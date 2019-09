Van Vleuten grijpt de wereldtitel, na een ongekende solo

Als ik wereldkampioene word, laat ik het dan maar goed doen, moet Annemiek van Vleuten hebben gedacht toen ze zaterdag demarreerde op het WK wielrennen. Een jaar nadat ze met een gebroken knieschijf in een rolstoel het WK in Innsbruck had verlaten, reed ze zaterdag in het Britse Yorkshire een van de fraaiste solo’s uit het wielrennen naar de wereldtitel.

Liefst 104,7 kilometer reed Van Vleuten alleen. Ze finishte met meer dan twee minuten voorsprong. Het was een ongelooflijke prestatie en ongezien in welke discipline in het wielrennen dan ook.

De Nederlandse ploeg was vooraf de grote favoriet, met Anna van der Breggen, Van Vleuten en Marianne Vos als grootste kanshebbers. De eerste grote aanval was van Van Vleuten, die dinsdag nog haar tijdrittitel had verloren aan de Amerikaanse Chloé Dygert.

Het windjack was nog aan toen Van Vleuten op de 3,5 kilometer lange klim naar Lofthouse haar versnelling inzette. Bergop is haar terrein. Niemand in het peloton rijdt beter omhoog. Maar met meer dan honderd kilometer te rijden was het allereerst een vraag of ze daadwerkelijk demarreerde, of dat ze de groep wilde uitdunnen. In de tijdrit kwam ze ondanks een derde plek naar eigen zeggen niet bij de vorm die ze eigenlijk altijd vindt als ze zich voorbereidde op belangrijke wedstrijden. Het leidde tot enige twijfel. Zou ze wel goed zijn in de wegwedstrijd?

Het antwoord kwam razendsnel. In droge omstandigheden maar met stevige wind en tussen de voor Engeland zo typische stenen muurtjes bouwde ze op op-en-af-wegen binnen anderhalve kilometer een voorsprong op van een minuut. In de fase die volgde probeerde ze zich in te stellen op drie uur in haar eentje rijden. Ze stak een duimpje op naar de camera, vroeg de man die de tijdverschillen doorgaf om specifieke informatie door te geven. Uiteindelijk ging ook het windjack uit.

Pas na dertig kilometer wist ze de auto van bondscoach Loes Gunnewijk achter zich. Er had zich een groepje van acht renster gevormd die het gat met Van Vleuten tot dat moment onder de minuut hielden. In dat groepje thuisrijdster Lizzie Deignan, maar ook de Italiaanse Longo Borghini, Amanda Spratt uit Australische en de Amerikaanse tijdritkampioen Chloé Dygert.

Voor Nederland was Anna van der Breggen mee. De rest van het peloton, inclusief Marianne Vos, was gelijk kansloos voor de zege. Met haar zege liet Van Vleuten zien dat een minutieuze voorbereiding werkt.

Wekenlang bereidde ze zich op hoogte voor. Ze zit op ideaal gewicht. In de afgelopen Giro Rosa, die ze met overmacht won, werd ze vanwege haar kwaliteiten al voor de grap ‘de alien’ genoemd. Haar niveau zit ver boven dat van de concurrentie. Zelf wilde ze deze week best toegeven dat ze dit jaar een nieuwe standaard neerzet.

Dat bleek zaterdag met een onmogelijk geachte solo. Van der Breggen, uittredend wereldkampioen, speelde lange tijd de rol van meesterknecht door in de achtervolgende groep de aanvallen van de concurrenten te neutraliseren. Tegen de derde aanval van Dygert kon ze niet op. De Amerikaanse ging alleen in de achtervolging.

Ze kwam nog dichtbij, maar Van Vleuten sloeg op de plaatselijke ronde de aanval af, hield stand en boekte haar mooiste overwinning ooit. De beloning was de regenboogtrui. De trui die ze een heel jaar mag dragen.

Dygert werd nog ingerekend, waardoor ook Van der Breggen op het podium kwam. Het brons ging naar de Australische Amanda Spratt.

