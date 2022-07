Van Vleuten wint een historische Tour de France en hoopt vooral dat na haar nog velen volgen

Het deed natuurlijk pijn in de benen en het was echt hartstikke steil en zwaar geweest. Maar het was vooral ongelooflijk om als eerste boven te komen en te winnen. Annemiek van Vleuten zorgde zondag voor geschiedenis. Ze won de Tour de France Femmes, de eerste sinds 2009 en vooral de eerste van een nieuw tijdsgewricht. “Dit is niet te bevatten.”

Bovenop Super La Planche des Belles Filles bevestigde Van Vleuten (39) dat zij bergop geen concurrentie heeft. Zij won de Tour, na twee dagen op rij de beste te zijn in de Vogezen. Demi Vollering en Kasia Niewiadoma waren op ruime achterstand de andere rensters op het historische eerste podium van de Tour de France Femmes.

De Tour Femmes was een succes. Voor fans, voor rensters, voor de organisatie én voor de wielersport. Het voelde echt als een Tour, aldus Van Vleuten. “De hype was zeker terecht”, aldus Marianne Vos. Iedereen in het peloton begon over de fans langs de weg, maar ook in de wedstrijd zelf werd enorm hard gereden.

Van Vleuten was na acht dagen veruit de beste. Op fietsapp Strava, waar ze bewust haar ritten uploadt om zo aan fans te kunnen laten zien hoe hard er wordt gekoerst, was te zien dat ze op alle bergen deze Tour harder reed dan sommige profs bij de mannen. Vollering, Niewiadoma en alle anderen waren op hun beste niveau mogelijk. Dat gaf de wedstrijd het echte cachet.

Magie van de gele trui

Men hoefde de afgelopen dagen geen wielerfan te zien wat de magie van de gele trui deed met de populariteit van de rensters in Frankrijk. Eerst was Marianne Vos de vrouw van wie een handtekening moest worden verkregen, zondag was dat Van Vleuten. Haar Movistar-ploegbaas Sébastian Unzue zag het met een grijns aan. “Dit is dé trui van het wielrennen. Het grootst om te behalen. Je hebt de regenboogtrui nog, maar die zou ik zo ruilen voor deze.”

Anderhalf uur voor haar laatste etappe maakte Van Vleuten nog een lange ronde langs het lint, om alle bolletjespetten van een handtekening te voorzien. Het is dat aanraakbare dat het imago van de vrouwen-Tour maakte. Een etappereeks waar ‘jongens en meisjes die geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen’ naar kwamen kijken, zegt Tourdirecteur Marion Rousse.

Dit jaar was de Tour een wedstrijd om te laten zien wat mogelijk is in het vrouwenwielrennen. De ploegen en rensters vonden het noodzakelijk zich te laten zien, in het belang van hun sport. De komende jaren moet blijken of het daarbij blijft, of dat deze Tour gemeengoed wordt en het sportieve aspect veruit de boventoon kan voeren.

Volgens Rousse was zelfs de organisatie verbaasd over de populariteit, vertelde ze zondag in Lure, waar ze even moest wachten om haar verhaal te doen omdat de luidruchtige reclamekaravaan net wilde vertrekken - ook die was namelijk ‘gewoon’ aanwezig in de Tour Femmes. “Hoe deze Tour zou leven in Frankrijk, was onbekend. Maar dit heeft ons verrast. Dit was overduidelijk de vierde Tourweek.”

Kleine verbeteringen zijn altijd nodig, maar Rousse ging in Lure niet in op welke dan. Op dit moment is acht dagen Tour nog goed genoeg. Later is mogelijk bijvoorbeeld tien dagen een optie. Of een uitstap naar de Alpen of Pyreneeën én een tijdrit (“Die trekt gewoon geen publiek en daar wilden wij nu voor gaan”). Maar, zo zei Rousse: “Dat is niet iets wat wij alleen beslissen. Dat gaat in overleg met de rensters en ploegen. De Alpen zijn leuk, maar het is de vraag of je nu al vijf cols wil hebben in een etappe.”

Van Vleuten is vooralsnog de enige die zo’n inspanning aan kan. Niemand anders is zo lang op hoogtestage, of wil en kan dat. De rest van het peloton gaat soms naar hoogte, en sommigen helemaal niet (ook door geldgebrek). Van haar training bij de mannen wordt ze beter. Als ze wordt gelost bergop, herstelt ze dertig seconden voor ze weer achter de auto die meerijdt naar voren wordt gereden. Unzue: “Ze verzet zo veel arbeid, en daarom wint ze.”

Bovendien hebben vele rensters volgens haar nog niet de benodigde vlieguren, aldus Van Vleuten. “Doe dan als ik, zeggen velen dan. Maar zo werkt het niet. Het gaat om elk jaar verbeteren, waardoor je 5 tot 10 procent extra training aankan.”

Wat moet er veranderen? In ieder geval moet het speelveld gelijker worden. Rousse hoopte er vooral op dat deze Tour het vliegwiel wordt voor extra sponsoren. De concurrentie moet bovendien internationaler. Alle truien werden gewonnen door Nederlandse rensters. Vos won twee keer, Lorena Wiebes eveneens. Het Franse team FDJ-Suez deed goed mee met winst voor Cecilie Uttrup-Ludwig, maar er is in de breedte meer nodig.

Van Vleuten zelf wil vooral een spannende race, iets waar ze zelf deze Tour niet voor zorgde. Alpe d’Huez volgend jaar? Ja, graag. “Maar als het daardoor een saaie wedstrijd wordt, dan misschien wel niet. Nu hebben we een interessante race gezien. Het gaat ook om de show.”

Het was in die zin voor rensters zelf een ontdekkingstocht. Zelfs Marianne Vos dacht nooit dat ze deel uit zou maken van een Tourpeloton. Zondag finishte ze haar eerste. Van Vleuten hoopte dat na haar nog vele rensters zullen winnen. Rousse: “Wij zijn in ieder geval al erg ver met het uittekenen van het parcours voor volgend jaar.”

