Uruguay.

Volgens de door hem zelf in stand gehouden legende richtte Pelé zich tot de afbeelding van Christus aan de muur, en schreeuwde “Waarom is dit gebeurd? Waarom, Jezus? Waarom zijn we gestraft?” Waarop hij tegen zijn vader de profetische woorden sprak: “Op een dag zal ik voor jou de wereldbeker winnen.”

Pelé speelde op vier WK’s. Hij scoorde op elk toernooi en in twee finales en won drie wereldtitels. Daarmee is hij de succesvolste speler. Of hij ook de beste voetballer aller tijden was, is een andere discussie. Al was de uitkomst daarvan voor hemzelf helder: “In de muziek is er Beethoven en de rest, in het voetbal is er Pelé en de rest”.

Glorie in 1970

Zijn inbreng in de titel van 1962 was beperkt. In de tweede wedstrijd raakte hij geblesseerd en kon niet meer spelen. Tijdens het gewelddadige toernooi in 1966 kwam hij door aanslagen op zijn benen nauwelijks in zijn spel. In 1970 was het tegendeel het geval. Pelé glorieerde onzelfzuchtig in het volgens velen attractiefste team ooit.

De eerste wereldtitel had voor Brazilië verstrekkende gevolgen. In 1950 werd de schuld van de tragische nederlaag in de schoenen geschoven van de verdedigers Bigode en Juvenal en vooral doelman Barbosa, allen zwart. De zwarte spelers zouden de psychische druk en verantwoordelijkheid niet aankunnen, werd gedacht. 45 jaar lang zou geen zwarte keeper het nationale doel verdedigen.

In 1958 was het streven om het team zo wit mogelijk te houden. Aanvankelijk was sterspeler Didi de enige zwarte in het elftal. Vanwege het stroeve spel werden pas in de derde wedstrijd de jonge sensaties Pelé en Garrincha opgesteld.

De triomf van het gemengde team bracht enige sociale cohesie in de Braziliaanse smeltkroes. De hang naar drama, tragiek en mislukking maakte plaats voor trots en zelfvertrouwen. Van Pelé wordt gezegd dat hij meer voor de zwarten van zijn land heeft gedaan dan enig staatshoofd sinds de afschaffing van de slavernij in 1888. Of zoals auteur en Braziliëkenner August Willemsen schrijft: “Vóór hem was het hoogste wat een zwarte kon bereiken de ontkenning van die kleur”.

Pelé wordt op de schouders van zijn teamgenoten gehesen na winst op het WK in Mexico in 1970. De Brazilianen wonnen met 4-1 van Italië. Pelé glorieerde onzelfzuchtig in het volgens velen attractiefste team ooit. Beeld AP

Garrincha de dribbelaar

Met Pelé en Garrincha samen in het veld verloor Brazilië nooit. Waar Pelé vooral mondiaal werd aanbeden, was Garrincha in Brazilië de ‘vrucht van het volk’. De gehandicapte dribbelaar was de vertegenwoordiger van het oude, ongeletterde Brazilië. Hij speelde met humor, eindeloos dollend met zijn tegenstanders, maar stierf als 49-jarige aan zijn drankzucht en liet zijn dertien kinderen niets na.

Pelé was de complete speler die als calculerende zakenman en politicus model stond voor de economische groei in zijn land. Waarbij het bedrijven van zijn eigen pr op hetzelfde hoge niveau stond als zijn baltechniek. Auteur Alex Bellos schreef over hun tegenstelling: ‘Garrincha maakte ruzie met de gevestigde orde, Pelé was de gevestigde orde’.

Als 33-jarige zag Pelé ondanks smeekbedes af van het WK van 1974, een treffen met Johan Cruijff bleef daardoor achterwege. Pelé voelde zich lang genoeg uitgebuit door Santos. Vanaf zijn dertigste ging hij, ongebruikelijk voor een Braziliaanse voetballer, studeren. “Ik heb gewonnen in alle opzichten, alleen omdat ik heb gestudeerd.”

