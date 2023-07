Van Vleuten en Vollering zijn voorlopig vooral voorzichtig

Naast blijdschap voor haar Movistar-ploeggenoot Liane Lippert, die de tweede rit van de Tour de France wint, overheerst bij Annemiek van Vleuten (40) een gevoel van opluchting. “Enjoy”, roept ze naar de Duitse, “enjoy this victory", gevolgd door een teug water, en blaast dan met grote ogen de lucht uit haar bolle wangen: weer een verraderlijke dag overleefd.

Op het gezicht van die andere topfavoriete voor de zege, Demi Vollering (26), valt in de straten van het Franse dorp Mauriac een vergelijkbare reactie af te lezen. “Ik ben blij dat ik veilig ben gefinisht.”

Tijdens de eerste dagen van de tweede editie van de Tour klagen de sterren van het peloton over de stress onderweg. De belangen zijn groot, het niveauverschil tussen de rensters soms nog groter. Stress staat voor hen synoniem aan botsingen en ongelukken.

Maandag kwam daar fikse regenval bij met gladde wegen in de afdalingen als gevolg. Eva van Agt ging in de kopgroep vier kilometer voor de aankomst hard onderuit en bleef roerloos bij een vangrail liggen.

Crash in de Ronde van Zwitserland

Het beeld van haar gevallen vluchtmaat van Jumbo-Visma kreeg Anouska Koster, uitkomend voor het Noorse Uno-X, niet uit haar gedachten, zei ze later van streek. De situatie deed haar denken aan Gino Mäder, de Zwitser die vorige maand overleed na een crash in de Ronde van Zwitserland. Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) vergezelde de twee tot diep in de finale. Van Agt werd bij bewustzijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek.

Vollering, die ploeggenoot Lotte Kopecky in Mauriac met een lekke band naar plek twee zag sprinten, schrok in dezelfde afdaling van de chaos. “Eerst moest ik gevallen rensters van Lidl-Trek ontwijken en later zag ik de een na de ander langs de weg liggen. Ik daalde heel voorzichtig, verlies liever een handvol seconden dan dat ik op mijn gezicht lig en minuten achterstand heb.”

Ook Van Vleuten remde eerder dan ze normaal gesproken zou doen. “Mensen die voor etappewinst gaan, nemen meer risico. Ik deed hetzelfde als Vollering, wij hebben andere ambities, namelijk het klassement.”

Op de laatste van zes beklimmingen, de Côte de Trébiac (3,4 kilometer aan 5,8 procent stijgingspercentage), hielden de favorieten elkaar net als een dag eerder in de houdgreep. Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM) deed een aanvalspoging, net als Juliette Labous (DSM-firmenich) en Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), pionnen van de tweede lijn, niet meer dan kandidaten voor het laatste kruimelplekje van het eindpodium.

Toeslaan op de Tourmalet

Vollering en Van Vleuten deerden de aanvallen niet. Schijnbaar onbewogen trapten in elkaars nabijheid de meters omhoog weg. Geen seconden verloren ze elkaar uit het oog, net als zondag. Vooral Van Vleuten niet, voortdurend bivakkerend in het wiel van de Nederlands kampioene verraadde ze haar tactiek: overleven tot de Pyreneeënrit van zaterdag en toeslaan op de Tourmalet.

“Ik heb naar mogelijkheden gekeken om te verrassen”, zegt Van Vleuten, die net als een dag eerder samen met Vollering in de eerste groep de meet passeerde. Ze staan vierde en achtste in het klassement, in dezelfde tijd op 59 seconden van geletruidrager Kopecky. De wereldkampioenen mistte de juiste ingrediënten om toe te slaan. “Als ik aanval, weet ik dat mijn voornaamste rivaal mee zit.”

Rondkijkend in haar directe omgeving, waar ze een verzameling van ongeveer twintig rensters zag, trok Vollering dezelfde conclusies. “Het tempo lag niet heel hoog, dus ik kon heus wat proberen. Maar dan pak ik misschien tien seconden. Dat was de moeite niet waard, ik heb energie gespaard.”

Stilzwijgend, zonder dat ze het van elkaar wisten, waren ze tot een overeenkomst gekomen. Wie de strijd los wil zien barsten, moet wachten tot in ieder geval woensdag. Tot die tijd zal iedereen nog even geduld moeten hebben.

