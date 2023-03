Van steekpartij tot telefoontaps, aan de strafzaak van Promes ging veel vooraf

De 31-jarige Quincy Promes wordt verdacht van poging tot moord. Het Openbaar Ministerie verdenkt de topvoetballer ervan dat hij in de zomer van 2020 zijn neef in zijn knie heeft gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude. Het slachtoffer deed twee maanden later aangifte en in december 2020 werd Promes gearresteerd. Promes ontkende enige betrokkenheid en was snel weer op vrije voeten. Hij werd toen nog verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.

Promes zelf is niet bij de rechtszaak in Amsterdam aanwezig. Hij verblijft voorlopig in Rusland, waar hij sinds 2021 speelt voor Spartak Moskou. Het OM had eerder laten weten dat Promes zou worden aangehouden als hij naar Nederland komt. “We zijn er in de onderhandelingen met het Openbaar Ministerie niet uitgekomen”, liet zijn advocaat Robert Malewicz aan de rechtbank weten, in een brief die deels werd gepubliceerd door het Algemeen Dagblad. Volgens zijn advocaat kan dat Promes z’n contract kosten bij Spartak Moskou.

‘Appel met hem te schillen’

Uit telefoontaps die vorig jaar maart verschenen blijkt dat Promes de steekpartij in meerdere gesprekken met familieleden heeft bekend. In een van de gesprekken kort na het steekpartij vraagt zijn vader: “Wat ging je daar binnen doen?”, waarop Promes antwoordt: “Ik had nog een appel met hem te schillen”. De eis verschoof van poging tot doodslag naar poging tot moord. De hamvraag deze vrijdag is of het OM genoeg bewijs heeft.

Het is nog onduidelijk of Promes naar Nederland komt als de zaak tot een veroordeling komt. Nederland heeft in principe een uitleveringsverdrag voor Nederlanders met Rusland. De vraag is wel of Rusland Promes uitlevert nu de spanningen tussen het westen en Rusland hoog zijn. Inmiddels zou Promes – of zijn club – wel een Russisch paspoort hebben aangevraagd, maar die aanvraag zou volgens Russische media zijn afgewezen door het Russische sportministerie. Rusland levert doorgaans geen eigen onderdanen uit.

Drugshandel en deelname aan criminele organisatie

Oranje-international Promes kwam vijftig keer voor het Nederlands elftal uit en speelde tot 2021 bij Ajax. Ex-bondscoach Frank de Boer liet Promes – die op dat moment al verdachte was – in datzelfde jaar nog een keer invallen tijdens het Europees Kampioenschap. Ajax verkocht hem aan Spartak Moskou, waar hij ondanks zijn strafzaak een populaire speler is. Hij werd onlangs uitgeroepen tot speler van het jaar in Rusland.

Naast poging tot moord wordt Promes ook verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Promes zou de financier zijn van een onderschepte partij van 4000 kilo cocaïne in de Antwerpse haven. Ook in die zaak ontkent de voetballer betrokken te zijn geweest. Het onderzoek naar de drugszaak loopt nog en staat los van de rechtszaak die nu dient.

