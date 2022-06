Van Nistelrooij wordt geen tweede Van Bommel; hij vond langzaam zijn weg

Met een modieuze bril met transparant montuur deed Ruud van Nistelrooij na zijn eerste training als hoofdcoach van PSV uit de doeken wat de kern van zijn visie is. Dat zit niet in tactiek of techniek. “Het gaat om het bouwen van een team, om karakter, mentaliteit, inzet en strijd. Dat is de basis van goed voetbal. Zo benader ik topsport, zo zal ik de spelers benaderen.”

Zijn eerste werkdag als hoofdtrainer op het trainingscomplex van PSV deed maandag denken aan die van Mark van Bommel vier jaar geleden: ook toen kreeg een ex-topspeler en icoon van de club het roer in handen. Van Bommel kon de hoge verwachtingen niet inlossen. Volgens Van Nistelrooij gaat de vergelijking niet op. “Dat traject is wel anders, het mijne is langer geweest.”

Na een grote carrière bij onder meer PSV, Manchester United, Real Madrid en Oranje stopte ‘Van the Man’ tien jaar geleden. Amper een jaar later begon hij aan de trainerscursus en werd hij jeugdtrainer bij PSV. Heel geleidelijk klom hij op. “Ik heb met veel teams gewerkt en was assistent bij het Nederlands elftal. Langzaam vind je je weg en kom je los van het voetballer zijn. Je leert een nieuw beroep. Dat is een fantastisch proces geweest. Ik heb veel geleerd, over het managen van een groep en het begeleiden van een individu.”

‘Marcel als een duveltje uit een doosje’

Afgelopen seizoen had hij Jong PSV in de eerste divisie onder zijn hoede. Toen hij in december werd gepolst of hij de opvolger van Roger Schmidt wilde worden, wilde hij dat nog niet. Cruciaal daarna was de verandering in de top: algemeen directeur Toon Gerbrands kondigde zijn vertrek aan, Marcel Brands ging hem opvolgen. Hij erkende maandag dat hij zonder die wisseling in de directie nu geen trainer geweest.

“Dat Marcel als een duveltje uit een doosje kwam, was een kantelpunt voor mij. Er is hier een nieuw project gestart. Ik kreeg sterk het gevoel dat ik daar onderdeel van wilde uitmaken. Als er een nieuwe algemeen directeur komt, weet je dat er een andere koers gevaren gaat worden. Ik merkte dat er nieuw elan kwam. Niet alles gaat nu ondersteboven hoor, maar er komen wel andere accenten.”

Van Nistelrooij tijdens de eerste training van het seizoen op het trainingscomplex in Eindhoven. Beeld Pro Shots

Ingaan op wat onder Gerbrands in zijn ogen niet goed ging, wilde Van Nistelrooij niet. Hij liet wel blijken dat Calimero-achtige trekken richting Ajax – dat meer geld te besteden heeft, iets waar Gerbrands vaak op wees - niet van hem zijn te verwachten. Van Nistelrooij vindt dat het bij PSV hoort om nationaal altijd mee te doen om de prijzen. De laatste landstitel dateert al van 2018.

“Ik kijk niet naar begrotingen van andere clubs. Het geloof dat het kan, dát is belangrijk. Je moet er zelf alles aan doen. Dat is vandaag begonnen”, zei Van Nistelrooij. “Sport zie ik als een missie, als een emotie, als strijd, als passie. Dat delen met de supporters is het ultieme, dat is waar het om draait.”

Benitez vastgelegd als beoogde eerste keeper

Van Nistelrooij wil dat doet met aanvallend voetbal, in 4-3-3. Het aantal tegendoelpunten (vorig seizoen in de eredivisie 42) moet omlaag. En: “Ik denk dat ik ietsje meer ga investeren in de opbouw.” Al begin augustus moet PSV er staan: in de derde voorronde van de Champions League. Op 18 juli is de loting.

Maandag genoten alle internationals nog van vakantie. Wie er over twee weken wel zijn? Onder meer Eran Zahavi en Mario Götze gaan sowieso vertrekken, van Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré is dat nog onduidelijk. Met Boy Waterman (38) haalde PSV een oude bekende als reservedoelman terug. De ervaren Argentijn Walter Benitez (29), afkomstig van OGC Nice, is vastgelegd als de beoogde eerste keeper. Jeroen Drommel staat voorlopig op het tweede plan. Verder wordt druk gezocht naar een spits. Luuk de Jong (Sevilla) staat het hoogst op het verlanglijstje.

