Vanaf het ereterras ziet Van Gaal zijn Oranje een WK-ticket grijpen

Een minder macabere entourage dan de lege Kuip was hem voor dit moment gegund geweest. Toen het laatste fluitsignaal door het lege stadion snerpte, verscheen in zijn skybox een brede lach op het gelaat van Louis van Gaal. Terwijl zijn spelers op het veld een rondedansje maakten, verbeet hij in de rolstoel de pijn van dat gebroken botje in zijn heup.

Het eerste deel van zijn missie in zijn derde termijn als bondscoach is geslaagd. Na het gemiste WK in 2018 is Nederland er straks weer bij op de mondiale titelstrijd, volgend jaar in Qatar. Net als in 2014 gaat hij Oranje op een WK leiden.

Belabberde wedstrijd

Niemand maalde er na afloop om dat Nederland het ticket greep in een wederom belabberde wedstrijd en dat het de winst in de matig bezette ­poule G pas op het allerlaatste moment kon veiligstellen. Het matige Noorwegen, dat zich sinds het EK 2000 nooit meer kon plaatsen voor een groot eindtoernooi, was echter niet bij machte om Oranje echt te verontrusten. Zes minuten voor tijd schoot Steven Bergwijn uiteindelijk de bevrijdende treffer binnen. Memphis Depay zorgde even later uit een counter voor de 2-0.

Vooral de tactische discipline die Nederland gisteravond toonde, mag op het conto van Van Gaal worden ­geschreven. Zijn vijftigste interland was ongetwijfeld de onwezenlijkste in zijn carrière. Vanaf zijn ereterras belde Van Gaal tijdens de wedstrijd af en toe zijn instructies door naar zijn assistent Henk Fraser. In de galmende Kuip, waar twintigduizend oranje vlaggetjes onaangeroerd op stoeltjes bleven staan, contrasteerde de sfeer van een onschuldig oefenpotje met de grote belangen die op het spel stonden.

Zenuwslopend

Hoe langer het 0-0 bleef, hoe zenuwslopender het was voor Oranje. Zeker toen Turkije tegen Montenegro op voorsprong was gekomen, en de Noren in de tweede helft gevaarlijker werden, was bij één tegentreffer de derde plaats in poule G een feit geweest. En daarmee zou de WK-droom weer voor vier jaar vervlogen zijn.

De afgelopen dagen had de vrees voor zo’n nieuwe, bittere uitschakeling voor het WK door het hoofd van Van Gaal gespeeld, bekende hij maandag. In 2001 had hij dat al eens meegemaakt, door het 1-0 verlies tegen Ierland. Ging de geschiedenis zich herhalen?

Want zo soepel het sinds zijn aanstelling bij Oranje leek te verlopen, zo veel ging er mis in de week van de waarheid. Tegenslag op tegenslag volgde. In Montenegro werd Nederland zaterdag plots zo labiel dat het de eerste kans op het WK-ticket liet ­liggen. Stefan de Vrij, de beste international dit jaar, viel daar ook weg met een blessure. Een dag later moest Van Gaal door een onfortuinlijke val in een rolstoel verder. Het afhaken van Justin Bijlow maandagavond was de volgende streep door de rekening.

Van Gaal moest kiezen: een debutant in zo’n cruciale clash voor de leeuwen gooien of een ervaren kracht die hij als derde keus had bestempeld? Hij koos niet voor Mark Flekken maar begrijpelijker genoeg toch voor Jasper Cillessen. Die heeft de ervaring en keepte tegen Noorwegen zij 62e interland. Matthijs de Ligt verving achterin de geblesseerde Stefan de Vrij. Steven Bergwijn had rechts voorin de voorkeur gekregen.

Compactere speelwijze

Maar de belangrijkste wijziging was een veel compactere speelwijze dan in Montenegro. Zo wilde Van Gaal de ruimtes voor de Noren zo klein mogelijk maken. En Nederland had daardoor lang de controle over de aanvankelijk defensief ingestelde Noren.

Zelf kon het in de eerste helft ook een paar kansen creëren. De beste was voor Arnaut Danjuma die zijn poging voorlangs zag gaan. Memphis Depay kon niet genoeg kracht zetten achter een kopbal. In de tweede helft drongen de Noren meer aan maar de doelpunten vielen in de eindfase aan de overzijde.

“Dit is een solide overwinning”, zei aanvoerder Virgil van Dijk na afloop. “We hebben niks weggegeven en karakter getoond. We hebben het geflikt.” Wat dit Nederland in Qatar te zoeken heeft, is van later zorg.

Uitslagen Nederland-Noorwegen 2-0

Montenegro-Turkije 1-2

Gibraltar-Letland 1-3 Eindstand groep G 1. Nederland 10-23 (33- 8)

2. Turkije 10-21 (27-16)

3. Noorwegen 10-18 (15- 8)

4. Montenegro 10-12 (14-15)

5. Letland 10- 9 (11-14)

6. Gibraltar 10- 0 (4-43)

