Vandaag moet het gebeuren: eindelijk een gouden tijdrit voor Van der Breggen

Half augustus leken alle trainingsuren die ze dit jaar speciaal besteedde aan het tijdrijden voor niets geweest. Vanwege de Covid-19-pandemie ging er voor Anna van der Breggen een streep door een van haar hoofddoelen dit jaar, het wereldkampioenschap in het Zwitserse Aigle-Martigny.

De Italianen waren er echter snel bij om het WK over te nemen. Daarom staat Van der Breggen donderdag in Imola toch aan de start van het WK tijdrijden. Net als Ellen van Dijk, die Annemiek van Vleuten vervangt. De 37-jarige renster van Mitchelton-Scott brak vorige week in de Giro Rosa haar pols. Deelnemen aan de tijdrit was geen optie meer, maar vrijdag beslist ze of ze zaterdag toch haar wereldtitel van Yorkshire in de wegrace kan verdedigen. Een eerste test met een brace om haar geopereerde pols gaf haar dinsdag veel hoop.

Van der Breggen verkende woensdag met andere Nederlandse vrouwen, onder wie Van Dijk en Marianne Vos, het parcours met start en finish op het iconische Formule 1-circuit. De afgelopen vijf jaar veroverde de Zwolse vier keer zilver op het WK tijdrijden. Onlangs werd ze Europees kampioene op deze discipline. Nu moet er eindelijk goud komen. Dat was al vanaf de winter het doel.

De Nederlandse vrouwen verkennen op woensdag het WK-parcours in Imola. Beeld BSR Agency

Optimale aerodynamische houding

“Het plan was al om mezelf te verbeteren in het tijdrijden”, zegt Van der Breggen. “Met het oog op dit wereldkampioenschap, maar ook gericht op de olympische tijdrit. Tijdrijden vergt veel oefening. Door corona was er nog meer tijd om eraan te werken. Veel draait in deze discipline om een optimale aerodynamische houding en vooral om die vol te kunnen houden. Het lukte me eerder niet altijd om gedurende de hele tijdrit die schouders precies zo ingetrokken te houden om het meeste tijdsvoordeel te halen. Maar daar slaagde ik de afgelopen tijd wel in. Dat gaf veel voldoening.”

Ze is in vorm. Zaterdag schreef ze de Giro Rosa op haar naam, de Ronde van Italië voor vrouwen. Of ze al helemaal is hersteld, weet ze niet. “Maar ik heb door de Giro Rosa ook extra inhoud, die ik nodig heb om echt een hoog tempo te ontwikkelen. Voor mijn gevoel heb ik er alles aan gedaan.” Nadelen zijn er wel. Van der Breggen: “Het is jammer dat het parcours voornamelijk vlak is, afgezien van wat oplopende stukken in het afsluitende deel van de tijdrit.”

Het WK Wielrennen begint vandaag in afgeslankte vorm in het Italiaanse Imola. Van der Breggen is om 15:53 aan de beurt, Ellen van DIjk om 15:30. Morgen vindt de tijdrit voor de mannen plaats.. Zaterdag is de wegwedstrijd voor de vrouwen, zondag die voor de mannen.

Twee pittige klimmetjes

Het parcours voor de wegwedstrijd is wel selectiever. Vijf keer moet een ronde van 28,8 kilometer worden gereden, met daarin twee pittige klimmetjes: Via Mazzolano en Cima Caliperna. Van der Breggen, wereldkampioene van Innsbruck in 2018, is ook daar topfavoriet, net als Marianne Vos die in de Giro Rosa drie etappes won. Van der Breggen: “Ik ben vooral blij dat er nog een wereldkampioenschap gehouden wordt. Misschien was het parcours in Aigle-Martigny nog iets meer in mijn voordeel geweest, maar ik denk dat dit parcours voor de kijkers leuker is en vooral tot een veel spannender wedstrijd leidt.”

Bij de mannen start Tom Dumoulin vrijdag, na eerdere twijfel, toch op de tijdrit. Zondag is hij ook kopman van de Nederlandse mannenploeg. Het WK wordt onder strenge anti-coronaregels verreden. Op de tribunes van autocircuit Enzo en Dino Ferrari zijn maximaal 2246 toeschouwers welkom. Ze moeten afstand tot elkaar houden en mondkapjes zijn verplicht. Op de heuvels zal extra toezicht op de toeschouwers zijn, zodat er geen drukke menigten ontstaan.

