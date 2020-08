Van Vleuten en Van Aert de besten in de ‘rentree van het wielrennen’

Juist in het land dat vanaf februari zo zwaar werd getroffen door het coronavirus, werd zaterdag de rentree gevierd van de sport die door datzelfde virus maanden werd stilgelegd. Op stoffige gravelwegen in Italië begon het aangepaste wielerjaar met de Strade Bianche, de allereerste wedstrijd op World Tour-niveau. Annemiek van Vleuten en Wout van Aert mochten op een vrijwel leeg Piazza del Campo in Siena het erepodium op.

Het was de race van moed en hoop, zo heette het vooraf. Hoop op een toch nog uitgebreid seizoen, moed omdat er veel kanshebbers waren. Niet eerder was er zo’n sterk deelnemersveld bij de Strade Bianche en na bijna 140 dagen zonder wedstrijd was bij de mannen vrijwel iedereen favoriet – bij de vrouwen was er slechts één kandidate: Van Vleuten. Maar verder was voor iedereen na maanden training op hometrainers elkaars vorm onduidelijk.

Wielrennen maakte in 2020 een rentree in een sauna, zoals Mathieu van der Poel vooraf had gezegd. Waar in maart, als de Italiaanse klassieker normaal wordt verreden, vele regenjackjes paraat zijn, werd nu met zakjes ijs in de nek gegoocheld om zo warm mogelijk te blijven. De temperatuur tikte de veertig graden aan. Wedstrijden krijgen andere data en zodoende ook andere omstandigheden.

De Strade Bianche was bovendien het startschot voor een knotsgekke honderd dagen, waarin de races elkaar in rap tempo opvolgen. Maar hoe druk de kalender er ook uitziet (zo wordt op 15 oktober de Giro beslist met een tijdrit, rijdt men in de Vuelta de Tourmalet op en hoopt Van der Poel Parijs-Roubaix te winnen), het wordt hoe dan ook een seizoen vol onzekerheid, waarbij elke komende koers die nog doorgaat door veel ploegen wordt omarmd en niet meer wordt losgelaten. Want met een virus dat nog steeds niet weg is, blijven de komende maanden uiterst onzeker.

De kans is groot dat een paar wedstrijden die nu nog gepland staan toch niet doorgaan. De Boels Ladies Tour, de grootste vrouwenwedstrijd van het land, is bijvoorbeeld afgelast omdat de organisatie niet kan garanderen dat overal langs het parcours anderhalve meter afstand wordt gehouden. De route van Milaan-Sanremo (volgende week op de kalender) is drastisch herzien omdat zeker dertien Italiaanse burgemeesters geen passage door hun stad toelaten. Mogelijk volgen daar nog meer problemen.

De aanloop richting de wielrentree in Italië verliep niet soepel. Vrouwenploegen klaagden over het gebrek aan coronatesten. Boels-Dolmans, de ploeg van Anna van der Breggen, kreeg er een paar omdat de hotelmanager de burgemeester van de stad kende. De Zwitser Sylvan Dillier mocht in de Strade Bianche niet starten vanwege en positieve test. Hij gaat twee weken in quarantaine.

Het waren tekenen van hoe wankel de sportwereld nog is. Één fout kan de zelfbenoemde wielerbubbel doorprikken. Elke ronde loopt gevaar, zei baas van de internationale wielerunie UCI David Lappartient. “Zelfs de Tour de France.”

Voor de televisiekijker wordt het de komende maanden waarschijnlijk bijna als vanouds koers, al zullen speciale finishlocaties vrijwel leeg blijven. Zo was ook het Piazza del Campo zaterdag opvallend stil. Dat maakte voor het televisiebeeld niet uit, al hadden Van Vleuten en Van Aert (Jumbo-Visma) minder toejuichingen toen ze op het podium verschenen. Die eerste had de Spaanse Mavi Garcia na een razende achtervolging toch nog bijgehaald (ze reed op dertig kilometer voor de finish nog vijf minuten achter), die tweede bleef na een solo van bijna vijftien kilometer Diego Formolo en Maximilian Schachmann voor.

Toch bleef het plein in Siena de favoriete aankomstlocatie voor Van Vleuten, vertelde ze met stof tot in haar oren. Door haar winst bleef Van Vleuten ongeslagen in haar seizoen, dat net het tweede deel ingaat. Ze ging de coronapauze in met winst in de Omloop het Nieuwsblad, ze won vorige week drie keer bij de inaugurele wedstrijden in Spanje en was zaterdag de sterkste in Italië.

Van Aert, die vorig jaar nog de Tour de France moest verlaten vanwege een zware val in de tijdrit bij Pau, werd na twee keer derde nu eens eerste. “Twee jaar gelden werd ik verliefd op deze koers. Dat ik zo vroeg in mijn leven al win, is hartstikke mooi.”

De volgende grote afspraak voor de mannen is Milaan-Sanremo, volgende week, gevolgd door de Dauphiné. Daarna gaat de blik op de Tour, vanaf 29 augustus. De vrouwen moeten tot eind augustus wachten voor nieuwe wedstrijden, de GP Plouay en La Course.