De Zwarte Parel was in de jaren zestig bijna failliet gegaan door zijn kapitaal in handen van een Spaanse manager te leggen. Hij had eigen kennis nodig. Met de koosnaam Pelé, die hij in zijn jeugd had verafschuwd, had hij een gouden merknaam.

Het dictatoriale Braziliaanse regime had Pelé tot nationaal eigendom verklaard, waardoor hij niet kon tekenen voor een Europese club. Door bemiddeling van Henry Kissinger, destijds minister van buitenlandse zaken in de VS, werd die blokkade opgeheven en kon Pelé in 1975 als spelende ‘ambassadeur’ door de New York Cosmos worden ingelijfd.

Beeld AP

Met die overeenkomst bleek de werkelijke commerciële waarde van Pelé, die samen met (overjarige) Europese sterren tijdelijk leven blies in het Amerikaanse soccer. Amerika opende deuren voor zijn (sport)marketingbedrijf. Pelé maakte reclame voor alles wat geld opleverde, tot Viagra toe. Tussen 1995 en 2001 was hij ambassadeur van Unicef en Unesco, een taak die hij neerlegde nadat hij beschuldigd werd van (nooit bewezen) corruptie.

Voor de vrucht van arme ouders liepen de jaarinkomsten begin deze eeuw op richting 30 miljoen euro. Onderzoek toonde aan dat in Europa na Coca-Cola Pelé de bekendste merknaam was. Hij werd ontvangen door alle groten der aarde, of zij zochten Pelé’s gezelschap op.

“Pelé staat niet voor kleur, ras of religie. Hij wordt overal geaccepteerd”, zei hij in 1994 dubbelzinnig na het tekenen van een lucratief contract met Mastercard. Die kaart stond symbool voor zijn zakeninstinct en dubbele persoonlijkheid: “Het is psychisch niet makkelijk om Edson van Pelé te onderscheiden”, zei hij. “Pelé is een eigen leven gaan leiden. De tweedeling van Edson en Pelé ervaar ik elke keer als ik mijn Mastercard gebruik. Aan de ene kant de afbeelding van mij als voetballer met de handtekening van Pelé, aan de andere zijde zet ik mijn echte handtekening.”

Buitengewoon minister van sport

Zijn macht als zakenman en voetballer bleek in de politiek minder groot. Als buitengewoon minister van sport (1995-1998) ontwierp hij een wet die het amateuristisch en corrupt geleide Braziliaanse profvoetbal transparanter moest maken en de belangen van de spelers sterker. Door grote oppositie bleef slechts 11 procent van zijn oorspronkelijke tekst overeind.

In 1993 stelde Pelé de vermeende (en later bewezen) corruptie van toenmalig Fifa-voorzitter João Havelange en diens schoonzoon en voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond (CBF) Ricardo Teixeira aan de kaak. Dat kostte hem twee decennia lang veel geld omdat zijn bedrijf in de hoogste voetbalkringen werd geboycot.

Toen Pelé in 2001 een wapenstilstand sloot met Teixeira werd dat als verraad beschouwd. Tijdens een omvangrijk corruptieonderzoek bij de CBF viel Teixeira vervolgens door de mand, maar werd ook Pelé’s zakenpartner Hélio Viana op vijf fronten strafbaar bevonden. In 2014 maakt Pelé zich niet populairder door de protesten tegen het WK in Brazilië te bekritiseren als ‘groot verlies voor het land’.

In zijn autobiografie, waarin hij zijn doelpunten net zo nauwkeurig boekstaaft als zijn buitenechtelijke relaties, hamert Pelé er tot vervelens toe op dat zijn talenten hem door God gegeven waren. Desondanks werd hij ook op de proef gesteld.

Niet alleen door twee scheidingen en zakelijke tegenslagen. In 2005 werd zijn zoon Edinho, een van zijn zes erkende kinderen, wegens drugshandel en witwassen van geld veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf. Begin 2017 werd die straf teruggebracht tot 12 jaar en tien maanden. Pelé hield altijd vol dat zijn zoon nooit tot zoiets in staat had kunnen zijn.

Edson Arantes do Nascimento werd op 23 oktober 1940 geboren in Três Corações. Hij overleed op 29 december 2022 in São Paulo.